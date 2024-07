M. K. Bhadrakumar: Wind des Wandels in den Beziehungen zwischen Indien und China

Es besteht die Erwartung, dass Premierminister Narendra Modi eine historische Wende in den Beziehungen Indiens zu China als Vermächtnis seiner 15-jährigen Amtszeit in den Vordergrund stellen würde. Die Dinge bewegen sich tatsächlich in eine solche Richtung.

Von M. K. Bhadrakumar 30.07.2024 – übernommen von indianpunchline.com

Quelle: seniora

Ein hochrangiger indischer Beamter erklärte gegenüber der nationalen Nachrichtenagentur PTI, dass gegenüber ausländischen Direktinvestitionen (ADI) aus China ein „nuancierter Ansatz“ verfolgt werden müsse und dass die Regierung bereit sei, ADI-Vorschläge aus Peking in Sektoren zu prüfen, in denen es um Spitzentechnologien wie Elektrofahrzeuge und Batterien sowie um moderne Investitionsgüter verschiedener Art gehe.

Dies steht im Einklang mit einer spürbaren Veränderung der indischen Politik in den letzten sechs Monaten. Dieser Wandel ist auf das Zusammenspiel von drei Schlüsselfaktoren zurückzuführen. Erstens hat die Stabilisierung der Grenzsituation dank des neuen Mechanismus zur Bewältigung von Grenzspannungen – „Pufferzonen“ zur Trennung der beiden Armeen, aus denen beide Seiten ihre Truppen abziehen und alle Patrouillen einstellen – positive Auswirkungen.

Solche Zonen wurden bereits an fünf der sieben Krisenherde eingerichtet. Die Regierung hat mit dieser bemerkenswerten Errungenschaft nicht geprahlt, aber die Synergie bei den engeren Handelsbeziehungen ist für beide Länder von Bedeutung, die mit dem Gegenwind eskalierender Handelsschranken weltweit zu kämpfen haben. Die indischen Visabeschränkungen für chinesische Fachkräfte in einigen ausgewählten Branchen wurden nach und nach gelockert.

Zweitens unterstreicht dieser pragmatische Wandel auch Indiens dringenden Bedarf an chinesischer Technologie, Investitionen und Fachwissen, um seinen unmittelbaren industriellen Bedarf zu decken. In der vergangenen Woche hatte der leitende Wirtschaftsberater Anantha Nageswaran in der jährlichen Wirtschaftsumfrage erklärt, Delhi solle sich auf ausländische Direktinvestitionen aus China konzentrieren, um Indiens Exporte in die USA und andere westliche Länder anzukurbeln und das wachsende Handelsdefizit Indiens mit Peking in Schach zu halten.

Nageswarans Bemerkung erfolgte, nachdem Daten der Reserve Bank of India gezeigt hatten, dass der Nettozufluss ausländischer Direktinvestitionen nach Indien im Jahr 2023-24 im Vergleich zum Vorjahr um 62,17 Prozent auf 10,58 Mrd. USD und damit auf ein 17-Jahres-Tief gefallen war. Einfach ausgedrückt: Indiens Fähigkeit, ausländische Investitionen anzuziehen, ist durch eine Kombination ungünstiger Umstände – globale wirtschaftliche Unsicherheit, Handelsprotektionismus und geopolitische Risiken usw. – in Frage gestellt worden. Chinesische Investitionen können Kapital nach Indien bringen, fortschrittliche Technologie und Managementerfahrung einbringen und die Modernisierung der indischen Industrie sowie die Optimierung der Wirtschaftsstruktur fördern.

Ein dritter unausgesprochener Faktor ist, dass sich das geopolitische Umfeld radikal verändert hat. Sicherlich hat Russland im Krieg in der Ukraine die Oberhand gewonnen. Dies ist ein vernichtender Schlag für die Glaubwürdigkeit der USA und der NATO und geschieht zu einer Zeit, in der sich der asiatisch-pazifische Raum als weiterer potenzieller Krisenherd abzeichnet. Die Staaten der Region – vielleicht mit Ausnahme Japans, das sich rasch militarisiert – wollen keinen weiteren zerstörerischen Stellvertreterkrieg unter Führung der NATO in ihrer Region erleben.

Washingtons Nutzung von Sanktionen als Waffe im Zuge des Ukraine-Krieges ist auch in Südostasien nicht gut angekommen. Denn wenn der kollektive Westen Russlands Reserven (ca. 400 Mrd. USD) einfrieren und die Zinsen dafür unter Missachtung des internationalen Finanzrechts ausgeben kann, was hindert ihn dann an einer solchen Räuberei gegenüber den kleineren Ländern der Region?

Die wachsende Anziehungskraft der BRICS in der südostasiatischen Region ist zweifellos eine wichtige Botschaft. Thailand und Malaysia sind die jüngsten Staaten der Region, die ihr Interesse an einem Beitritt zu diesem Block bekundet haben. Dies wird natürlich ihre Beziehungen zu China weiter verbessern.

Unterdessen sind auch die Beziehungen Indiens zu den USA in letzter Zeit etwas angespannt, nachdem letztere erneut mit den in Nordamerika ansässigen Separatisten der Khalistani zu tun hatten. Die Anschuldigungen der USA, dass Indien Attentate plant, und die Andeutung, dass die „rauchende Pistole“ zu den Spitzen der politischen Führung in Delhi führt, haben den Eindruck erweckt, dass die USA Hintergedanken haben, um Druck auf die Führung des Landes auszuüben. Offensichtlich sind die USA nicht in der Lage, die Widerstandsfähigkeit und zentrale Bedeutung der strategischen Autonomie Indiens zu verstehen.

In einem solchen Umfeld hat die Quad-Gruppe ihren Stellenwert verloren. Sie entspricht nicht mehr den Bedürfnissen der regionalen Länder im asiatisch-pazifischen Raum, wo die strategische Entscheidung der großen Mehrheit der Länder auf wirtschaftliche Entwicklung ausgerichtet ist. China ist zunehmend beruhigt, dass Indien sich nicht an der Eindämmungsstrategie der USA gegen das Land beteiligt.

Peking wird mit Genugtuung die Äußerungen von Außenminister S. Jaishankar im Anschluss an das Treffen der Außenminister der Quad-Staaten am Montag in Tokio zur Kenntnis nehmen, in denen er jegliche Einmischung eines Dritten für die Quad-Staaten in den angespannten Beziehungen zwischen Indien und China strikt ablehnt. Er sagte:

„Wir haben ein Problem, oder ich würde sagen, ein Problem zwischen Indien und China… Ich denke, es liegt an uns beiden, darüber zu sprechen und einen Weg zu finden“. „Natürlich haben andere Länder in der Welt ein Interesse an dieser Angelegenheit, denn wir sind zwei große Länder und der Zustand unserer Beziehungen hat Auswirkungen auf den Rest der Welt. Aber wir wenden uns nicht an andere Länder, um zu klären, was wirklich ein Problem zwischen uns ist“, fügte Jaishankar hinzu.

Indien teilt die Bedenken der ASEAN-Staaten gegenüber der von den USA vorangetriebenen Ausweitung der NATO zu einer globalen Organisation mit Schwerpunkt im asiatisch-pazifischen Raum. Indien hat darauf mit einer weiteren Stärkung seiner strategischen Unabhängigkeit reagiert. Interessanterweise fiel der Besuch Modis in Russland mit dem NATO-Gipfel in Washington zusammen. (Siehe meinen Blog mit dem Titel Die Beziehungen zwischen Indien und Russland machen im Nebel des Ukraine-Kriegs einen Quantensprung)

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage des ISEAS-Yusof Ishak Institute, einer von der Regierung Singapurs finanzierten Denkfabrik, ergab, dass in Malaysia fast drei Viertel der Befragten der Meinung waren, dass ASEAN China gegenüber den USA bevorzugen sollte, wenn der Block gezwungen wäre, sich mit einer der beiden rivalisierenden Supermächte zu verbünden.

Indien ist auf diese Trends in der ASEAN-Region sehr gut eingestellt. Die zentrale Rolle der ASEAN ist der Eckpfeiler der indischen Ostpolitik, während die USA nur Lippenbekenntnisse dazu abgeben und hinter den Kulissen daran arbeiten, den Zusammenhalt und die Einheit der Gruppe zu schwächen.

Kurz gesagt, die von amerikanischen Think Tanks, Medien und US-Beamten geschürte Phobie vor der chinesisch-russischen Entente hat an Zugkraft verloren. Indien hingegen hat seine Beziehungen zu Russland gestärkt und ist dabei, seine Beziehungen zu China zu stabilisieren, was sie berechenbar macht.

In Anbetracht des oben beschriebenen Szenarios wird die Zeit bis zum Oktober, wenn das Gipfeltreffen der BRICS unter dem Vorsitz Russlands stattfinden soll, eine prägende Phase sein. Das jüngste Treffen der Außenminister Indiens und Chinas letzte Woche in Vientiane scheint gut verlaufen zu sein.

Im chinesischen Bericht wurde Jaishankars Erklärung hervorgehoben, dass „die Aufrechterhaltung einer stabilen und vorhersehbaren Entwicklung der bilateralen Beziehungen ganz im Interesse beider Seiten liegt und für die Erhaltung des regionalen Friedens und die Förderung der Multipolarität von besonderer Bedeutung ist. Indien und China haben weitreichende konvergierende Interessen und sehen sich mit dem Schatten konfrontiert, den die Situation in den Grenzgebieten mit sich bringt. Aber die indische Seite ist bereit, eine historische, strategische und offene Perspektive einzunehmen , um Lösungen für die Differenzen zu finden und die bilateralen Beziehungen wieder auf einen positiven und konstruktiven Weg zu bringen.“ (Hervorhebung hinzugefügt – MKB.)

Entscheidend wird sein, inwieweit die bei dem Treffen auf Aussenminister-Ebene in Vientiane getroffene Vereinbarung, die verbleibenden Grenzfragen zu lösen, in die Tat umgesetzt wird. Indiens „nuancierter Ansatz“ zur Anwerbung ausländischer Direktinvestitionen aus China ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ein Treffen zwischen Modi und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Rande des bevorstehenden BRICS-Gipfels in Kasan vom 22. bis 24. Oktober ist durchaus denkbar.

Längerfristig gesehen gibt es jedoch keine Alternative dazu, die selbstsüchtigen indischen Narrative über die Beziehungen zu China, die auf Phobien, brodelnden Rivalitäten und sogar offenkundigen Unwahrheiten beruhen und durch jahrzehntelange Indoktrination tief in die Mentalität der indischen Eliten eingedrungen sind, über Bord zu werfen, um einen neuen zukunftsorientierten, positiven Dreh- und Angelpunkt für eine dauerhafte Freundschaft zwischen den beiden Nationen zu schaffen. Die Aufgabe ist nicht einfach, da sich die Interessengruppen vermehrt haben und die US-Lobbyisten sich aktiv einmischen. Letztlich liegt es an der indischen Führung, den Mut der Überzeugung zu zeigen.

Quelle: https://www.indianpunchline.com/winds-of-change-in-india-china-relations/

Die Übersetzung besorgte Andreas Mylaeus

