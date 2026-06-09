Lehren aus Schweden: Nach der Masseneinwanderung kommt der orwellsche Polizeistaat – „Problem-Reaktion-Lösung“

Anhand seiner persönlichen Erfahrungen mit den Veränderungen, die sein Wohnviertel in Schweden im Laufe der Jahrzehnte durchlaufen hat, beschreibt Jacob Nordangård, wie Masseneinwanderung zum „Agentic State“ und zu einem globalen Panoptikum führt. Das Szenario einer „Festungswelt“ nimmt langsam Gestalt an, und der Durchschnittsbürger sei dazu manipuliert worden, es mit offenen Armen zu begrüßen.
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