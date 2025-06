Lasst Trump uns vor einem Krieg mit dem Iran bewahren

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Die anhaltenden Diskussionen unter Experten darüber, ob der US-Angriff die drei iranischen Nuklearanlagen zerstört hat, die möglicherweise an der Entwicklung einer Waffe beteiligt waren oder auch nicht, wobei viele den Bericht der Trump-Regierung, dass alle drei Anlagen zerstört wurden, anzweifeln, sind dumm und sogar gefährlich. Die Hurenmedien, unfähig zu denken, sind verzweifelt bemüht, Trump bei jeder Kleinigkeit zu Fall zu bringen. Warum halten intelligente Analysten das Thema für die voreingenommenen Medien am Leben? Ich werde keine Namen nennen, aber sie sollten nachdenken, bevor sie sprechen.

Warum? Nach den Informationen, die ich bisher sammeln konnte, scheint Gilbert Doctorow Recht zu haben, dass die Behauptung der Trump-Regierung, ob wahr oder nicht, Netanjahus einzigen Grund für einen Krieg mit dem Iran beseitigt hat.

Wir sollten dankbar sein.

Ein Krieg mit dem Iran ist gefährlicher, als Washington, Moskau, Peking, Tel Aviv und Teheran ihn einschätzen. Der Iran ist ein gefährlicherer Gegner als die fünf muslimischen Länder, die Washington für Israel zerstört hat. Der Iran kann Israel, den US-Stützpunkten und Marineeinheiten in der Region sowie der Weltwirtschaft Schaden zufügen, indem er die Straße von Hormus sperrt und durch die Einschränkung des Angebots den Ölpreis in die Höhe treibt.

Darüber hinaus ist der Iran ein strategischer Puffer für Russland. Wenn der Iran ins Chaos gestürzt wird, strömen die Dschihadisten der CIA in die muslimischen Provinzen der Russischen Föderation.

Wenn das iranische Öl unter die Kontrolle der USA fällt, wird China von einem wichtigen Teil seiner Energieversorgung abgeschnitten.

Bislang halten sich Russland und China vom Iran fern. Aber was passiert, wenn China nicht noch einmal eine Runde Ölinvestitionen verlieren will, wie es Washington China in Libyen angetan hat, als Gaddafi gestürzt wurde?

Was passiert, wenn Putin erkennt, falls er es jemals tut, dass der Untergang des Iran Russland für die Dschihadisten der CIA öffnet?

Nachdem sie sich törichterweise herausgehalten haben, müssten Russland und China in den Konflikt eintreten.

Was wären die Folgen?

Wie viel besser wäre es gewesen, wenn Russland und China den Konflikt verhindert hätten, indem sie den Iran unter ihren nuklearen Schutzschirm gestellt oder öffentlich einen gegenseitigen Verteidigungsvertrag zwischen den drei Ländern angekündigt hätten. Aber es gab keine Vision.

Russland und China haben ihre Verantwortung nicht wahrgenommen und das Problem Präsident Trump überlassen. Auf unserer Seite sollten wir Trumps Behauptung nicht diskreditieren und damit Netanjahus Rechtfertigung für einen Krieg mit dem Iran wiederbeleben. Angesichts des außerordentlichen Einflusses Israels in den USA wäre es für Trump schwierig, dem Druck Netanjahus zu widerstehen. Lasst uns dem Druck Israels für mehr Krieg zuvorkommen, indem wir Trumps Aussage unterstützen, dass es keine nukleare Bedrohung durch den Iran mehr gibt.

