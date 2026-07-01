Larry Johnson: Putin sagt, die NATO befinde sich jetzt im Krieg mit Russland

Larry Johnson spricht über die zunehmend direkte Beteiligung der NATO an Angriffen gegen Russland und über Putins Warnungen an den Westen vor einem Krieg. Johnson ist ein ehemaliger CIA-Geheimdienstanalyst, der außerdem im Büro für Terrorismusbekämpfung des US-Außenministeriums tätig war.

Ach ja, böse Zungen behaupten, dass Russland 2029 Europa militärisch angreifen wird. Nur kranke Gehirne können so einen Blödsinn von sich geben.

War da nicht etwas vor 100 Jahren? Die Große Depression? Das war nur ein kleines Lüftchen zu dem was in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Dafür muss ein Schuldiger gefunden werden. Ein gefundenes Fressen für die Konzernmedien.

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