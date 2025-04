Lügenbaron Merz erhält beim Taurus-Deal Abfuhr aus USA

Paukenschlag beim Taurus-Deal: USA stoppen Merz! Grosses Versprechen platzt wie eine Seifenblase!

Was für ein Hammer! Die USA haben Deutschland offenbar die Lieferung von Taurus Marschflugkörpern an die Ukraine Untersagt. Der Grund: US-Technologie im Waffensystem. Für den designierten Kanzler Friedrich Merz eine schallende Ohrfeige – sein großspuriges Ukraine-Versprechen liegt in Trümmern

