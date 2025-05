Von Richard C. Cook und RT News (globalresearch)

Das anglo-amerikanisch-zionistische Imperium strebt seit langem die Zerstörung Russlands und dessen Übernahme durch westliche Finanzinteressen an. Im 19. Jahrhundert kehrte Großbritannien seinem Verbündeten aus der napoleonischen Zeit den Rücken und führte die Koalition an, die im Krimkrieg (1853–1856) in Russland einmarschierte. Zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs hatte sich Russland so weit erholt, dass es Kriegsschiffe nach New York und San Francisco entsenden konnte. Es drohte mit einem Krieg gegen Großbritannien, sollte es auf Seiten der Konföderation eingreifen. Russland verkaufte daraufhin Alaska an die USA, um dieses Gebiet vor den Briten zu bewahren.

Dennoch gelang es Großbritannien, Russland zum Beitritt zur Triple Entente mit Frankreich zu bewegen, um Deutschland im Ersten Weltkrieg zu vernichten. Großbritannien kooperierte auch mit der bolschewistischen Revolution und sicherte sich später die Sowjetunion als Verbündeten für deren anschließenden Angriff auf Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Doch nach diesem Krieg verkündete Churchill die Existenz eines „Eisernen Vorhangs“, was den Beginn des vom Westen angezettelten Kalten Krieges gegen die Sowjetunion markierte.

Großbritannien versucht auch heute noch, Russland durch eine Partnerschaft mit den USA im Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine zu zerstören. Doch Großbritannien könnte die USA nicht länger als seine militärische Marionette benutzen, ohne die Unterstützung von Kriegstreibern wie Senator Lindsey Graham innerhalb der US-Regierung. Wie andere Falken befürwortet Graham einen „Waffenstillstand“, der eine faktische Kapitulation Russlands vor den westlichen Drohungen, die Ukraine im Krieg weiterhin zu bewaffnen und zu finanzieren, nur schwach verschleiern würde.

— Richard C. Cook , 27. Mai 2025

US-Senator drängt auf Megazölle gegen Russlands Partner

Lindsey Graham behauptete, Sanktionen gegen die Ukraine würden Amerikas globales Ansehen wiederherstellen.

Von RT News , 27. Mai 2025

US- Senator Lindsey Graham erklärte, sein Plan, Russlands Handelspartner mit 500-prozentigen Zöllen zu belegen, würde Präsident Donald Trump helfen , Moskau zu einem Friedensabkommen mit der Ukraine zu bewegen. Gleichzeitig würde dies Amerikas Ruf nach dem desaströsen Abzug aus Afghanistan unter Joe Biden wiederherstellen, so Graham.

Graham, ein langjähriger außenpolitischer Falke und Verbündeter Trumps, unterstützt ein Gesetz, das einen Zoll von 500 Prozent auf Länder erheben würde, die russische Energie, Uran und andere Rohstoffe kaufen – Maßnahmen, die sich vor allem gegen Indien und China richten.

In einem am Montag im Wall Street Journal veröffentlichten Meinungsartikel, der als „Botschaft“ an den russischen Präsidenten Wladimir Putin beschrieben wurde, brachte der Senator die Situation mit Afghanistan in Zusammenhang.

„Amerikas beschämender Rückzug aus Afghanistan hat nicht nur unserem Ruf geschadet, sondern auch weltweit Aggressionen ausgelöst“, schrieb der Republikaner aus South Carolina. „Wenn die USA weiterhin entschlossen die Beendigung des Russland-Ukraine-Krieges vorantreiben, könnte sich das ändern. Herr Trump kann unseren Ruf wiederherstellen – und das Blutbad beenden.“

Bidens Umgang mit dem Abzug aus Afghanistan im Jahr 2021, der den raschen Zusammenbruch der von den USA ausgebildeten lokalen Streitkräfte und die Rückkehr der Taliban an die Macht in Kabul einschloss, ist nach wie vor ein häufiges Angriffsthema der Republikaner. Kritiker warnten, Trump könnte bei seinem Vermittlungsversuch für ein Abkommen zwischen Moskau und Kiew einen ähnlichen Fehler begehen. Der Präsident behauptete, der Ukraine-Konflikt wäre nicht ausgebrochen, wenn er anstelle Bidens im Amt gewesen wäre.

Grahams Kommentar war eine Reaktion auf einen kürzlich erschienenen Leitartikel der Redaktion des Wall Street Journal, in dem Trump aufgefordert wurde, sich nicht aus dem Konflikt zu distanzieren.

„Es ist reine Fantasie, sich vorzustellen, dass Herr Trump ‚dahingehen‘ und Herrn Putin gewinnen lassen könnte, ohne dass dies schädliche Konsequenzen hätte“, schrieb die Zeitung und warf Trump vor, er verhalte sich „so, als sei der Krieg das Problem von jemand anderem“.

Kiew und seine europäischen Unterstützer haben zusätzliche Sanktionen gefordert, nachdem Moskau die ukrainische Forderung nach einem bedingungslosen 30-tägigen Waffenstillstand abgelehnt hatte – eine Idee, die in Russland als Versuch Kiews angesehen wird, sich einen militärischen Vorteil zu verschaffen. Russische Regierungsvertreter arbeiten derzeit an einem Friedensabkommen, das die Voraussetzungen für eine endgültige Einstellung der Kämpfe schaffen könnte.

*

Richard C. Cook ist ein pensionierter US-Bundesanalyst mit umfangreicher Erfahrung in verschiedenen Regierungsbehörden, darunter der US Civil Service Commission, der FDA, dem Weißen Haus unter Carter, der NASA und dem US-Finanzministerium. Er ist Absolvent des College of William and Mary. Als Whistleblower zur Zeit der Challenger-Katastrophe deckte er die fehlerhaften O-Ring-Verbindungen auf, die das Space Shuttle zerstörten, und dokumentierte seine Geschichte in dem Buch „Challenger Revealed“. Nach seiner Zeit im Finanzministerium wurde er ein lautstarker Kritiker des privatfinanzgesteuerten Währungssystems und legte seine Bedenken in „We Hold These Truths: The Hope of Monetary Reform“ dar. Er diente als Berater des American Monetary Institute und setzte sich mit dem Kongressabgeordneten Dennis Kucinich für die Ersetzung der Federal Reserve durch eine echte nationale Währung ein. Siehe sein neues Buch „ Our Country, Then and Now“ , Clarity Press, 2023. Siehe auch seinen Three Sages Substack und seine Artikel für das American Geopolitical Institute unter https://www.vtforeignpolicy.com/category/agi/ .

„Jedes menschliche Unterfangen muss dem Leben dienen, muss danach streben, das Dasein auf Erden zu bereichern, damit der Mensch nicht dort versklavt wird, wo er seine Herrschaft zu errichten versucht!“ Bô Yin Râ (Joseph Anton Schneiderfranken, 1876–1943), Übersetzung von Posthumus Projects Amsterdam, 2014. Laden Sie hier auch die Ausgabe des Buches vom lebendigen Gott von Kober Press herunter .

Wer unterstützt schon gerne Nazis – außer Nazis?

(Visited 22 times, 22 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …