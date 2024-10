Mark Wauck: Verliere einen Krieg – beginne den nächsten

Col. MacGregor: „Die israelische Wirtschaft liegt in Trümmern – das steht außer Frage. Es wird lange dauern, bis sich das Land von all dem erholt hat, aber das ist nicht sonderlich wichtig, solange [Israel] in einem Meer von amerikanischem Geld schwimmt. Wenn man sich die Kreditwürdigkeit Israels ansieht, ist die Kreditwürdigkeit Israels an unsere gebunden. Wir bürgen im Wesentlichen für die wirtschaftliche Stärke, Macht und Stabilität Israels. Wir bürgen für ihre Währung, wir bürgen für alles.“

Von MARK WAUCK (seniora)

Ich habe eine brillante Präsentation von Doug Macgregor vor Richter Nap teilweise transkribiert, in der Macgregor monatelang behauptete, es handele sich um einen unvermeidlichen regionalen Krieg. Dieses Mal argumentiert Macgregor jedoch nachdrücklich, dass die USA die treibende Kraft hinter allem sind, was geschieht. Macgregor hielt eine ähnliche Präsentation vor Danny Davis, aber es gibt genug Unterschiede, sodass ich auch dieses Video sehr empfehlen kann. [alle Hervorhebungen von Mark Wauck]

Judge Napolitano:

Wie gefährlich war die Tötung von Nasrallah durch die Israelis, die 16.000 Pfund Bomben einsetzten, um eine Person und ein Dutzend Menschen in ihrer Umgebung zu töten?

Douglas Macgregor*:

Ich denke, wir müssen verstehen, dass es ohne uns überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Wir haben beträchtliche ISR-Ressourcen – Luftwaffe, Heer, Marine – die an der Unterstützung der israelischen Invasion im Libanon und seiner Angriffe auf den Libanon beteiligt sind. Das ist das erste. Wir haben die Fähigkeit, sehr sensible Informationen zu sammeln – Sprach- und andere Informationen –, die die Israelis einfach nicht haben, und dann können wir diese Ziele lokalisieren und den Israelis sehr genaue Daten zur Verfügung stellen. Was wir getan haben. Das müssen wir verstehen. Wenn man sieht, wie erfolgreich solche Operationen verlaufen, dann ist das keineswegs eine rein israelische Operation.

Napolitano:

War es [für Israel] gefährlich, dies zu tun?

Macgregor:

Nicht aus der Sicht von Herrn Netanjahu. Wir müssen etwas verstehen, was in Teheran offensichtlich nicht verstanden wird. Ich glaube nicht, dass es in Moskau verstanden wird. Herr Netanjahu führt einen gnadenlosen Vernichtungskrieg gegen seine Feinde. Er hat uns bereits gesagt, wer sie sind: die Menschen in Gaza, die Araber im Westjordanland und die Araber südlich des Litani-Flusses, die Teil der Hisbollah sind. In der Zwischenzeit hat er auch eine Reihe sehr lukrativer Ziele in ganz Syrien angegriffen. Dies ist also ein sehr mächtiger Krieg, der im Gange ist, und wir sind auf Autopilot. Wir fliegen einfach in die Richtung, wir helfen ihm, wir ermöglichen ihn, wir treiben ihn voran. Ich bin sicher, Sie haben das Interview mit Oberst Jacques Baud gesehen, der darüber spricht, dass wir dieses Verhalten von Anfang an gefördert haben. Ich denke, das haben wir. Die amerikanische Bevölkerung wird nicht konsultiert und es gibt eigentlich keine Debatte darüber, weil alle in Washington mit dem, was passiert, ganz zufrieden sind.

Napolitano:

Hat das Weiße Haus die israelische Regierung ermutigt, in den Südlibanon einzumarschieren?

Macgregor:

Es scheint so, als ob sie es hätten. Das scheint der weit verbreitete Konsens zu sein. Nichts geschieht, was Washington nicht geschehen lassen wollte, und das ergibt aus den Gründen, die ich gerade dargelegt habe, durchaus Sinn. Wir kontrollieren alle Ressourcen und haben Zugang zu und verfügen über sehr bedeutende sensible Technologien. Wenn wir also nicht wollen, dass etwas geschieht, wird es nicht geschehen, und alles, was geschieht, geschieht, weil wir es erlaubt haben.

Napolitano:

Was werden die Konsequenzen für uns sein? Wird Russland dem Iran zu Hilfe kommen, werden amerikanische Jungs in Leichensäcken nach Hause kommen?

Macgregor:

Nun, ich denke, wir müssen mit einigen Verlusten im Nahen Osten rechnen. Ich sehe nicht, wie wir sie vermeiden können. Wir wissen, dass wir Verluste in der Ukraine hatten. Es wurde einfach beschlossen, [US-Opfer in der Ukraine] nicht öffentlich zu melden und die Behauptung, dass Amerikaner in der Ukraine getötet wurden, zu entkräften, indem man für sie Deckungsgeschichten erfunden hat, wonach sie an anderen Orten, insbesondere in den Vereinigten Staaten, gestorben seien. Ich denke, im Nahen Osten wird es anders sein. Es wird schwieriger sein, diese Vertuschungsgeschichten zu liefern, schwieriger zu verbergen, und der Grund dafür ist ganz einfach: Diesem rücksichtslosen Vernichtungskrieg wird bald eine überwältigende tödliche Kraft entgegengesetzt werden, die in erster Linie vom Iran bereitgestellt wird, aber auch von Russland verstärkt und ausgeweitet wird, und ich würde behaupten, dass dies letztlich auch für den Rest der islamischen Welt gilt. Aber das haben wir schon immer gesagt. Niemand in der Region will einen Krieg mit Israel und den Vereinigten Staaten. Die einzigen, die an einem Krieg in der Region interessiert sind, sind Israel und in erster Linie wir. Das ist alles. Niemand sonst will wirklich einen Krieg, und das hat nun die Aufmerksamkeit aller in der islamischen Welt auf sich gezogen. Wir haben viele Drohungen aus der Türkei gehört – die meisten davon sind im Sande verlaufen. Aber das ändert sich jetzt, und die Türken machen sehr deutlich, dass sie die katastrophale Zerstörung des Libanon nicht einfach hinnehmen und tolerieren werden. Sie haben derzeit drei oder vier Millionen Flüchtlinge auf ihrem Staatsgebiet. Mehr können sie nicht aufnehmen. Eine Million Menschen haben den Libanon verlassen, mehr als 7.000 Menschen wurden im Libanon getötet, und dabei handelt es sich kaum um Hisbollah-Kämpfer.

All dies kommt zusammen. Wir sehen Aktionen im Irak, in Syrien, im Jemen, und in Ägypten und Jordanien erreicht die Lage weiterhin einen Siedepunkt. Wann genau das überkocht und die Regierungen verändert, kann niemand sagen, aber ich denke, dass es unvermeidlich ist. Wir befinden uns also auf dem Weg zu einem regionalen Krieg, der immer das Potenzial hat, global zu werden. Die Russen sind jetzt gut auf einen Kampf vorbereitet. Sie sind militärisch so stark wie seit 30 Jahren nicht mehr, und das Gleiche gilt leider auch für China. Die Chinesen wollen keinerlei Konfrontation und sie schwitzen zweifellos Blut wegen der Straße von Hormus, aber die Israelis sind entschlossen, diese iranischen Ölanlagen anzugreifen, und ich denke, wir werden sehen, dass, sobald dies geschieht, es den Rest der Akteure auf den Plan rufen wird, die aktiv gegen Israel sind.

Kommrentar von Mark Wauck:

Bitte schenken Sie dem nächsten Teil besondere Aufmerksamkeit. Macgregor vertritt dieselben Positionen, die wir oben dargelegt haben – die Anglo-Zionisten provozieren eine Eskalation und haben keinerlei Interesse an einem ausgehandelten Frieden. Überhaupt keines. Es ist schön und gut, wenn der Iran seine Fähigkeiten signalisiert und demonstriert, die sehr real sind. Aber niemand hört ihm zu. Die Anglo-Zionisten wollen Krieg, komme was wolle, denn die Zeit arbeitet nicht für sie.

Macgregor:

Es wurde behauptet, dass einige F-35 zusammen mit einigen F-16 beschädigt oder zerstört wurden. Wir haben keine Möglichkeit, dies zu bestätigen, und es scheint auch unwahrscheinlich. Ich vermute, dass die Israelis die meisten dieser Flugzeuge gestartet haben, um sicherzustellen, dass sie nicht am Boden waren, als der Raketenangriff begann. Denken Sie daran, dass die Iraner den Vereinigten Staaten und praktisch allen anderen signalisiert haben, wann sie starten würden. Dies war ein weiterer Versuch, die Fähigkeit des Iran zu Präzisionsschlägen auf eine Weise zu demonstrieren, die in Washington und Jerusalem Besorgnis erregen würde. Das ist nicht geschehen. Mit anderen Worten: Dies war eine weitere verpasste Gelegenheit auf iranischer Seite. Ich denke, dass sie als Reaktion darauf von den Israelis sehr, sehr hart getroffen werden. Die Israelis glauben nicht an symmetrische Kriegsführung – alles, was sie tun, ist unweigerlich asymmetrisch. Wenn man einen Floh töten will, nimmt man einen Presslufthammer, keine Fliegenklatsche.

Ich denke, Putin und Xi haben der iranischen Führung geraten, sich zurückzuhalten, in der Annahme, dass ein Krieg vermieden werden kann und Verhandlungen stattfinden und die Dinge geklärt werden können, wenn sie sich zurückhalten. Dafür sehe ich keine Beweise.

Israel hat seine Ziele in Gaza bisher nicht erreicht, und es scheitert auch bei seinen Zielen gegen die Hisbollah, obwohl diese jetzt erst vor Ort begonnen haben. Wie ernst es ist, weiß ich nicht. Sie haben ihr Ziel im Iran nicht erreicht, nämlich das Regime zu zerstören und den Iran als Großmacht in der Region auszuschalten. Punkt. Diese Ziele wurden also nicht erreicht, und ich glaube nicht, dass es in Jerusalem oder Washington Anzeichen dafür gibt, dass man unter irgendwelchen Umständen bereit wäre, über Gespräche oder Verhandlungen über irgendetwas nachzudenken, solange diese Ziele nicht erreicht sind.

Es scheint ziemlich klar zu sein, dass [Brett McGurk und Amos Hochstein einen großen regionalen Krieg befürworten]. Ich sehe keine Beweise für das Gegenteil. Sie vertreten also nicht das angebliche Interesse, das – wenn überhaupt – innerhalb der Machtzentrale in Washington für ein Verhandlungsergebnis besteht. Im Gegenteil, sie stimmen voll und ganz mit dem überein, was ich gerade beschrieben habe, also denke ich, dass die Iraner Zeit, Geld und Ressourcen verschwendet haben. Sie sollten sich auf einen umfassenden Angriff vorbereiten, der kommen wird. Dasselbe gilt für die Hisbollah. Ich denke, die Zeit der Zurückhaltung ist für [den Iran und die Hisbollah] vorbei. Aber das müssen sie selbst herausfinden.

Im Iran gibt es derzeit einen Kampf zwischen dem neuen Regime, das eigentlich gemäßigt ist und sich an dem orientieren möchte, was wir als Normalität in der Welt und Normalität in der Region betrachten würden, und den Menschen im Iran, die auf der anderen Seite dieses Arguments stehen, den sogenannten Hardlinern. [Die Hardliner] sagen: „Ihr seid Narren! Ihr habt den Verstand verloren!“ [Iranische Hardliner] … sagen [zu den Gemäßigten wie dem neuen Präsidenten Pezeshkian, die Verhandlungen befürworten]: „Was, seid ihr verrückt? Die Israelis und die Amerikaner kommen, um euch zu holen! Sie werden euch vernichten! Warum haltet ihr euch zurück?“

Napolitano:

Was macht Präsident Putin, während dies geschieht? Spricht er mit dem neuen Präsidenten des Iran und sagt ihm, er solle sich zurückhalten, oder fragt er ihn, wie er helfen kann?

Macgregor:

Es gibt Hinweise darauf, dass der ehemalige Verteidigungsminister, Schoigu, sich zusammen mit dem derzeitigen russischen Premierminister und Tausenden von russischen Technikern und Militärberatern im Iran aufhält, um dieses ausgeklügelte Luft- und Raketenabwehrnetz zusammen mit wahrscheinlich anderen bereitgestellten Waffensystemen aufzubauen und zu warten. Ich denke also, dass die Russen vor Ort sind und den Iranern gesagt haben: „Wir stehen euch zur Seite“, aber gleichzeitig war Putin meiner Meinung nach schon immer dafür bekannt, zur Vorsicht und Zurückhaltung zu raten. Nun, das hat bisher in der Ukraine sehr gut funktioniert, würde ich sagen. Die Ukraine liegt im Sterben, die Ukraine verblutet, und es ist dem amerikanischen Militär und seiner Ausrüstung kläglich misslungen, den russischen Vormarsch erfolgreich aufzuhalten. Aber die Situation im Nahen Osten ist eine ganz andere, sodass dieser Ratschlag zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich nicht unbedingt der richtige ist. Gleichzeitig haben wir Xi in China. Er möchte nicht, dass die Straße von Hormus geschlossen wird, und er ist besorgt über die Zerstörung der Ölanlagen im Iran und den Zugang zu dieser Straße. Ich meine, warum sollten die Israelis den normalen Betrieb durch den Persischen Golf und die Straße von Hormus zulassen, wenn sie sich im Krieg mit dem Iran befinden? Ich denke, es ist ziemlich klar, dass sie sich nicht zurückhalten werden, und deshalb sage ich, dass die Schlacht in Teheran in diesem Moment ausgetragen wird. Ich weiß nicht, wie sie ausgehen wird, aber ich denke, dass die Hardliner letztlich gewinnen werden.

Die israelische Wirtschaft liegt in Trümmern – das steht außer Frage. Es wird lange dauern, bis sich das Land von all dem erholt hat, aber das ist nicht sonderlich wichtig, solange [Israel] in einem Meer von amerikanischem Geld schwimmt. Wenn man sich die Kreditwürdigkeit Israels ansieht, ist die Kreditwürdigkeit Israels an unsere gebunden. Wir bürgen im Wesentlichen für die wirtschaftliche Stärke, Macht und Stabilität Israels. Wir bürgen für ihre Währung, wir bürgen für alles. Solange das so bleibt, steht die israelische Bevölkerung meiner Meinung nach zu über 80 Prozent hinter dem, was Herr Netanjahu tut. Ich glaube nicht, dass das etwas damit zu tun hat, ob sie ihn mögen oder nicht. Das ist eine ganz andere Frage. Aber ich denke, dass sie seine Politik voll und ganz unterstützen. [Die Israelis] wollen das „arabische Problem“ loswerden – das palästinensisch-arabische Problem. Sie wollen es loswerden. Sie wollen das Hisbollah-Problem loswerden.

Wir können hier sitzen, wir können in die Vergangenheit zurückgehen und darüber debattieren, wie es dazu kam und wie die Israelis sich selbst mehrmals ins Aus geschossen und die Entstehung ihrer eigenen Feinde gefördert haben. Das macht keinen Unterschied. Das ist es, was sie tun wollen. Und denken Sie daran, dass man, wenn man in den Libanon vordringt, wo sie jetzt hinwollen, auch eine beträchtliche Kontrolle über den Grundwasserspiegel ausübt, und die Wasserressourcen in dieser Region der Welt sind so wichtig wie Gold. Je tiefer sie in den Libanon vordringen, desto stärker wird ihre Position. Letztlich ist ihre Vorgehensweise in Syrien dieselbe. Und deshalb sage ich, dass wir letztlich, wenn alles gesagt und getan ist, beobachten werden, wie die Türken in diesen Konflikt eintreten. Die Türken werden nicht ewig tatenlos zusehen, und wir werden erleben, wie Jordanien und Ägypten explodieren. Es kommt, aber es kommt sehr langsam.

Es gibt noch eine letzte Sache, die ich erwähnen möchte und die die Menschen im Hinterkopf behalten sollten. Es gibt viele Möglichkeiten, Genie zu definieren. Sowohl Goethe als auch Einstein sagten, dass Genie darin besteht, zu wissen, wann man aufhören muss. Die Wahrheit ist, dass die Israelis am Rande des Abgrunds stehen und wir helfen ihnen – wir ermutigen sie, von der Klippe in den Abgrund zu springen. Wie gut die Dinge im Moment auch aussehen mögen, wie groß der Vorteil auch sein mag, den sie ihrer Meinung nach erreicht haben, er ist nur vorübergehend. Mit der Zeit wird die massive Gegnerschaft in der Region nur metastasieren und wachsen, daher wäre es genial, zu wissen, wann man aufhören muss. Ich suche ständig danach in Washington, in Kiew und in Jerusalem. Ich kann es nicht finden.



Douglas MacGregor

Douglas Macgregor ist ein dekorierter Kriegsveteran, Autor von fünf Büchern, Doktor der Philosophie und Berater für Verteidigungs- und Außenpolitik.

Macgregor wurde 1976 in die reguläre Armee aufgenommen, nachdem er 1 Jahr am VMI und 4 Jahre in West Point studiert hatte. Im Jahr 2004 trat Macgregor mit dem Rang eines Oberst in den Ruhestand. Im Jahr 2020 ernannte der Präsident Macgregor zum Senior Advisor des Verteidigungsministers, ein Amt, das er bis zum Ausscheiden von Präsident Trump aus dem Amt innehatte. Er hat einen MA in vergleichender Politikwissenschaft und einen Doktortitel in internationalen Beziehungen von der University of Virginia.

Macgregor ist in den USA, Europa, Israel, Russland, China und Korea weithin bekannt für seine Führungsrolle in der Schlacht von 73 Easting, der größten Panzerschlacht der US-Armee seit dem Zweiten Weltkrieg, und für seine bahnbrechenden Bücher über militärische Umgestaltung: Breaking the Phalanx (Praeger, 1997) und Transformation under Fire (Praeger, 2003). Macgregors Empfehlungen für Veränderungen in der Streitkräfteplanung und integrierte Operationen mit allen Waffen und allen Wirkungen“ haben die Streitkräfteentwicklung in Israel, Russland und China nachhaltig beeinflusst. Im Jahr 2010 reiste Macgregor nach Seoul, Korea, um das koreanische Verteidigungsministerium in Fragen der Streitkräfteentwicklung zu beraten. Im Jahr 2019 wurde Transformation under Fire von Generalleutnant Aviv Kohavi, dem Chef der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), als intellektuelle Grundlage für die Transformation der IDF ausgewählt. Sein fünftes Buch, Margin of Victory: Five Battles that Changed the Face of Modern War von Naval Institute Press ist sowohl auf Chinesisch als auch auf Englisch erhältlich und wird bald auf Hebräisch erscheinen.

In seinen 28 Dienstjahren lehrte Macgregor an der Fakultät für Sozialwissenschaften in West Point, kommandierte die 1.

Schwadron der 4. Kavallerie und diente während der Kosovo-Luftkampagne 1999, für die er mit der Defense Superior Service Medal ausgezeichnet wurde, als Direktor des Joint Operations Center bei SHAPE. Im Januar 2002 hörte sich der USCENTCOM-Befehlshaber auf Drängen von Verteidigungsminister Donald Rumsfeld das Konzept von Colonel Macgregor für die Offensive zur Einnahme Bagdads an. Der Plan wurde weitgehend angenommen, sah aber keine Besetzung des Irak durch US-Truppen vor. Macgregor hat auch als Sachverständiger vor den Streitkräfteausschüssen des Senats und des Repräsentantenhauses ausgesagt und ist als Verteidigungsanalyst bei Fox News, CNN, BBC, Sky News und im öffentlichen Rundfunk aufgetreten. Er spricht fließend Deutsch. Quelle: https://meaninginhistory.substack.com/p/lose-one-war-start-another?utm_source=post-email-title&publication_id=473679&post_id=149726327&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=1y536l&triedRedirect=true&utm_medium=email

Die Übersetzung besorgte Andreas Mylaeus – Das Transkript und die Hervorhebungen sind von Mark Wauck



(Visited 9 times, 9 visits today)