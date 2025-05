EU-Abgeordnete wollen Planwirtschaft

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Volltönend laufen vor allem FDP-Funktionäre durch die Lande und predigen die sogenannte „freie Markwirtschaft“. Die angebliche Freiheit hat ein jähes Ende, wenn es um Russland geht: Unter den EU-Abgeordneten, die von Griechenland einen Verkaufsstop von griechischen Schiffen an Russland fordern, ist natürlich auch die FDP-Frau Strack-Zimmerman. Von ihr stammt z. B. dieser Satz: „Wir Freie Demokraten stehen für eine starke Marktwirtschaft (… ) Planwirtschaft, Protektionismus und Subventionswettläufen erteilen wir eine klare Absage.“

Ende der FDP-Marktwirtschaft

Weil die Griechen auf einem angeblich freien Markt den Russen Schiffe verkaufen wollen, verendet die Freiheit der FDP-Marktwirtschaft im ideologisch begründeten Russenhass. Natürlich gab es nie eine „freie Marktwirtschaft“. Immer haben Monopole den Markt bestimmt, immer hat der politische Einfluß der Besitzenden die Regierungsentscheidungen geprägt.

Reichswerke Hermann Göring

Im Wahlkreis der Strack-Zimmermann liegt der Rüstungskonzern Rheinmetall. Dieser Konzern verdiente am Krieg, seit er „Reichswerke Hermann Göring“ hieß. Man bereicherte sich durch Sklavenarbeit und „Arisierung“. Vor allem die „Arisierung“ zeigte das Ende der freien Marktwirtschaft: Juden raus und Deutsche rein, hieß die Parole. Die Freiheit jüdischer Unternehmer endete in den Konzentrationslagern. Die russischen „Ostarbeiter“ verendeten unter den unmenschlichen Arbeitsbedingungen der reichsdeutschen Betriebe: Sie galten als „Untermenschen“, für die gab es keine Freiheit.

Unmensch – nicht weit vom Untermenschen entfernt

Bis heute glaubt ein deutscher Mainstream, dass man auf den Russen rumtrampeln kann: Als die NATO sich in der Ukraine, an der russischen Grenze etablieren wollte, gab es von den deutschen Entscheidern keinen Protest, keine Warnung. Erst als sich Russland gegen diese Bedrohung seiner staatlichen Souveränität wehrte, kam „der Russe“ wieder auf die Tagesordnung: Als Hassobjekt, als Gespenst der militärischen Gefahr, als „Unmensch“, der nicht weit vom „Untermenschen“ entfernt ist.

Die Geduld der Russen ist nicht unendlich

Die deutschen Herrschenden sind offensichtlich schwer erziehbar. Ihre Medien bereiten einen Krieg mit Russland vor. Diese Sorte freier Markwirtschaft führt schon in der Vorbereitung zu jeder Menge Profit: Die Rheinmetall-Aktie hat gestern mit einem Plus von 8,5% auf die vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal 2025 reagiert. Das kann so lange gut gehen, wie Merz & Co ihre Militärhilfe für die Ukraine nicht ausweiten. Die Geduld der Russen ist erstaunlich, aber nicht unendlich.

(Visited 15 times, 15 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …