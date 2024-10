Kriegsschauplatz Deutschland – Nächster Akt

Am Montag eröffnete Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Rostock ein neues Hauptquartier CTF Baltic (Commander Task Force Baltic). Zwei Wochen zuvor warb Präsident Selenskyj in Ramstein für weitere Waffenlieferungen. Viel zu wenige Menschen kennen die Zusammenhänge hinter den Kulissen. Kaum jemand weiß, wie uneingeschränkt die US-Militärmacht bis heute auf deutschem Boden tun und lassen kann, was sie will. Damit zieht sie unseren Staat in eine verhängnisvolle Kriegsdynamik. Erschütternd aber wahr: Deutschland ist eine Haupt-Kommandozentrale direkter Kriegsführung. [weiterlesen bei kla.tv]

Zu einigen Kommentaren fällt einem nichts mehr ein.

(Visited 1 times, 1 visits today)