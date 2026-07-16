Künstliche Intelligenz (KI) läutet eine post-menschliche Ära der wirtschaftlichen, sozialen und moralischen Umwälzungen ein

Von Prof. Rodrigue Tremblay (globalresearch)

„Künstliche Intelligenz (KI) wird jeden Beruf, jedes Klassenzimmer, jedes Krankenhaus, jedes Labor, jede Person und jede , die Sie haben.“ – Eric Schmidt (1955- ), ehemaliger Google-CEO, in einer Grundsatzrede an Absolventen der University of Arizona, die von Studenten ausgebuht wurde, Freitag, 15. Mai 2026.

„Künstliche Intelligenz (KI) ist wahrscheinlich das Wichtigste, woran die Menschheit je gearbeitet hat. Ich betrachte es als etwas Tiefgreifenderes als Elektrizität oder Feuer.“ – Sundar Pichai (1972- ), Chief Executive Officer (CEO) von Alphabet Inc. und seiner Tochtergesellschaft Google. (Erklärung im Jahr 2018 beim Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz).

„Die Entwicklung der vollen Künstlichen Intelligenz (KI) könnte das Ende der menschlichen Rasse bedeuten … sie würde von selbst abheben und sich immer schneller neu gestalten. Menschen, die durch langsame biologische Evolution eingeschränkt sind, konnten nicht konkurrieren und würden ersetzt werden. “- Stephen Hawking (1942- 2018), Britischer Physiker, in einem Interview mit der BBC, 2. Dezember 2014.

„Jede Technologie, die Angriffe erleichtert , ohne das Gesicht des Menschen zu sehen senkt die moralische Schwelle des Konflikts.“ – Papst Leo XIV (1955-) in seiner ersten Enzyklika „Magnifica Humanitas“ (oder Magnificent Humanity), 25. Mai 2026.

Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) und der Arbeitsautomatisierung schreitet schnell voran mit vielen potenziellen Anwendungen und Vorteilen in vielen Bereichen. Sie wird die wirtschaftliche Zukunft bestimmen.

Es gibt jedoch wichtige Risiken, Bedrohungen und Störungen, die sich aus einer blinden und zu schnellen Einführung aller Funktionen der neuen Technologie ergeben könnten. Seine „kreative Zerstörung“ könnte immer mächtiger und schädlicher werden, insbesondere für Arbeiter, aber auch für Schriftsteller und Künstler, für Unternehmen und schließlich für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft.

In der aufstrebenden post-menschlichen Welt könnte die Menschheit in einem wirtschaftlichen Kontext, in dem der Mensch nicht mehr im Vordergrund steht, vor beispiellosen Herausforderungen stehen. (Es gibt bereits einen wachsenden Markt für NEO-humanoide Roboter, die auf verschiedene Weise eingesetzt werden können!)

Die Welt könnte einige Wirtschaftssektoren sehen, in denen Menschen in eine sekundäre Rolle versetzt und sogar völlig ins Abseits geraten sind. Aus diesem Grund bringt KI technologische Transformationen hervor, aber eine Reihe davon wird den Lebensstandard drastisch verändern und beeinflussen, wie Menschen Arbeit, Einkommen und Leben in der Gesellschaft wahrnehmen.

Für die Gegenwart macht die schnell wachsende Robotertechnologie die Arbeit in vielen Branchen produktiver und komplexer, was das Wirtschaftswachstum steigern könnte. Darüber hinaus dürfte auch ein Anstieg der Investitionen in Rechenzentren und Elektrizitätskraftwerken das Wirtschaftswachstum ankurbeln.

Für Arbeitnehmer ersetzt KI jedoch routinemäßigere low-skill White-Collar-Low-Skill- und Freelance-Arbeit in zahlreichen Sektoren, obwohl es andere Bereiche gibt, in denen spezielle Fähigkeiten KI-sicherer wären.

Daher muss die Frage aufgeworfen werden: In dieser Welt nach der Arbeit, in der viele Arbeitsplätze aufgrund der zunehmenden Nutzung von KI verschwinden, woher werden zukünftige effektive Nachfrage und Einkommen kommen, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten? Wenn Arbeit und Verdienst für viele Kategorien von Arbeitnehmern verschwinden, verheißt dies nichts Gutes für die zukünftige Makroökonomie.

Deshalb werden die Regierungen darüber nachdenken müssen, wie sie mit dem kommenden Phänomen der KI-gesteuerten Arbeitslosigkeit und möglicherweise der Unterbeschäftigung umgehen können, insbesondere für junge Arbeitnehmer, die möglicherweise mit einer Zukunft von Sackgassen konfrontiert sind. Die Regierungen müssen auch die Steuer- und Regulierungshöhen festlegen, die erforderlich sind, um die schlimmsten Exzesse zu vermeiden.

Künstliche Intelligenz (KI) und die Wirtschaft

Einerseits erleben wir bereits die Auswirkungen der futuristischen generativen Künstlichen Intelligenz KI-Technologie und Software-Engineering auf die Wirtschaft, was einen Anstieg der Rentabilität der Unternehmen für einige Unternehmen und Einzelpersonen und Organisationen betrifft.

In dieser schönen neuen Zukunftswelt sind wichtige Störungen auf den Arbeitsmärkten und in den gesamten Makroökonomien zu erwarten.

Dies wird wahrscheinlich wichtige Vermögenstransfers zwischen Gruppen von Menschen erzeugen, da einige Segmente der Gesellschaft reicher werden, während andere ärmer werden. Investoren und Arbeitnehmer in den neuen Technologiesektoren werden sehr profitieren. Erfahrene Arbeitnehmer, die von technologiegetriebenen Entlassungen betroffen sind, werden jedoch einen Rückschlag in ihrem Einkommenswachstum erleiden, während junge Arbeitnehmer, die in die Erwerbsbevölkerung eintreten, möglicherweise weniger Möglichkeiten haben. Studien studies zeigen in der Tat, dass junge erwachsene Absolventen begonnen haben, Schwierigkeiten zu haben, eine Einstiegsbeschäftigung zu finden.

Seit 1750 gab es vier industrielle Revolutionen und technologische und wissenschaftliche Innovationen, die Volkswirtschaften von überwiegend landwirtschaftlichen und handwerklichen in zunehmend urbanisierte und komplexere Industrie- und Industriewirtschaftswirtschaften verwandelten.

Vergangene industrielle Revolutionen

(1750-1840) – Mechanisierung (die Erfindung der Kraftbereitschafts- und Textil- und Bekleidungsfabriken, der Dampfmaschine für den See- und Eisenbahntransport unter Verwendung von Kohle als Energiequelle usw.); (1870-1914) – Fabrikmassenproduktion (die Ära der Industrialisierung mit der Herstellung von Stahl, Chemikalien und Elektrizität, Automobilen und Verbrennungsmotoren auf der Grundlage von Kraftstoffen aus Erdöl usw.); (1970-2000) – Automatisierung und Kommunikation (die weit verbreitete Einrichtung von Radio und Fernsehen und das Aufkommen des Computers und die Entwicklung der computergestützten Internet-Telekommunikation durch Satelliten und Kernenergie, im Zusammenhang mit niedrigeren See- und Luftverkehrskosten, wirtschaftlicher und finanzieller Globalisierung und der Liberalisierung des internationalen Handels usw.); (2010 bis heute) – Robotisierung (die Entstehung von cyber-physischen Produktionssystemen, die auf Datenkraftanlagen und Modellen der künstlichen Intelligenz angewiesen sind. Robotisierung, beinhaltet intelligente Maschinen, die in der Lage sind, die Flexibilität der menschlichen Arbeit zu replizieren, und in der Lage, immer anspruchsvollere sich wiederholende oder routinemäßige Aufgaben usw. auszuführen.)

Die erste industrielle Revolution war für die Arbeitnehmer schwierig, aber die zweite und dritte schufen genug neue Industrien, um eine erhöhte Belegschaft zu integrieren.

Die ersten drei großen technologischen Durchbrüche erhöhten die Arbeitsproduktivität und den Lebensstandard erheblich. Darüber hinaus führten sie auch zur Entstehung neuer Industrien und neuer Beschäftigungskategorien in vielen Wirtschaftssektoren.

Dennoch gab es während der ersten industriellen Revolution in England, insbesondere zwischen 1790 und 1840, eine Zeit der störenden Arbeitslosigkeit für die Arbeitnehmer. Dies wurde als Engels Pause bekannt, benannt nach dem deutschen Philosophen und marxistischen Theoretiker Friedrich Engels (1820-1895).

Allerdings erzielten Unternehmer höhere Gewinne aus den Effizienzgewinnen neuer Energiequellen. Dies galt insbesondere für die Dampfmaschine, die den See- und Landverkehr während der ersten industriellen Revolution revolutionierte. Dies führte zu einem Boom in der industriellen Produktion und dem Transport von Rohstoffen, Gütern und Menschen zwischen und innerhalb von Ländern.

Aber für den durchschnittlichen Arbeitnehmer blieben die Reallöhne stabil oder gingen sogar zurück, und die durchschnittliche Lebenserwartung in einigen Industriestädten sank auf nur noch 35 Jahre.

Die andere Innovation, die während der zweiten industriellen Revolution mehr Beschäftigungsmöglichkeiten förderte, war die Automobil- und LKW-Industrie zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Mehrere neue Industrien entstanden neben Montagebetrieben mit dem Bau von Straßennetzen und Garagen sowie mit dem Aufstieg der Tourismusbranche, darunter Motels, Restaurants und neue Resorts.

Die vierte industrielle Revolution könnte dauerhafte Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung verursachen.

Das primäre Ziel der generativen KI ist es, gering qualifizierte Arbeitsplätze und insbesondere Wirtschaftsjobs und sich wiederholende Servicebeschäftigungen, soweit machbar, durch intelligente Robotermaschinen oder computergesteuerte Algorithmen zu ersetzen, um die Arbeitskosten zu senken und die Rentabilität von Unternehmen zu steigern.

Im Gegensatz zu anderen technologischen Innovationen ist jedoch ungewiss, dass KI aufgrund ihrer Natur und des Schocks der zunehmenden Automatisierung vieler Arbeitsplätze viele neue Industrien und viele neue Arbeitsplätze im Rest der Wirtschaft schaffen kann, um das Wirtschaftswachstum ausreichend zu unterstützen.

Daher könnten wir je nachdem, wo sich eine Wirtschaft während des Konjunkturzyklus befindet, einen anhaltenden Anstieg der Arbeitslosigkeit oder Unterbeschäftigung für ganze Kategorien von Arbeitnehmern beobachten, die zurückgelassen wurden, junge oder alte Männer oder Frauen. Diese Individuen würden dann ihrer Lebensgrundlage und persönlichen Würde beraubt werden, und dies würde sich negativ auf ihren Lebensstandard und ihre Aussichten auswirken.

Darüber hinaus dürften deutliche Lohn- und Einkommenssenkungen bei Mitgliedern mit niedrigem und mittlerem Einkommen die allgemeine Verbrauchernachfrage und die Ausgaben verlangsamen, was dem gesamtwirtschaftlichen Wohlstand schaden würde. In der Tat ist in den größten fortgeschrittenen Volkswirtschaften, nämlich den G7-Ländern, die Einkommens- und Vermögensungleichheit heute größer als vor etwa vierzig Jahren, Mitte der 1980er Jahre. Es bleibt abzuwarten, ob die Verdrängung der menschlichen Arbeit durch Automatisierung und künstliche Intelligenz diese Ungleichheiten verschärfen wird.

Man könnte meinen, dass Regierungen solche Ungleichheiten durch neue Sozialhilfeprogramme kompensieren könnten.

Zwei Situationen machen diese Option jedoch unwahrscheinlich. Erstens sind die meisten Regierungen derzeit hoch verschuldet und werden in den kommenden Jahren mit Haushaltskrisen konfrontiert sein. Zweitens haben in einigen Demokratien ultrareiche Bürger und Milliardäre das Recht erhalten, unbegrenzte Geldsummen auszugeben, um Menschen an der Macht zu installieren, die ihre privaten Interessen verteidigen.

Dies könnte eine Rückkehr in die Ära der „Räuberbarone“ im neunzehnten Jahrhundert bedeuten, als die Regierungen unter der Kontrolle superreicher Oligarchen standen.

Die Anwendungen der generativen KI und die Schwächung einiger Arbeitsmärkte finden in einer schwierigen Zeit statt, nämlich wenn die Wirtschaftspolitik der derzeitigen US-Regierung den internationalen Handel bedroht und einige hochverschuldete Volkswirtschaften am Rande einer wirtschaftlichen Rezession stehen.

Könnte die generative künstliche Intelligenz (GAI) ein Risiko für die Menschheit darstellen?

In nicht allzu ferner Zukunft könnten Fortschritte in der generativen Künstlichen Intelligenz (GAI), wie die Algorithmen von Anthropic – die in der Lage wären, die menschliche Intelligenz zu erreichen oder sogar zu übertreffen und das menschliche Urteilsvermögen und den gesunden Menschenverstand außer Kraft zu setzen – eine ernsthafte Bedrohung für die Menschheit darstellen. Dies könnte sicherlich der Fall sein, insbesondere wenn diese Technologien sowohl innerhalb als auch außerhalb der Regierungen in die falschen Hände geraten würden.

Im Gegensatz zu früheren technologischen Fortschritten, von der Druckmaschine und den Dampfmaschinen bis hin zu Elektrizität und Computern, hat der Mensch immer die Kontrolle über solche Innovationen behalten. Dies wäre bei GAI nicht unbedingt der Fall, denn die Entscheidungsfindung mit GAI könnte eines Tages autonom sein und nicht mehr in menschlichen Händen sein.

Künstler beschweren sich bereits darüber, dass skrupellose generative KI-Betreiber ihr körperliches Aussehen und ihren Stil perfekt imitieren und ihre Werke kopieren, ohne ihnen Kredit oder Zahlung zu geben. Tatsächlich macht KI Fälschung und Betrug einfach.

Die Regierungen müssen Gesetze erlassen, um das Urheberrecht zu schützen, bevor die Piraterie von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der Künstler und der bestehenden Werke alltäglich wird. Wir müssen uns auch der kriegerischen und räuberischen Regierungen hüten, die sich beeilen, künstliche Intelligenz an ihre Kriegspläne anzupassen.

Einige unpersönliche und völlig amoralische KI-Modelle, die Kriegsspiele spielen, können so weit gehen, den Start von Atomwaffen auf ein anderes Land zu simulieren, wenn nuklear bewaffnete Länder in eine Kriegskrise verwickelt sind. Dies könnte Anlass zu Alarm sein, wenn nur „Effizienz“-Ergebnisse von solchen Modellen betrachtet werden, unabhängig von irgendwelchen rechtmäßigen und moralischen Erwägungen. Dies könnte zu menschlichen Katastrophen und Gräueltaten führen.

Die bloße Tatsache, dass solche Möglichkeiten existieren, sollte einen vorsichtigen Ansatz für fortgeschrittene Entwicklungen in der generativen KI und AGI vorschreiben. Bevor wir wirklich in eine Ära der menschlichen Obsoleszenz und der Herrschaft autonomer Agenten der künstlichen Intelligenz eintreten, wäre es ratsam, die Konsequenzen für die Menschheit zu berücksichtigen und wie sie zu handhaben sind.

Schlussfolgerung

Ein neues Zeitalter von „Räuberbaronen“ entfaltet sich unter unseren Augen, in dem wichtige private Unternehmen große Entlassungen vornehmen und sich zunehmend auf künstliche Intelligenz (KI) verlassen, um ihre soziale Verantwortung teilweise für die Rekrutierung, die Einstellung und Ausbildung von Menschen zu entlasten und zu erzielen und gleichzeitig große Gewinne zu erzielen.

Mittel- und längerfristig könnten ganze Kategorien von Arbeitnehmern in den Augen der Arbeitgeber wirtschaftlich arbeitslos werden, was sich auf die gesamte Bevölkerung und die Gesamtwirtschaft auswirken wird. Der Ersatz von Menschen durch intelligente Roboter in vielen Tätigkeitsfeldern wird für einen großen Teil der Bevölkerung ein Faktor der Entfremdung sein.

Am Horizont zeichnet sich eine schwere Arbeitskrise ab, und es ist zu erwarten, dass die Einkommens- und Vermögensunterschiede zwischen Arm und Reich zunehmen.

Vorerst jedoch gehen einige optimistische und ultrareiche Oligarchen bei der Umsetzung der industriellen Revolution der Künstlichen Intelligenz auf Hochtouren, ohne sich zu sehr um die Folgen der grundlegenden Transformation zu kümmern, die kurz- und mittelfristig die Arbeitsmärkte und die gesamte Wirtschaft treffen dürfte. Aber sobald großen Bevölkerungsgruppen irreparable wirtschaftliche Schäden zugefügt werden, könnte dies Jahrzehnte dramatischen wirtschaftlichen Niedergangs und sozialen Unruhen einläuten.

Es obliegt daher den Regierungen und internationalen Organisationen, geeignete steuerliche Maßnahmen zu ergreifen und regulatorische Kriterien und Leitlinien für die riskantesten Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz festzulegen, um die Würde und Freiheit des Menschen zu achten.

Sie sollten sich auch auf höhere Arbeitslosenquoten in einigen Wirtschaftssektoren und mehr Unterbeschäftigung vorbereiten, insbesondere für jüngere Arbeitnehmer und auch für Schriftsteller und Künstler, zusätzlich zu all den wirtschaftlichen, finanziellen, fiskalischen und sozialen Folgen, die auch in diesem neuen industriellen Umfeld entstehen können.

Bildungseinrichtungen und insbesondere Universitäten sollten darauf vorbereitet sein, ihre Lehrprogramme zu überprüfen und sie an die neuen Realitäten des Arbeitsmarktes anzupassen.

Außerdem besteht ein moralisches Risiko. In der Tat sollte die Welt besorgt sein, dass Regierungen mit totalitären und bösartigen Instinkten versucht sein könnten, KI für Desinformation zu nutzen und die Bevölkerung besser zu kontrollieren.

Es ist nicht undenkbar, dass kriegerische, imperialistische und räuberische Regierungen die generative KI ausnutzen könnten, um aktuelle und zukünftige Kriege noch häufiger, tödlicher und zerstörerischer zu machen. Zum Beispiel könnten sie generative Algorithmen der künstlichen Intelligenz mit der Aufgabe betrauen, neue, kostengünstige Waffen wie biologische, chemische oder radiologische Waffen zu entwickeln, die Kriege der Aggression noch einfacher und kostengünstiger machen würden.

Folglich sollte die grundlegende Vorsicht die politischen Entscheidungsträger angesichts der wirtschaftlichen, sozialen, industriellen und sogar militärischen Umwälzungen leiten, die die Industriegesellschaften in den kommenden Jahren hart treffen werden.

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Dieser Artikel wurde ursprünglich auf der Blogseite des Autors, Dr. In: Rodrigue Tremblay.

Der internationale Ökonom Dr. Rodrigue Tremblay ist der Autor des Buches über Moral „Der Kodex für globale Ethik, zehn humanistische Prinzipien“ des Buches über Geopolitik „Das neue amerikanische Imperium“ und das jüngste Buch auf Französisch, “La régression tranquille du Québec, 1980-2018 “. Er war Minister für Handel und Industrie (1976-79) in Quebecs Lévesque Regierung. Er hat einen Ph.D. in internationalen Finanzen von der Stanford University.

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