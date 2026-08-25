Martin Armstrong: Wirtschaftskollaps hat begonnen & die EU wird zerbrechen

Martin Armstrong ist der ehemalige Vorsitzende von Princeton Economics International Ltd. und ein ehemaliger führender multinationaler Unternehmensberater mit Büros in Paris, London, Sydney, Hongkong und Tokio. Er wurde als Ökonom des Jahrzehnts gefeiert und 1998 zum Hedgefonds-Manager des Jahres ernannt, nachdem er den Zusammenbruch Russlands korrekt vorhergesagt hatte.
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