Larry Fink von BlackRock jetzt Co-Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums

Nach dem Rücktritt des WEF-Interimsvorsitzenden Peter Brabeck haben BlackRock-CEO Larry Fink und Roche-Erbe André Hoffmann die vorübergehende Leitung des WEF übernommen.

Nachdem Klaus Schwab im April 2025 überraschend von seinem Posten als Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums zurückgetreten ist, herrscht Unruhe in der Organisation (wir berichteten). Ehemalige Mitarbeiter hatten Schwab und seine Ehefrau Hilde beschuldigt, sie hätten «ihre persönlichen Angelegenheiten mit den Ressourcen des Forums vermischt». Zum Interimsvorsitzenden wurde damals der stellvertretende Vorsitzende Peter Brabeck-Letmathe, ehemaliger CEO von Nestlé, ernannt.

Doch nun ist auch Brabeck zurückgetreten und BlackRock-CEO Larry Fink und Roche-Erbe André Hoffmann haben das Steuer des Globalisten-Schiffs übernommen. Die Gründe für Brabecks Rücktritt gab das WEF nicht bekannt, aber Fink und Hoffmann bedankten sich laut 20 Minuten mit diesen Worten für ihre Ernennung:

«Wir fühlen uns geehrt, diese Führungsrolle vorübergehend in einer für das Weltwirtschaftsforum entscheidenden Phase zu übernehmen. Während die Organisation in ein neues Kapitel eintritt, blicken wir mit Klarheit, Zielstrebigkeit und Zuversicht auf die fortdauernde Mission des Forums.»

Die Welt sei fragmentierter und komplexer denn je, fügten sie hinzu. Deswegen bestehe Bedarf an einer Plattform, die Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft zusammenbringe, so groß wie noch nie.

«Wir glauben, dass das Forum als einzigartiger Katalysator für Zusammenarbeit dienen kann, der Vertrauen fördert, gemeinsame Ziele identifiziert und Dialog in Taten umsetzt.»

Das Kuratorium des Weltwirtschaftsforums hat anscheinend auch seine «umfassenden Ermittlungen» gegen Schwab abgeschlossen. Der Vorstand sei nach «sorgfältiger Prüfung aller Fakten» zu dem Schluss gekommen, dass die Organisation zwar eine stärkere Institutionalisierung erfordere, es jedoch keine Hinweise auf ein wesentliches Fehlverhalten von Klaus Schwab gebe.

«Auch Hilde Schwab, die das Forum seit über fünf Jahrzehnten unentgeltlich unterstützt, hat keine Hinweise auf ein Fehlverhalten», wird ergänzt.

Dass Fink, der bereits Vermögenswerte in Höhe von Billionen Dollar kontrolliert, nun Co-Vorsitzender dieser Organisation ist, die mit Hingabe ihre Great Reset-Agenda vorantreibt, spricht Bände. Denn Schwab hat schon vor Jahren mitgeteilt, dass die Bürger weltweit «nichts besitzen» und «glücklich darüber sein werden».

Das WEF propagiert auch die Agenda 2030. In diesem Rahmen heizt die Organisation die Klima-Hysterie an und vertritt die Idee, dass das kommunistische Führungsmodell Chinas in allen Ländern nachgeahmt werden sollte. Das WEF ist auch die treibende Kraft hinter den internationalen Bemühungen um Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion (DEI) und dem sogenannten Bevölkerungsmanagement.

Die 1971 gegründete globalistische Gruppe erreicht ihre Ziele durch Partnerschaften mit Spitzenpolitikern aus aller Welt sowie mit internationalen Unternehmen, Rechtssystemen, politischen Aktivistengruppen und wissenschaftlichen Gemeinschaften.

In diesem Rahmen bildet das WEF in seinen Programmen «Young Global Leaders» oder «Global Shapers» vielversprechende junge Führungskräfte aus, damit diese, sobald sie in wichtige Positionen befördert wurden, die Interessen der Organisation durchsetzen (wir berichteten). Klaus Schwab hat während seiner langen Amtszeit in einem Interview selbst zugegeben, dass er erfolgreich «Regierungen infiltriert». Er sagte:

«Dieser Gedanke, junge Führungskräfte zu integrieren, ist seit vielen Jahren Teil des Weltwirtschaftsforums (…) Sogar Wladimir Putin war Young Global Leader des WEF. Wir sind sehr stolz auf die junge Generation, wie auf Premierminister Trudeau oder den Präsidenten von Argentinien und so weiter, und darauf, dass wir in die Kabinette eindringen. Gestern war ich bei einem Empfang von Premierminister Trudeau – und ich weiß, dass mehr als die Hälfte seines Kabinetts tatsächlich junge globale Führer des WEF sind (…) Es ist wahr in Argentinien, es ist wahr in Frankreich (…).»

