Laut „innerer Uhr“ des Hamburger Bundeswehr-Kommandeurs: Russland greift in fünf Jahren an

Deutschland will einen angeblichen russischen Angriff auf NATO-Gebiet abwehren können. Der Kommandeur des Landeskommandos Hamburg der Bundeswehr, Michael Giss, erklärte in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“, dass Deutschland auf eine militärische Auseinandersetzung mit Russland vorbereitet sein müsse. Denn laut seiner „inneren Uhr als Soldat“ müsse diese Bedrohung in fünf Jahren eintreten. Die Disskussionen in Deutschland um eine Militarisierung kommen der Rüstungsindustrie zugute.

