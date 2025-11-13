Künstliche Intelligenz (KI) ist eine Bedrohung für die gesamte Menschheit

Von Dr. Paul Craig Roberts (globalresearch)

Die Vorteile der KI wurden überschätzt und ihre Kosten unterschätzt.

Ich habe kürzlich von einem großen, der KI anvertrauten Projekt gelesen, an dem mehrere Unternehmen beteiligt waren und das so kläglich scheiterte, dass teure menschliche Experten hinzugezogen werden mussten, um die Situation zu bereinigen.

Insgesamt hat das Projekt mehr gekostet als die versprochenen Einsparungen durch die KI.

KI hat viele Kosten, die schlichtweg ignoriert wurden. Es gibt menschliche Kosten.

Zum Beispiel Arbeitslosigkeit und Isolation. Die Menschen lernen weder die Datenquellen noch deren Probleme kennen, noch wie sie diese nutzen können.

Sie müssen weder Grammatik noch Schreiben können usw.

Hinzu kommen die wirtschaftlichen Kosten. Es wird viel Strom benötigt.

Viele Rechenzentren werden neu gebaut oder überdimensioniert, und die Menschen, die in ihrer Nähe wohnen, erleben eine Verdopplung und Verdreifachung ihrer Stromrechnungen, weil die Nachfrage das Angebot übersteigt.

Die für den Bau der Rechenzentren benötigten Mittel entziehen anderen Investitionen Gelder.

Jack Gamble vermutet, dass es sich bei der Finanzierung um Betrug handelt und dass Nvidia und die anderen Unternehmen mit starken Kursverlusten ihrer Aktien rechnen müssen.

Die vielleicht größten Kosten der KI sind der Niedergang des Bildungswesens und die Kontrolle über die Wahrheit, die sie demjenigen gibt, der die Datenbank kontrolliert .

Studenten, deren Arbeiten von einer KI verfasst werden, müssen nie Bücher lesen und die Informationen ausreichend aufnehmen, um selbst eine Arbeit schreiben zu können.

Sie brauchen weder Grammatik noch Rechtschreibung zu beherrschen, da KI das für sie erledigt. Schulkinder müssen heutzutage keine Einmaleinsreihen mehr lernen, weil sie Computer haben, und sie brauchen keine Schreibschrift mehr, weil sie Tastatur oder Sprachbefehle benutzen. Sie brauchen kein Wissen und keine Denkfähigkeit, weil sie KI fragen können.

Der Hauptvorteil von KI liegt in der Geschwindigkeit, mit der sie Datenbanken durchsuchen und Fragen anhand der darin enthaltenen Inhalte beantworten kann. Die Ergebnisse der KI hängen jedoch von der jeweiligen Datenbank ab. Ist die Datenbank voreingenommen, fehlerhaft oder manipuliert, um eine bestimmte Erzählung zu stützen, sind auch die Ergebnisse der KI voreingenommen, fehlerhaft oder bestätigen die in den Daten enthaltene Erzählung.

Wenn die Datenbank aus US-amerikanischen und europäischen Medien besteht, stellen Sie sich die falschen Antworten auf Anfragen zum Ukraine-Konflikt, zu 9/11, Saddam Hussein, Gaddafi, Gaza, Iran, China, der US-Präsidentschaftswahl 2020, Covid usw. vor. Da viele Menschen KI für intelligenter als Menschen halten, schreiben sie ihr die Wahrheit zu. Wer also die Datenbank kontrolliert, kontrolliert, was die Menschen als Wahrheit ansehen. Dies verdeutlicht, dass KI das perfekte Werkzeug für eine auf Informationskontrolle basierende Tyrannei ist. Allein aus diesem Grund hätte KI niemals entwickelt werden dürfen. Die Menschen sollten verstehen, dass Freiheit auf objektiver Wahrheit beruht, und sie hätten KI niemals entwickeln sollen.

Dr. Russell Blaylock erklärt, wie KI dazu führen wird, dass die Kontrolle über die Medizin fest in den Händen der großen Pharmakonzerne liegt, mit der Konsequenz, dass Ärzte und Tierärzte den Profiten der großen Pharmakonzerne dienen und nicht der Gesundheit von Mensch und Tier.

Medizinische Protokolle befinden sich im Wesentlichen bereits in den Händen der großen Pharmakonzerne, da es der Branche gelungen ist, ihre Regulierungsbehörde, die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA), und damit auch die CDC und die NIH zu kontrollieren.

Die enge Verflechtung von Pharmakonzernen und Aufsichtsbehörden ist berüchtigt, und es wurde nichts dagegen unternommen. Präsident Trump ernannte Robert F. Kennedy Jr. zum Gesundheitsminister, dem die Gesundheitsbehörden unterstehen. Minister Kennedy konnte zwar einige Erfolge erzielen, indem er die Wissenschaft an die Stelle der Profitinteressen der Pharmakonzerne setzte, wurde aber vom US-Kongress massiv behindert. Dieser misst den Wahlkampfspenden der Pharmakonzerne mehr Wert bei als der öffentlichen Gesundheit. Auch die Medien unterstützen die Narrative der Pharmakonzerne aufgrund der hohen Werbeeinnahmen.

Die Zuwendungen der großen Pharmakonzerne an medizinische Fakultäten und medizinische Forscher verschaffen der Pharmaindustrie Einfluss auf die Lehrpläne der medizinischen Ausbildung und auf die in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlichten Artikel.

Die Herausgeber der beiden renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften, des New England Journal of Medicine und der britischen Zeitschrift The Lancet , gaben übereinstimmend an, dass 70 % der veröffentlichten Artikel von der Pharmaindustrie finanziert werden.

Daher sollte es keine Schwierigkeiten geben zu verstehen, wozu die medizinische Datenbank für KI dient.

Diese verzerrte Datenbasis wird durch den Rückgang privater Arztpraxen und den Aufstieg von Ärzten zu Angestellten, nicht zu unabhängigen Entscheidungsträgern, von Krankenkassen (HMOs) verstärkt . HMOs eliminieren das ärztliche Urteilsvermögen und ersetzen es durch „medizinische Protokolle“.

Ärzte werden gezwungen, diese Protokolle zu befolgen, selbst wenn sie falsch und sogar lebensbedrohlich für Patienten sind. Während der inszenierten „Covid-Pandemie“ forderte das medizinische Protokoll den Tod von Patienten durch Beatmung und Remdesivir, da dies die Einnahmen der Krankenhäuser maximierte, während bekannte, sichere Heilmittel wie Ivermectin und Hydroxychloroquin verboten wurden. Apotheken wurden angewiesen, lebensrettende Rezepte von unabhängigen Ärzten nicht einzulösen, die für die Rettung von Leben verfolgt und ihrer Approbation beraubt wurden.

All dies geschah, bevor KI medizinische Protokolle entwickelte, indem sie die von der Pharmaindustrie gekaufte und bezahlte Datenbank durchsuchte, die von deren Forschern bereitgestellt wurde. Die Pharmaindustrie nutzte die von ihr kontrollierten Aufsichtsbehörden und Medien, um Covid-Impfungen und Maskenpflicht durchzusetzen, von denen sie wusste, dass sie gefährlich waren, sowie Lockdowns und Abstandsregeln, die unlogisch und ungerechtfertigt waren. Unabhängige medizinische Forschung hat eindeutig bewiesen, dass der Covid-Impfstoff weitaus mehr Menschen tötete als das Covid-Virus selbst, das sich als künstlich erzeugtes Virus herausstellte. Unabhängige Forschung hat zudem gezeigt, dass Lockdowns und Maskenpflicht wirtschaftlich, sozial und medizinisch schädlich waren. Dennoch wurde die Bevölkerung zu diesem schädlichen Vorgehen gezwungen.

Dr. Blaylock warnt:

„KI funktioniert ausschließlich auf Basis von Protokollen, und medizinische Protokolle werden zunehmen. In naher Zukunft wird die gesamte Medizin Protokollen folgen.“

„Dadurch werden viele medizinische Fachrichtungen überflüssig, da sie durch günstigere Arbeitskräfte ersetzt werden, die die vorgegebenen Protokolle befolgen. Praktika oder Facharztausbildungen sind nicht mehr nötig. Die Ärzte befolgen einfach die Protokolle, die alle Untersuchungen und zugelassenen Behandlungen festlegen – genau wie wir es während der Pandemie gesehen haben.“

„Diese Protokolle werden von KI erstellt, die, wie man uns sagt, intelligenter ist als jeder Mensch.“

Laut Blaylock gibt es jedoch ein Problem, das die meisten Menschen und die meisten Ärzte nicht erkennen. Künstliche Intelligenz kann nicht zwischen Artikeln unterscheiden, die auf seriöser Forschung unabhängiger Wissenschaftler basieren, und Artikeln, die von der Pharmaindustrie finanziert werden, um deren Produkte zu legitimieren. Blaylock bezeichnet solche gekauften Artikel als „Ghostwriting“.

„Ein von Pharmaunternehmen bezahlter Ghostwriter-Artikel ist im Grunde ein Artikel, der auf gefälschten Forschungsergebnissen basiert und in hoch angesehenen medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht wird, um Ärzte dazu zu bewegen, das beschriebene Medikament zu verschreiben.“

„Wie bereits erwähnt, kann KI nicht zwischen einem seriösen medizinischen Artikel und einem von einem Pharmaunternehmen erstellten Artikel unterscheiden. Daher wird KI die gefälschten Informationen [derzeit 70 % aller Informationen] von Pharmaunternehmen verwenden, um medizinische Protokolle zu erstellen.“

„Auch heute noch wissen die meisten Ärzte nicht, ob sie einen von einem Ghostwriter verfassten Artikel oder eine seriöse Forschungsarbeit lesen und glauben.“

„Diese Artikel werden in renommierten medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht, um Ärzte in die Irre zu führen. Diese Praxis ist bereits zu einem großen Problem im medizinischen Verlagswesen geworden. Der Einsatz von KI wird die Situation noch verschärfen.“

„Sobald KI diese Protokolle anhand von Ghostwriter-Artikeln erstellt, sind die Umsätze der Pharmakonzerne gesichert. Tausende wurden bereits durch von der FDA zugelassene Medikamente geschädigt – und sind sogar gestorben. Mit dem Einsatz dieser Protokolle wird sich das Problem deutlich verschärfen.“

„Die während der Pandemie angewandten CDC-Protokolle waren nur der Anfang. In Zukunft werden sie als Norm akzeptiert werden.“

Blaylocks Warnung wird ignoriert werden, wie es mit wahrheitsgemäßen Warnungen stets geschieht.

Ich glaube, die Technologie führt uns in ein finsteres Zeitalter. Die Datenbanken für KI werden von finanzstarken Interessengruppen kontrolliert. Gleichzeitig zerstört KI gebildete Menschen, darunter auch Ärzte, denn die Abhängigkeit von KI macht Bildung sinnlos. Man muss nicht einmal mehr eine Tastatur bedienen können. Wer sprechen kann, dem kann KI die gewünschten Informationen liefern, wodurch man sich den Interessen der Datenlieferanten anpasst.

Die westliche Fortschrittsvorstellung führt zu einer gedankenlosen Akzeptanz neuer Entwicklungen, die als bloßer weiterer Schritt nach vorn betrachtet werden. So werden gefährliche Technologien in der menschlichen Gesellschaft institutionalisiert. Dies geschah bereits mit dem Aufkommen von Atomwaffen, die wir bisher überlebt haben. Nun wird die gefährliche Technologie der digitalen Revolution institutionalisiert. Diese Technologie atomisiert und isoliert den Menschen weiter und macht ihn bedeutungslos und vollständig kontrollierbar. Der Mensch ist so bedeutungslos geworden, dass Bildung für ihn keinen Sinn mehr hat.

Als im Zuge der Globalisierung amerikanische Produktionsarbeitsplätze ins Ausland verlagert wurden, logen von den globalen Interessen beauftragte Ökonomen. Sie behaupteten, wir wären besser dran ohne die körperlich anstrengenden Fabrikjobs, die durch saubere Hightech-Arbeitsplätze ersetzt würden. Solche Arbeitsplätze entstanden jedoch nicht für die Arbeiterklasse, deren Löhne stattdessen in Boni für Führungskräfte flossen.

Diesmal werden keine Behauptungen darüber aufgestellt, wie viele neue und bessere Arbeitsplätze als beispielsweise in der Softwareentwicklung oder in medizinischen Fachrichtungen geschaffen werden. Die meisten scheinen zu verstehen, dass Erwerbstätige sehr rar werden. Was geschieht mit dem Rest?

Vielleicht waren Covid und der „Impfstoff“ in Wirklichkeit ein Versuch, uns auszurotten, da KI den Bedarf an menschlicher Arbeit, sowohl geistiger als auch körperlicher, drastisch reduziert. Elon Musk behauptet, die digitale Revolution bringe den Kommunismus mit sich. Die Produktionsmittel müssten vergesellschaftet werden, um ein bedingungsloses Grundeinkommen zu ermöglichen, wie es die USA bereits für ein Achtel ihrer Bevölkerung, die auf Lebensmittelgutscheine angewiesen ist, eingeführt haben. Die Alternative wäre die Massenvernichtung von Menschenleben.

*

Paul Craig Roberts ist ein renommierter Autor und Wissenschaftler sowie Vorsitzender des Instituts für Politische Ökonomie , wo dieser Artikel ursprünglich veröffentlicht wurde. Zuvor war Dr. Roberts Redakteur und Kolumnist beim Wall Street Journal. Während der Reagan-Administration war er Staatssekretär im US-Finanzministerium für Wirtschaftspolitik. Er ist regelmäßiger Mitarbeiter von Global Research.

