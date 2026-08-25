Und dieser widerliche Moderator vom ZDF bekommt sein Gehalt von unseren GEZ-Zwangsgebühren. Weg mit ARD und ZDF! Wie findet Ihr das?

Ulrich Siegmund hätte den Spieß umdrehen und den unsympathischen Moderator die Frage stellen sollen: Jetzt darf ich sie mal etwas Fragen. Etwa 30 bis 35 % befürworten laut Umfragen die komplette Abschaffung der Rundfunkgebühren. Woran mag das wohl liegen? Haben sie eine Erklärung dafür?

Aber gut, im Eifer des Gefechts. Siegmund hat sich gut geschlagen und Argumente auf den Tisch gelegt sowie wahre Worte gesagt, wie z.B., dass mit den Parteien, die Deutschland an die Wand gefahren haben, keine Änderungen in vielerlei Hinsicht möglich sind.

Zwei Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt war AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zu Gast im ZDF-Morgenmagazin. Wir zeigen das Interview in voller Länge und prüfen nach, was im Studio niemand nachgeprüft hat.

Bevor Siegmund den ersten Satz sagen darf, läuft anderthalb Minuten lang ein Steckbrief über ihn. Als er dann antwortet, wird er dreimal in dreißig Sekunden mitten im Satz gestoppt. Der Moderator fragt dreimal nach einem Zehn-Punkte-Papier, während Siegmund aus dem 258 Seiten starken Regierungsprogramm antwortet — zwei völlig verschiedene Dokumente, und keiner der beiden sagt es dazu. Für die Rede eines Mannes, der gar nicht im Studio sitzt, nimmt sich die Sendung mehr Zeit als für die Wirtschaft, laut ZDF-eigener Umfrage das wichtigste Thema im Land.

Und eine Sache kommt in diesen elf Minuten kein einziges Mal vor: Der Sender ist selbst betroffen. Die AfD will die Rundfunkverträge kündigen, während ARD und ZDF in Karlsruhe um die Beitragserhöhung prozessieren.

Alle Zahlen und Zitate sind belegt. Und da, wo der Moderator recht hat, sagen wir es auch.

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