Massenunruhen kommen – so bereitest du dich JETZT vor! (Ernst Wolff)

„Man kann sich gegenüber Putin nicht mit der Schwarzen Null verteidigen.“

Ach, der Herr Finanzvernichtungsminister sagt doch nur das, was ihm befohlen wurde. Immerhin weiß er ganz genau, daß Putin der Bundesregierung zugesichert hat, Deutschland militärisch nicht anzugreifen. Warum auch sollte Russland ein Land im Niedergang zerstören. Dazu braucht es keine fremde Einwirkung aus dem Osten. Das macht diese dilettantische Regierung mit ihren Freunden aus Übersee von ganz allein.

Noch keine Regierung war nach 18 Monaten so unbeliebt wie diese. Woran das wohl liegen mag?

Ernst Wolff warnt im Interview vor einer Finanzkrise, die 2008 weit übertreffen könnte – ausgelöst durch 1,4 Billionen Dollar Margin-Schulden an den Börsen. Dazu: Massenentlassungen durch KI, der digitale Euro als globales Kontrollprojekt, Deutschlands wirtschaftlicher Absturz und warum Parlamentarismus und Finanzsystem laut Wolff bereits am Ende sind.

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