Machen Sie sich bereit: Ein Tsunami kommt. „In den Machtzentren wird etwas ausgeheckt“

Von John W. Whitehead und Nisha Whitehead (globalresearch)



„Was hier geschah, war eine allmähliche Gewöhnung der Menschen daran, durch Überraschungsmanöver regiert zu werden; daran, Entscheidungen zu erhalten, die im Geheimen beraten wurden; daran, zu glauben, die Situation sei so kompliziert, dass die Regierung auf der Grundlage von Informationen handeln müsse, die die Menschen nicht verstehen könnten, oder so gefährlich, dass sie, selbst wenn die Menschen sie verstehen könnten, aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht veröffentlicht werden könnten … Und all die Krisen und Reformen (auch echte Reformen) beschäftigten die Menschen so sehr, dass sie die langsame Bewegung im Hintergrund nicht bemerkten, den gesamten Prozess der Regierung, die sich immer weiter von ihnen entfernte.“ – Historiker Milton Mayer, Sie dachten, sie wären frei: Die Deutschen, 1933-45

Machen Sie sich bereit: Ein Tsunami nähert sich.

Während wir uns darüber streiten, welche Seite diesen aussichtslosen Kampf um die Führung des Landes gewinnt, wird in den Zentren der Macht, weit abseits der Öffentlichkeit, etwas ausgeheckt, das nichts Gutes für die Zukunft dieses Landes verheißt.

Wenn eine ganze Nation von den Eskapaden der herrschenden politischen Klasse so fasziniert ist, dass sie alles andere ignoriert, sollten wir besser auf der Hut sein.

Immer wenn eine Regierung im Verborgenen operiert, eine Sprache der Gewalt spricht und per Dekret regiert, ist Vorsicht geboten.

Und wenn eine Regierung so weit von ihrem Volk entfernt ist, dass die Menschen von ihren gewählten Vertretern weder gesehen noch gehört oder beachtet werden, sollten wir besser auf der Hut sein.

Wir müssen unsere Prioritäten richtig setzen, wenn wir jemals die Hoffnung haben wollen, in Amerika ein Gefühl der Freiheit aufrechtzuerhalten.

Solange wir uns ablenken und zerstreuen lassen, gelegentlich empört sind, immer polarisieren und uns damit zufrieden geben, nicht die Regierung, sondern nur die anderen als Feinde zu betrachten, wird es uns nie gelingen, in irgendeiner Form eine einheitliche Front gegen die Tyrannei (oder die Korruption und Unfähigkeit der Regierung) zu bilden.

Wohlgemerkt, mit „Regierung“ meine ich nicht die höchst parteiische Zweiparteienbürokratie der Republikaner und Demokraten. Vielmehr meine ich die „Regierung“ mit einem großen „G“, den tief verwurzelten Tiefen Staat, der von Wahlen unberührt bleibt, von populistischen Bewegungen nicht beeinflusst wird und sich außerhalb der Reichweite des Gesetzes gestellt hat.

Dies ist das verborgene Gesicht einer Regierung, die keinen Respekt vor der Freiheit ihrer Bürger hat.

Hören Sie also auf mit all den Ausreden, dem Herumgeschubse, dem Fingerzeigen und den Pisswettbewerben, um zu sehen, welche Seite die andere mit Schreien, Schuldzuweisungen und Wutanfällen übertrumpfen kann.

Schluss mit der kurz- und langfristigen Amnesie, die es politischen Speichelleckern ermöglicht, die Doppelzüngigkeit, Mittäterschaft und Verlogenheit ihrer eigenen Partei bequem zu vergessen und die Schuld allen anderen zuzuschieben.

So siegt das Böse.

Auf diese Weise verschwindet die Freiheit und die Tyrannei entsteht.

Auf diese Weise können gute, im Allgemeinen anständige Menschen die drohende Gefahr nicht erkennen. Sie haben sich von künstlich geschaffenen Krisen, polarisierender Politik und Kämpfen, die die Bevölkerung in verfeindete „Wir gegen Sie“-Lager spalten, ablenken lassen.

Die Welt hat diesen Weg schon einmal beschritten, wie der Historiker Milton Mayer in seinem bahnbrechenden Buch über Hitlers Aufstieg zur Macht „ Sie dachten, sie wären frei“ berichtet .

Wir sind gerade am verwundbarsten.

Die größte Bedrohung für uns als Nation ist nicht der Extremismus, sondern die Despotie einer herrschenden Klasse, deren einzige Loyalität Macht und Geld sind.

Wir befinden uns in einem nationalen Zustand der Verleugnung, doch keine Eskapismus-Bewegung kann uns vor der harten Realität schützen, dass die Gefahr in unserer Mitte von einer fest verwurzelten Regierungsbürokratie ausgeht, die keinerlei Rücksicht auf die Verfassung, den Kongress, die Gerichte oder die Bürger nimmt.

Egal, wie oft sich die Teamfarben ändern, das Spielbuch bleibt dasselbe. Der Leopard ändert seine Flecken nicht.

Kratzen Sie die Oberflächenschichten ab und Sie werden feststellen, dass sich nichts geändert hat.

Der Polizeistaat gewinnt immer noch. Wir, das Volk, verlieren immer noch.

Tatsächlich hat sich der amerikanische Polizeistaat unter dem derzeitigen Obertyrannen mit der gleichen kostspieligen, aufdringlichen, die Privatsphäre untergrabenden, die Verfassung missachtenden, herzzerreißenden, seelenverbrennenden und unerbittlichen Geschwindigkeit weiterentwickelt, wie dies unter seinen Vorgängern im Weißen Haus (Trump, Obama, Bush, Clinton usw.) der Fall war.

Überlegen Sie selbst:

Die Polizei missachtet weiterhin die Rechte der Bürger.

SWAT-Teams haben nicht aufgehört, Türen einzubrechen und Familien zu terrorisieren.

Das Pentagon und das Heimatschutzministerium haben nicht aufgehört, die örtliche Polizei zu militarisieren und zu föderalisieren.

Die Schulen haben nicht aufgehört, junge Menschen wie Schwerverbrechergefangene zu behandeln.

Kommerzielle Privatgefängnisse haben nicht aufgehört, Amerikaner und Einwanderer gleichermaßen auf Kosten der Steuerzahler einzusperren.

Die Zensur hat nicht aufgehört.

Die Gerichte haben nicht aufgehört, im Gleichschritt mit dem Polizeistaat zu marschieren.

Regierungsbürokraten haben nicht aufgehört, amerikanische Bürger zu Kriminellen zu machen.

Der Überwachungsstaat hat nicht aufgehört, die Kommunikation, Transaktionen und Bewegungen der Amerikaner auszuspionieren.

Die TSA hat nicht aufgehört, Reisende zu begrapschen und anzustarren.

Der Kongress hat nicht aufgehört, drakonische Gesetze zu erlassen.

Das Heimatschutzministerium ist noch immer ein „verschwenderisches, wachsendes und Angst verbreitendes Biest“.

Der militärisch-industrielle Komplex profitiert ununterbrochen von den endlosen Kriegen im Ausland.

Die Schattenregierung des Tiefen Staates hat nicht aufgehört, hinter den Kulissen das Sagen zu haben.

Und das amerikanische Volk hat nicht aufgehört, sich wie leichtgläubige Schafe zu benehmen.

Sie können also versuchen, sich einzureden, Sie seien frei, Sie lebten noch immer in einem Land, in dem die Freiheit hochgehalten wird, und es sei noch nicht zu spät, Amerika wieder groß zu machen. Doch für jeden, der den Niedergang Amerikas im letzten Jahrhundert verfolgt hat, ist das nichts weiter als eine weitere Lüge.

Das deutsche Volk hat sich entschieden, die Wahrheit zu ignorieren und die Lüge zu glauben.

Sie waren sich der Schrecken, die um sie herum geschahen, durchaus bewusst. Die Warnschilder waren eindeutig da und blinkten unaufhörlich wie große Neonschilder.

„Dennoch“, schreibt der Historiker Robert Gellately, „stimmte die überwiegende Mehrheit für den Nationalsozialismus, trotz allem, was sie in der Presse über die Geheimpolizei, die Konzentrationslager, den offiziellen Antisemitismus usw. lesen und durch Mundpropaganda hören konnten.“

Das deutsche Volk unterstützte Hitler, weil das Leben für die Mehrheit der Deutschen gut war.

Kurz gesagt: Das Leben war gut, denn sie hatten weiterhin keinen Abstrich vom Lebensstandard, ihre Bankkonten waren weiterhin gut gefüllt und sie wurden nicht diskriminiert, verfolgt, ausgehungert, geschlagen, erschossen, entkleidet, eingesperrt oder zu Sklavenarbeitern gemacht.

Auch in Amerika ist das Leben gut.

Das Leben ist gut in Amerika, solange man schlafwandelnd durchs Leben geht, sich in politischen Fantasien einhüllt, die eine Welt imaginieren, in der die eigene Partei immer Recht hat und alle anderen Unrecht, und sich mit Brot-und-Spiele-Unterhaltung ablenkt, die keine Ähnlichkeit mit der Realität hat.

Das Leben ist gut in Amerika, solange es einem nichts ausmacht, einen hohen Preis für die endlosen Kriege der Regierung, die Subventionierung anderer Staaten, die aufgeblähte Arbeiterschaft, Geheimdienste, Fusionszentren, Privatgefängnisse, biometrischen Datenbanken, invasiven Technologien, Waffenarsenale und alle anderen Haushaltsposten zu zahlen, die zum schnell wachsenden Reichtum der Unternehmenselite auf Kosten derjenigen beitragen, die kaum über die Runden kommen – also uns, den 99 Prozent.

Für die wenigen Privilegierten ist das Leben in Amerika gut, doch wie ich in meinem Buch „Battlefield America: The War on the American People“ und in dessen fiktivem Gegenstück „ The Erik Blair Diaries“ deutlich mache , wird es für den Rest von uns von Tag zu Tag schlimmer.

Ersparen Sie mir also bitte die Medienhysterie und die Empörung sowie die heuchlerische Doppelmoral derjenigen, deren moralisches Gewissen offenbar weitgehend von ihrer politischen Loyalität bestimmt wird.

Wer glaubt, die Ungerechtigkeiten, Grausamkeiten und die bösartige Rücksichtslosigkeit der US-Regierung seien auf eine bestimmte Regierung beschränkt, hat nicht aufgepasst.

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Rutherford Institute veröffentlicht .

Der Verfassungsrechtler und Autor John W. Whitehead ist Gründer und Präsident des Rutherford Institute . Seine jüngsten Bücher sind der Bestseller „ Battlefield America: The War on the American People“ , das preisgekrönte „ A Government of Wolves: The Emerging American Police State“ und sein Debütroman „ The Erik Blair Diaries“ . Whitehead kann unter staff@rutherford.org kontaktiert werden .

Nisha Whitehead ist die geschäftsführende Direktorin des Rutherford Institute. Informationen über das Rutherford Institute finden Sie unter www.rutherford.org .

Sie sind regelmäßige Mitarbeiter von Global Research.

