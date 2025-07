„Künstliche Intelligenz führt zu geistloser Unmenschlichkeit“ – Steht die Menschheit vor dem Abgrund?

Mitte der 1980er Jahre begann ich, mich mit KI zu beschäftigen. Ungewöhnlich für einen Informatiker dieser Zeit war, dass mein Interesse ausschließlich der Information galt, nicht den Maschinen. Ich war davon besessen, zu verstehen, was es bedeutete, in der Übergangsphase vom späten Industriezeitalter zum frühen Informationszeitalter zu leben. Ich habe gelernt, dass Computer die Ökonomie der Informationen grundlegend verändern. Wir haben heute kostengünstigen Zugang zu mehr Informationen und zu Informationen von höherer Qualität als je zuvor. Theoretisch sollte dies Einzelpersonen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, Organisationen, verbesserte Strategien zu entwickeln, und Regierungen, bessere politische Maßnahmen zu ergreifen. Aber das ist nur Theorie. Ist das wirklich so?

Die Antwort lautet „manchmal“. Leider droht der Teil „manchmal nicht“ dieser Gleichung nun verheerende Folgen zu haben. Betrachten wir die veränderte Ökonomie der Information: Knappheit schafft Wert. Das galt zu allen Zeiten, in allen Kulturen und für alle Ressourcen. Wenn eine Ressource nicht in ausreichender Menge vorhanden ist, um die Nachfrage zu decken, steigt ihr Wert. Wenn die Nachfrage gedeckt ist und ein Überschuss bleibt, sinkt der Wert.

Historisch gesehen waren Informationen knapp. Spione, Anwälte, Ärzte, Priester, Wissenschaftler, Gelehrte, Buchhalter, Lehrer und andere verbrachten Jahre damit, sich Wissen anzueignen, und verlangten dann einen hohen Preis für ihre Dienste.

Heute gibt es einen Überfluss an Informationen. Niemand muss mehr etwas wissen, denn die zuverlässigen Smartphones, die wir immer bei uns haben, können jede Frage beantworten, die uns in den Sinn kommt. Warum sollte man seine Zeit mit Lernen, Studieren oder dem Verinnerlichen von Informationen verschwenden, wenn man sie doch jederzeit nachschlagen kann?

Nachdem ich mich in den letzten Jahren mit der Reform des Hochschulwesens beschäftigt und mit Studenten Gespräche geführt hatte, erkannte ich die Macht – und die Gefahr – dieser Frage. Die Studenten von heute haben einen schwächeren allgemeinen Hintergrund als wir es seit vielen Generationen gesehen haben. Denn als Informationen nicht mehr knapp waren, verloren sie ihren ganzen Wert.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, wie jung dieses Phänomen noch ist. Im Jahr 2011 besaßen schätzungsweise ein Drittel der Amerikaner, und ein Viertel der amerikanischen Teenager ein Smartphone. Von da an wuchs die Nutzungsrate unter jungen Menschen schneller als in der Gesamtbevölkerung. Aktuellen Schätzungen zufolge haben über 90% der Amerikaner, und über 95% der Teenager Zugang zu einem Smartphone.

Selbst Regeln, die die Nutzung im Unterricht einschränken, können den kulturellen Wandel nicht aufhalten. Nur wenige der heutigen College-Studenten oder Absolventen haben jemals ohne die Möglichkeit gearbeitet, sich vorab zu informieren oder bei Bedarf Informationen auf einem Gerät abzurufen. Daher gab es für sie keinen Anlass, jemals die Disziplin oder die Praktiken zu entwickeln, die die Grundlage für das Lernen bilden. Das tiefere Problem ist jedoch, dass die sofortige Suche zwar für Fakten gut funktionieren mag, aber für das tiefere Verständnis tödlich, und für das moralische Denken noch schlimmer ist.

Eine schnelle Suche kann alle Schlachten des Zweiten Weltkriegs zusammen mit Opferstatistiken und Ergebnissen auflisten. Sie kann jedoch nicht die strategischen oder ethischen Überlegungen offenlegen, die die Kriegführenden bei ihrem Eintritt in diese Schlacht geleitet haben. Auch kann sie nicht erklären, warum Churchill auf der Seite des Guten, während Hitler auf der Seite des Bösen kämpfte – eine Frage, die unsere beliebtesten Interviewer und Podcaster kürzlich in den Vordergrund gerückt haben. Zumindest konnte eine Suche bis vor kurzem keine solchen Antworten liefern.

Neue KI-Systeme – noch keine drei Jahre alt – beeilen sich, diese Lücke zu schließen. Sie bieten bereits Erklärungen und Prognosen, manchmal sogar einschließlich der Motive, die bestimmten Entscheidungen zugrunde liegen. Sie beginnen, sich in moralische Bewertungen vorzuwagen. Natürlich können diese Systeme, wie alle Such- und Mustererkennungswerkzeuge, nur aus dem extrapolieren, was sie finden. Sie neigen daher dazu, alles zu verstärken, was populär ist. Sie sind auch eine leichte Beute für einige der grundlegendsten kognitiven Verzerrungen. Sie neigen dazu, das Aktuelle, das Leicht-Verfügbare, das Weit-Verbreitete und alles, was vorgefasste Modelle bestätigt, überzubewerten.

Die jüngsten Berichte über Grok, das grobe antisemitische Stereotypen und Parolen wiederkäut, veranschaulichen die technologische Hälfte des Problems. Die schockierende Welle von terrorunterstützenden Aktionen, die die Universitätsgelände erschüttert und junge Absolventen in vielen unserer Städte anzieht, veranschaulicht die menschliche Hälfte.

Die Fülle an Informationen hat ihren Wert zerstört. Da Informationen – Fakten und Daten – die Bausteine sind, auf denen jedes Verständnis beruhen muss, haben wir eine Generation herangezogen, die zu tiefem Verständnis unfähig ist! Da komplexe moralische Urteile auf Verständnis aufbauen, sind junge Amerikaner auch ihrer grundlegenden Moral beraubt.

Wir bewegen uns mit großen Schritten auf eine Welt zu, in der der weit verbreitete Zugang zu riesigen Informationsmengen auf allen Ebenen zu schlechteren – statt besseren – Entscheidungen und Handlungen führt. Wir haben Wissen, Verständnis und Urteilsvermögen an sterile Geräte ausgelagert, die leicht dazu neigen, die Meinung der Mehrheit zu verstärken. Wir haben eine Generation von hochqualifizierten, zutiefst unmoralischen Anti-Intellektuellen hervorgebracht, die kurz davor stehen, Führungspositionen zu übernehmen.

Wenn die Allgegenwart der sofortigen Informationsbeschaffung über grundlegende Fakten hinausgeht und sich zu moralischen Urteilen entwickelt, werden banale Slogans und sinnlose Grausamkeit unser Leben beherrschen.

Gibt es einen Ausweg aus diesem Sumpf? Vielleicht den einzigen, den die Menschen in der Antike entdeckt haben, als Informationen, Verständnis und Moral noch einen immensen Wert hatten: Den Glauben an eine höhere Macht. Denn der Weg, den wir selbst eingeschlagen haben, führt uns an sehr dunkle Orte.

