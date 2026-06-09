Lockdown: Irrtum oder Vorsatz? | Prof. Homburg

Wussten die Verantwortlichen im März 2020, dass der Lockdown überzogen war, oder unterlagen sie einem Irrtum? Die Sendung beantwortet diese Frage mittels amtlicher Dokumente.

Und diese Bande läuft immer noch frei rum. Corona-Kritiker hingegen wurden von der Polit-Kaste und den Medien-Huren öffentlich gebrandmarkt. Strafanzeigen gegen die Verantwortlichen landeten bei der weisungsgebundenen Staatsanwaltschaft sonstwo, aber nicht vor Gericht. Tolle Demokratie, nicht wahr.

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