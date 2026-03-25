Kriegsbereit in drei Wochen – Wie Europa sich eine Armee baute, ohne dass es bemerkt wurde

Von Michael Hollister (globalbridge)

Was niemand sehen soll. Man kann keine Armee bauen, ohne dass es jemand merkt – außer, man nennt sie anders.

Seit Jahren entsteht in Europa eine militärische Struktur, die alles hat, was eine Armee braucht: eine Kommandostruktur, gemeinsame Truppenübungen, eine einheitliche Ausrüstungslogik, eine zentrale Mobilitätsplanung und ein strategisches Ziel. Nur eines fehlt: die offizielle Bezeichnung „Armee“.

Die Rede ist von PESCO – der „Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit“ der Europäischen Union. Ein harmloser Name, technokratisch, sperrig, unverdächtig. Doch unter dieser Fassade verbirgt sich nichts Geringeres als die schrittweise Entstehung einer EU-Streitmacht, einsatzbereit innerhalb von Tagen, strukturell unabhängig von der NATO, aber vollständig militärisch integrierbar.

Während die Öffentlichkeit sich mit Haushaltsdebatten, Klimaauflagen und Identitätspolitik beschäftigt, wächst im Schatten ein System heran, das im Ernstfall über den Frieden oder Krieg auf dem Kontinent mitentscheiden wird – ohne je durch ein Parlament oder eine Volksabstimmung legitimiert worden zu sein.

In diesem Artikel legen wir offen, was PESCO wirklich ist, warum es kaum jemand kennt, wie es aufgebaut wurde – und warum alles darauf hindeutet, dass es nie um Kooperation, sondern immer um Vorbereitung ging. Auf was? Das wird sich zeigen. Vielleicht bald.

Die Geburt im Schatten – wie PESCO 2017 entstanden ist

Um zu verstehen, warum PESCO 2017 gegründet wurde, muss man drei Jahre zurückgehen.

Im Jahr 2014 stürzte in der Ukraine ein prowestlicher Aufstand die Regierung. Die USA hatten seit der ukrainischen Unabhängigkeit 1991 über 5 Milliarden Dollar in Programme zur Demokratieförderung investiert – wie Victoria Nuland im Dezember 2013 vor dem US-Senat bestätigte. Diese langfristige Investition trug zur politischen Transformation bei, die im Februar 2014 im Sturz der Regierung Janukowitsch mündete. Was folgte, war nicht nur die Spaltung des Landes, sondern der Beginn einer geopolitischen Neuordnung: Der Westen rückte näher an Russlands Grenze. Russland reagierte mit der Eingliederung der Krim. Und Europa stand plötzlich vor der Frage: Wie sicher sind wir eigentlich?

Der militärische und diplomatische Bruch mit Moskau war damit vollzogen – und auf europäischer Seite begann ein leiser, aber folgenreicher Wandel: Die Erkenntnis, dass Sicherheitspolitik nicht mehr delegiert werden kann. Dass die NATO zwar militärisch stark ist, aber eben nicht europäisch kontrolliert wird. Dass Europa handlungsfähig werden muss – notfalls auch ohne Washington.

Im Jahr 2017, drei Jahre nach dem geopolitischen Beben in der Ukraine, wurde PESCO offiziell gestartet – zunächst als harmloses Kooperationsprojekt zur „Effizienzsteigerung“ nationaler Streitkräfte. Doch wer die Dokumente liest und die Projekte analysiert, erkennt schnell: Hier wurde nicht einfach Kooperation organisiert – hier wurde eine Armee vorbereitet.

Die rechtliche Grundlage bildeten Artikel 42 Absatz 6 und Artikel 46 des Vertrags über die Europäische Union (EUV). Diese Artikel erlauben es, dass Mitgliedstaaten eine ständige strukturierte Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich eingehen – aktiviert durch einstimmigen Ratsbeschluss am 11. Dezember 2017, aber teilnahmepflichtig nur für jene Staaten, die sich freiwillig dazu verpflichten. Eine Koalition der Willigen – mit Bindungswirkung.

Und genau das geschah: 26 der 27 EU-Staaten schlossen sich PESCO an – darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen. Nur Malta blieb außen vor, aufgrund verfassungsrechtlicher Neutralitätsbedenken.

Die Geburtsstunde von PESCO war kein lauter Aufbruch – sondern ein leiser Systemwechsel. Von der nationalen Verteidigung zur supranationalen Einsatzbereitschaft.

Was als freiwillige Zusammenarbeit verkauft wurde, entpuppte sich als Einstieg in ein neues militärisches Machtgefüge. Inmitten wachsender Spannungen mit Russland, wachsender Abhängigkeit von den USA – und wachsender Zweifel an der NATO – begann Europa, die Voraussetzungen für eine eigene Armee zu schaffen, ohne es auszusprechen.

Der Brexit spielte eine entscheidende Rolle. Großbritannien hatte jahrzehntelang jede Form europäischer Verteidigungsintegration blockiert – aus Angst, die NATO zu schwächen und die „special relationship“ mit den USA zu gefährden. Mit dem Brexit-Referendum im Juni 2016 und dem Austrittsverfahren ab März 2017 fiel diese Blockade weg. Plötzlich war der Weg frei.

Parallel dazu wuchs in Washington die Skepsis gegenüber europäischer Trittbrettfahrerei. Donald Trump hatte im Wahlkampf die NATO als „obsolet“ bezeichnet und europäischen Partnern vorgeworfen, sich auf amerikanischen Schutz zu verlassen, ohne angemessen zu zahlen. Diese Unsicherheit beschleunigte europäische Autonomiebestrebungen.

Frankreich unter Emmanuel Macron drängte massiv auf strategische Unabhängigkeit. Deutschland unter Angela Merkel zögerte zunächst, gab aber nach – nicht aus Überzeugung, sondern aus Sorge, Frankreich könnte allein vorangehen und Berlin isolieren. Die Kombination aus Brexit, Trump und französischem Druck schuf das politische Fenster für PESCO.

Was PESCO wirklich ist – und was es werden soll

Wer sich mit PESCO beschäftigt, stößt schnell auf Begriffe wie „Koordination“, „Effizienz“, „Kapazitätsentwicklung“ oder „Synergien“. Technokratisch, unpolitisch, fast langweilig. Doch hinter dieser Sprache verbirgt sich ein System, das in seiner Gesamtheit nur eine logische Schlussfolgerung zulässt: PESCO ist die strukturierte Vorbereitung auf eine supranationale europäische Armee.

Aktuell umfasst PESCO 74 militärische Einzelprojekte, aufgeteilt in Schlüsselbereiche:

Führung und Kommando: Etablierung des Military Planning and Conduct Capability (MPCC) als EU-weites militärisches Führungszentrum. Das MPCC erreichte im Mai 2025 seine volle Operationsfähigkeit und kann die EU Rapid Deployment Capacity (RDC) von bis zu 5.000 Soldaten führen. Allerdings – und das ist entscheidend – kann das MPCC nur kleine bis mittelgroße Operationen eigenständig führen. Für großangelegte Einsätze fehlt eine zentrale Befehlsgewalt. Wer gibt im Ernstfall den Schießbefehl? Der französische Präsident Macron? EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen? Der Rat einstimmig? Diese Lücke ist kein Zufall, sondern das Ergebnis nationaler Souveränitätsvorbehalte. Im Krisenfall würde diese Frage ad hoc geklärt – vermutlich durch Frankreich und Deutschland, die faktischen Führungsmächte.

Militärische Mobilität: Anpassung von Bahnstrecken, Brücken und Tunneln für Panzertransporte quer durch Europa. 500 Infrastruktur-„Hotspots“ wurden identifiziert, geschätzte Kosten: mindestens 100 Milliarden Euro. Das Budget wurde von 1,69 Milliarden Euro (2021-2027) auf geplante 17,65 Milliarden Euro (2028-2034) verzehnfacht. Vier strategische Korridore (Nord-Süd, Ost-West) ermöglichen schnelle Truppenverlegungen.

Gemeinsame Rüstungsprojekte: Eurodrohne, Panzer der nächsten Generation (MGCS), einheitliche Kommunikationssysteme. Der European Defence Fund stellt 8 Milliarden Euro (2021-2027) bereit; 2025 wurden 410 Projektvorschläge im Wert von 1,065 Milliarden Euro eingereicht.

Ausbildung und Logistik: Europäische Trainingszentren, Sanitätsstrukturen (European Medical Command), gemeinsame Versorgungslinien. Deutschland führt 2025-2027 als Framework Nation die Eurocorps-Battlegroup.

Cyberabwehr und Aufklärung: Cyber Rapid Response Teams sind seit 2021 voll einsatzfähig und wurden bereits in Moldawien und der Ukraine eingesetzt. Das Cyber and Information Domain Coordination Center koordiniert Cyberabwehr. SPIDER (Space-based Persistent ISR for Defence) entwickelt unter Airbus-Führung eine Kleinsatelliten-Konstellation für persistente Aufklärung.

Einige Projekte verdienen besondere Aufmerksamkeit, weil sie die wahre Natur von PESCO offenlegen:

European Medical Command: Nicht nur Sanitätsdienst, sondern die Fähigkeit, 10.000 Verwundete gleichzeitig zu behandeln – eine Kapazität, die nur bei Hochintensitätskonflikten benötigt wird. Friedensmissionen verursachen Dutzende Verwundete, konventionelle Kriege Tausende.

Military Mobility: Die identifizierten 500 Infrastruktur-Hotspots umfassen nicht zufällig ausgewählte Straßen, sondern strategische Korridore Richtung Osten. Brücken werden verstärkt, um 70-Tonnen-Leopard-Panzer zu tragen. Tunnelhöhen werden angepasst, damit Patriot-Luftabwehrsysteme durchpassen. Bahnstrecken werden elektrifiziert, um schwere Militärtransporte zu ermöglichen.

Cyber Rapid Response Teams (CRRT): Bereits 2021 einsatzbereit, 2022-2024 in Moldawien und der Ukraine eingesetzt – nicht für Übungen, sondern für echte Cyberabwehr gegen russische Angriffe. Die Teams können innerhalb von 48 Stunden überall in der EU oder bei assoziierten Partnern operieren.

Common Hub for Governmental Imagery (CoHGI): Eine zentrale Plattform zum Austausch von Satellitenbildern zwischen EU-Staaten. Alle nationalen Militärsatelliten – von Frankreichs CSO bis Deutschlands SARah – speisen Daten ein. Eine gemeinsame Datenbank für Zielerfassung.

Das Ziel: Standardisierung, Interoperabilität und Zentralisierung.

PESCO soll ermöglichen, dass Einheiten aus Frankreich, Deutschland und Polen wie ein einziger Verband agieren können – mit gemeinsamer Sprache (Englisch als Kommandosprache), Technik, Ausrüstung und Führung.

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich im Rahmen von PESCO zu:

regelmäßiger Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben (2% des BIP, 20% Investitionsquote)

Bereitstellung militärischer Fähigkeiten

Teilnahme an gemeinsamen Einsätzen

Anpassung nationaler Strukturen an EU-Vorgaben

Das bedeutet: PESCO ist nicht freiwillig im Sinne von „wer will, kann“ – sondern: Wer mitmacht, muss liefern.

Was PESCO heute ist, lässt sich in einem Satz zusammenfassen: PESCO ist die stille Institutionalisierung einer europäischen Kriegsfähigkeit – unter dem Radar, aber mit voller Wirkung.

Was es werden soll? Eine voll einsatzfähige, koordiniert steuerbare, transnationale Streitmacht – abrufbereit auf Knopfdruck. Kein loses Bündnis. Ein Körper.

Der stille Aufbau – warum niemand hinschaut

Man kann die größte Veränderung unbemerkt durchführen, wenn man sie in kleine Schritte aufteilt, kompliziert benennt und in technische Sprache kleidet. Das ist keine Theorie – das ist die politische Praxis der Europäischen Union. Und PESCO ist ihr militärisches Meisterstück.

Während die meisten Bürger unter einer „europäischen Armee“ große Debatten, Flaggen, Truppenparaden und Fernsehduelle erwarten würden, hat die EU längst begonnen, genau diese Armee aufzubauen – nur eben ohne den Namen, ohne den Lärm, ohne den Widerstand.

Das Mittel: Technokratische Salamitaktik.

Kein großer Masterplan mit Pressekonferenz.

Kein „Wir gründen jetzt eine Armee“-Moment.

Sondern: ein Dutzend Projekte hier, ein Infrastrukturabkommen dort, eine Normierung da.

Statt politische Zustimmung einzuholen, wurden vollendete Tatsachen geschaffen.

Brüssel nannte es „strukturiertes Mitwirken“. In Wahrheit war es: strukturierte Entkopplung von demokratischer Kontrolle.

Die wenigen Diskussionen, die es gab, fanden innerhalb sicherheitspolitischer Zirkel statt – nicht im Bundestag, nicht in Talkshows, nicht auf der Straße. PESCO wurde nicht verschwiegen, es wurde unsichtbar gemacht, indem man es im Verwaltungsnebel verschwinden ließ.

Kein Bürger protestiert gegen ein „EU-Logistikkoordinierungszentrum für militärische Unterstützungsleistungen“. Aber genau dort beginnt die Fähigkeit, Armeen in Marsch zu setzen.

Dazu kommt die mediale Gleichgültigkeit. Während PESCO wuchs, beschäftigten sich Leitmedien mit anderen Themen: Pandemie, Klima, Genderdebatten, Energiepreise. Die Architektur der Macht wuchs im Schatten – und niemand schaute hin.

Der Clou: Es wurde nichts versteckt – und genau deshalb wurde nichts hinterfragt.

Die NATO-Frage – Konkurrenz oder Ergänzung?

Offiziell ist PESCO „komplementär zur NATO“ – eine Ergänzung, keine Konkurrenz. Die Realität ist komplexer.

21 der 26 PESCO-Staaten sind auch NATO-Mitglieder. Österreich, Irland, Malta, Zypern und bis 2024 Schweden waren neutral oder außerhalb der Allianz. Doch die Projekte sind NATO-kompatibel: Link-16-Datenaustausch, standardisierte Munition (5,56×45mm NATO), interoperable Kommunikationssysteme.

Die entscheidende Frage ist politisch, nicht technisch: Wer führt im Ernstfall? Die NATO unter amerikanischem Kommando (SACEUR ist immer ein US-General) – oder die EU unter europäischer Führung?

Das Berlin Plus-Abkommen von 2002 erlaubt der EU, auf NATO-Ressourcen zuzugreifen – aber nur mit amerikanischer Zustimmung. PESCO zielt darauf ab, genau diese Abhängigkeit zu durchbrechen. Europa soll handlungsfähig sein, auch wenn Washington Nein sagt.

In der Praxis bedeutet das: PESCO ist die europäische Rückversicherung für den Fall, dass die NATO nicht verfügbar oder nicht willens ist. Eine Armee ohne amerikanisches Veto. Die Frage ist nur: Gegen wen würde sie eingesetzt, wenn nicht mit amerikanischer Zustimmung?

Der Zeitplan – wie schnell könnte Europa marschieren?

Es gibt kein offizielles Mandat für eine europäische Armee – und trotzdem könnte, sobald PESCO voll ausgebaut ist, innerhalb von zwei bis drei Wochen eine einsatzfähige Streitmacht unter EU-Kommando an der Ostflanke stehen.

Wie ist das möglich?

Die Antwort: PESCO ist nicht die Idee einer Armee – PESCO ist die Infrastruktur einer Armee. Und genau deshalb ist fast alles vorbereitet: Kommandostrukturen, Truppenmobilität, Versorgungslinien, Kommunikationsnetzwerke.

Es fehlt nur noch der Befehl.

Szenario: Ein politischer Beschluss im Europäischen Rat – zum Beispiel ausgelöst durch einen Zwischenfall, einen „Beistandsappell“ nach Artikel 42(7) EUV oder durch die formelle Aufnahme der Ukraine in die EU.

Was würde dann passieren?

Phase 1: Politischer Beschluss (Tag 1–3)

Der EU-Rat gibt das Mandat zur Aktivierung militärischer Strukturen.

Die PESCO-Staaten weisen nationale Kontingente zu.

Die bereits bestehenden Führungszentren (MPCC) werden aktiviert.

Koordination läuft über den EU Military Staff in Brüssel – ein Organ, das längst existiert.

Phase 2: Mobilmachung (Tag 4–10)

Truppenbewegungen beginnen innerhalb Europas: Bahnverbindungen, Fährrouten, Lufttransporte – alle vorbereitet durch die Military Mobility-Initiative.

Logistikzentren treten in Aktion, Versorgungslinien werden aufgespannt.

Kommunikationssysteme und Aufklärungsnetzwerke werden in Echtzeit synchronisiert.

Phase 3: Einsatzbereit (Tag 11–21)

Eine EU-Eingreiftruppe mit 5.000 bis 7.000 Soldaten steht an der Ostgrenze – inkl. Pioniereinheiten, Sanität, Cyberabwehr, Drohnenkoordination.

Erste Vorstoßkräfte könnten einsatzfähig gemacht werden – ergänzt durch nationale Reservekräfte, die in PESCO-Verbundstrukturen eingebunden sind.

Das Entscheidende daran: Diese Geschwindigkeit ist nicht denkbar, wenn man bei null anfängt. Sie ist nur möglich, weil die Armee faktisch längst existiert – nur eben nicht als Deklaration, sondern als Struktur.

Der Spruch „Europa hat keine Armee“ ist längst falsch. Die treffendere Formulierung lautet: Europa hat keine beschlossene Armee – aber eine einsatzfähige.

Und wenn der politische Moment kommt – ob bewusst herbeigeführt oder „plötzlich“ eingetreten – dann wird diese Armee nicht erst gebaut, sondern nur noch aktiviert.

Skalierung: Von 5.000 auf 100.000 – was fehlt?

Die EU Rapid Deployment Capacity von 5.000 Soldaten ist für schnelle Eingreifoperationen ausgelegt – Evakuierungen, Friedenssicherung, begrenzte Stabilisierungseinsätze. Doch für einen konventionellen Großkonflikt, etwa gegen Russland, wären 5.000 Soldaten ein Tropfen auf den heißen Stein.

Eine Skalierung auf 100.000 Mann wäre technisch möglich: Jeder PESCO-Staat mobilisiert nationale Kontingente, die in vorbereitete Strukturen eingefügt werden. Deutschland könnte 20.000 Soldaten stellen, Frankreich 20.000, Polen 15.000, Italien 10.000 – und so weiter. Die Infrastruktur steht bereits.

Doch drei fundamentale Probleme bleiben:

Erstens: Munitionsvorräte. Deutschland hat Material für zwei bis drei Tage intensiven Kampf. Frankreich sieht kaum besser aus. Die Bundeswehr verfügt über etwa 313 Leopard-2-Panzer, davon sind nur 60 Prozent bedingt einsatzfähig. Die Eurofighter-Flotte ist ein Desaster. Großbritannien könnte nicht einmal ein vollständiges Bataillon mobilisieren. Europa hat jahrzehntelang auf „Friedensdividende“ gesetzt – und die Lager sind leer.

Zweitens: Logistik. 100.000 Soldaten brauchen täglich Tausende Tonnen Nachschub: Munition, Treibstoff, Nahrung, Wasser, Ersatzteile. Die Military Mobility-Initiative hat Straßen und Brücken ertüchtigt, aber die Versorgungsketten müssen im Ernstfall erst aufgebaut werden. Die NATO-Übung Steadfast Defender 2024 mit 90.000 Soldaten zeigte: Es funktioniert – aber nur mit massiver Vorlaufzeit und amerikanischer Unterstützung.

Drittens: Aufklärung. Ohne Echtzeit-Zielerfassung wird aus einer Armee ein Blindflug. Man kann Soldaten verlegen, Panzer bewegen, Munition transportieren – aber ohne zu wissen, wo der Feind steht, wohin er sich bewegt, was er plant, ist jede Operation Glücksspiel. Europa verfügt über 49 Militärsatelliten. Die USA haben 246. Frankreichs CSO-Satelliten können ein Gebiet alle zwei Tage überprüfen. Amerikanische NRO-Satelliten können dasselbe Gebiet mehrfach täglich erfassen.

Das bedeutet: Europa könnte innerhalb von drei Wochen 100.000 Soldaten mobilisieren – aber sie wären mangelhaft ausgerüstet, logistisch verwundbar und strategisch blind.

Es sei denn, jemand liefert die Augen.

Das Ziel – brauchen wir überhaupt eine europäische Armee?

Man baut keine Garage für einen Sattelschlepper mit Hänger, wenn man nicht zumindest in Erwägung zieht, sich einen zuzulegen. Und man baut keine militärische Großstruktur wie PESCO auf, wenn man keine europäische Armee will.

Doch genau das ist der eigentliche Skandal: Niemand hat je ernsthaft gefragt, ob Europa überhaupt eine eigene Armee braucht.

Es gab keine öffentliche Debatte.

Keine europaweite Konsultation.

Keine Medienkampagne.

Kein Referendum in irgendeinem Mitgliedstaat.

Die zentrale Frage wurde schlicht übersprungen. Stattdessen wurde PESCO in Gang gesetzt, aufgerüstet, erweitert – in der impliziten Annahme, dass die politische Zustimmung schon irgendwie nachgeliefert werden wird, sobald die Struktur nur ausgereift genug ist.

Die Entscheidung wurde nicht getroffen – sie wurde vorweggenommen.

Denn wenn man erst einmal gemeinsame Truppenstandards, einheitliche Logistiksysteme, zentrale Kommandostrukturen und politische Beistandsverpflichtungen installiert hat – dann ist die Armee nur noch eine semantische Frage.

Was fehlt, ist nicht mehr das System, sondern nur noch das Etikett. Und dieses Etikett wird man im Zweifel dann aufkleben, wenn es zu spät ist, um noch Nein zu sagen.

Was hätte eine ehrliche Debatte ergeben?

Kosten: Wer zahlt wofür? Wie viel zusätzlich zum NATO-Beitrag?

Kompetenzfrage: Wer führt im Ernstfall? Kommissionspräsidentin? Der Rat? Frankreich? Deutschland?

Verfassungsfragen: Wie verträgt sich eine supranationale Armee mit nationalen Parlamentsrechten, etwa dem Bundestag?

Krieg und Frieden: Wer entscheidet über Einsätze, Eskalation, Rückzug?

Diese Fragen wurden nicht vergessen – sie wurden vermieden.

Beispiele gibt es reichlich:

Im Bundestag wurde PESCO in einer 90-minütigen Ausschusssitzung im November 2017 abgehandelt – ohne große Debatte, ohne Abstimmung im Plenum. Die meisten Abgeordneten erfuhren erst aus der Presse, dass Deutschland sich verpflichtet hatte.

In Frankreich passierte PESCO das Parlament im Rahmen einer allgemeinen EU-Zustimmungsresolution – kein eigenständiger Beschluss, keine inhaltliche Prüfung.

Im Europäischen Parlament wurde PESCO als „Stärkung der gemeinsamen Verteidigungskapazitäten“ verkauft – nicht als Armee-Aufbau. Die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit zu, ohne die operative Konsequenz zu realisieren.

Das Muster ist klar: Technokratische Sprache verschleiert politische Realität. Wer gegen „militärische Mobilitätsverbesserung“ stimmt, gilt als sicherheitspolitisch naiv. Wer nachfragt, wird mit Komplexität erschlagen.

Weil klar war: Eine echte Debatte hätte PESCO zu Fall bringen können. Und damit auch all jene Pläne, über die man vielleicht erst dann spricht, wenn sie einsatzbereit ist.

Fazit – Der Körper steht. Das Nervensystem fehlt noch.

PESCO ist keine Idee. PESCO ist eine Struktur. Eine Struktur, die heute bereit ist – nicht irgendwann. Nicht theoretisch. Nicht vielleicht. Sondern jetzt.

Die europäische Armee wurde nicht beschlossen – sie wurde gebaut. Zerlegt in Projekte, verteilt auf Staaten, verschleiert durch Begriffe – aber als Ganzes längst vorhanden.

Wer jetzt noch sagt, Europa habe keine Streitmacht, verwechselt Rhetorik mit Realität.

Die Frage ist nicht mehr, ob Europa marschieren kann – sondern nur noch, wann und unter welchem Vorwand.

Was fehlt, ist nicht die Fähigkeit, sondern der Anlass. Ein Angriff. Ein Zwischenfall. Ein Beistandsappell. Ein Spannungsfall. Ein Moment, in dem niemand mehr fragt – sondern nur noch gehorcht.

Der Körper steht. Er ist stark, organisiert, einsatzfähig. Und er wartet.

Doch kein Körper agiert ohne Sinnesorgane. Keine Armee ohne Zielkoordinaten. Kein Marschbefehl ohne Aufklärung.

Denn wer heute in den Krieg zieht, will nicht nur kämpfen. Er will wissen, wo der Feind ist. Er will Daten, Bilder, Bewegungsmuster, Kommunikationsströme, Netzwerke, Metadaten. Er will alles sehen. Alles hören. Alles vorher wissen.

Deshalb sprechen wir im nächsten Artikel über das, was diesen Körper kontrolliert, lenkt und ins Ziel führt: PRISM – das Nervensystem der modernen europäischen Kriegsführung.

Echtzeitüberwachung, Zielsteuerung, Datenmacht.

Der nächste Schritt ist bereits programmiert.

Michael Hollister war sechs Jahre Bundeswehrsoldat (SFOR, KFOR) und blickt hinter die Kulissen militärischer Strategien. Nach 14 Jahren im IT-Security-Bereich analysiert er primärquellenbasiert europäische Militarisierung, westliche Interventionspolitik und geopolitische Machtverschiebungen. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf dem asiatischen Raum, insbesondere Südostasien, wo er strategische Abhängigkeiten, Einflusszonen und Sicherheitsarchitekturen untersucht. Hollister verbindet operative Innensicht mit kompromissloser Systemkritik – jenseits des Meinungsjournalismus. Seine Arbeiten erscheinen zweisprachig auf www.michael-hollister.com , bei Substack unter https://michaelhollister.substack.com sowie in kritischen Medien im deutsch- und englischsprachigen Raum.

Quellenverzeichnis

Primärquellen (Offizielle EU-Dokumente)

Verträge und Rechtsgrundlagen

Vertrag über die Europäische Union (EUV) Artikel 42 Absatz 6 (PESCO-Rechtsgrundlage) Artikel 46 (Verfahren und Teilnahme) Protokoll Nr. 10 zu PESCO Konsolidierte Fassung: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12016M/TXT Vertrag von Lissabon (2009) Einführung der PESCO-Bestimmungen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:12007L/TXT

PESCO-Gründungsdokumente

Beschluss (GASP) 2017/2315 des Rates vom 11. Dezember 2017 Begründung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) Liste der teilnehmenden Mitgliedstaaten (ursprünglich 25 von 27) Bindende Verpflichtungen https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32017D2315

Gemeinsame Notifikation vom 13. November 2017 23 Mitgliedstaaten unterzeichnen (später 25) Definition der Prinzipien und Verpflichtungen https://www.pesco.europa.eu/about/

Beschluss (GASP) 2018/340 vom 6. März 2018 Erste Liste der PESCO-Projekte https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018D0340



Aktuelle PESCO-Projektliste

PESCO Projects ( aktuell 75 Projekte, Stand 2024) Offizielle Projektübersicht https://www.bmvg.de/de/themen/sicherheitspolitik/gsvp-sicherheits-verteidigungspolitik-eu/pesco Kategorien: Training, Land, Maritime, Air, Cyber, Strategic Enablers



Strategische Planungsdokumente

EU Strategic Compass for Security and Defence (März 2022) EU-Sicherheitsstrategie nach Ukraine-Invasion Ziel: EU Rapid Deployment Capacity bis 2025 https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en

EU Global Strategy for Foreign and Security Policy (2016) Grundlage für verstärkte Verteidigungskooperation https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eugs_review_web_0.pdf

Action Plan on Military Mobility 2.0 (2022) Aktualisierter Plan für Truppenmobilität https://defence-industry-space.ec.europa.eu/system/files/2022-11/Action%20plan%20on%20military%20mobility%202.0.pdf



EU Rapid Deployment Capacity (RDC)

EU RDC – Operational Declaration (Mai 2025) Offizielle Erklärung der Einsatzbereitschaft 5.000 Soldaten einsatzbereit https://www.eeas.europa.eu/eeas/common-security-and-defence-policy-eu-rapid-deployment-capacity-becomes-operational_en EU RDC Concept Paper Technische Details zur Struktur https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-rapid-deployment-capacity-0_en Eurocorps als Force Headquarters (2025-2027) Deutschland als Framework Nation 2025 https://www.eurocorps.org/european-battle-group-2025/

Military Mobility

Military Mobility Package 2025 (November 2025) Europäische Kommission und Hoher Vertreter Schaffung eines „Military Mobility Schengen“ https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/military-mobility_en 500 Infrastructure „Hotspots“ Brücken, Tunnel, Bahnstrecken, Häfen Geschätzte Kosten: mindestens 100 Milliarden Euro Identifiziert durch EU-Kommission und EU Military Staff CEF Funding for Military Mobility 1,69 Milliarden Euro (2021-2027) Vorschlag: 17,65 Milliarden Euro (2028-2034) – Verzehnfachung https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/eu-transport-infrastructure-speeding-investment-military-mobility-2022-12-21_en Military Mobility Corridors 4 strategische Korridore (Nord-Süd, Ost-West) Rail, Road, Sea, Air https://railmarket.com/news/business/31427-eu-identifies-four-strategic-corridors-to-improve-military-rail-mobility

Offizielle EU-Institutionen

European External Action Service (EEAS) PESCO Secretariat (zusammen mit EDA) https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-external-action-service-eeas_en European Defence Agency (EDA) Co-Sekretariat für PESCO Koordination der Capability Development https://eda.europa.eu/ EU Military Staff (EUMS) Teil des EEAS Militärische Expertise und Koordination https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-military-staff-eums_en Military Planning and Conduct Capability (MPCC) Operatives Hauptquartier für EU-Missionen Command & Control für RDC https://www.eeas.europa.eu/eeas/military-planning-and-conduct-capability-mpcc_en European Council / Rat der Europäischen Union PESCO-Beschlüsse und jährliche Überprüfungen https://www.consilium.europa.eu/en/policies/pesco/

Historischer Kontext (Ukraine 2014)

Victoria Nuland Statement vor dem US-Senat (13. Dezember 2013) „Since Ukraine’s independence in 1991, the United States has supported Ukrainians […]. We have invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals.“ Offizielle Senatsanhörung https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-113shrg91859/html/CHRG-113shrg91859.htm

US-Ukraine Charter on Strategic Partnership (2008) Grundlage der US-Ukraine-Zusammenarbeit Erwähnt in Nuland-Statement

EU-Ukraine Association Agreement Verhandelt seit 2007 Ablehnung durch Janukowitsch November 2013 → Maidan-Proteste https://eeas.europa.eu/archives/docs/ukraine/docs/st17553.13_ukraine_eu-ua-association-agreement.pdf



Sekundärquellen und Analysen

European Parliament Research Service „Establishing an EU rapid deployment capacity“ (2023) https://epthinktank.eu/2023/04/12/establishing-an-eu-rapid-deployment-capacity/

European Parliament Resolution on Military Mobility (Dezember 2024) Forderung nach „Military Schengen“ https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20251211IPR32166/

European Union Institute for Security Studies (EUISS) „The road to readiness: How the EU can strengthen military mobility“ (November 2025) https://www.iss.europa.eu/publications/briefs/road-readiness-how-eu-can-strengthen-military-mobility

CEPS Policy Paper „PESCO: A Force for Positive Integration in EU Defence“ (2021) https://cdn.ceps.eu/wp-content/uploads/2021/09/EFAR_26_SI06.pdf

Clingendael Policy Brief „Realising the EU Rapid Deployment Capacity: opportunities and pitfalls“ (2022) Niederländisches Institut für Internationale Beziehungen

OSW Centre for Eastern Studies „The EU Rapid Deployment Capacity: political priorities and real needs“ (Januar 2024) https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2024-01-24/

RailFreight.com Analysis „This is all you need to know about military mobility“ (Mai 2025) Detaillierte technische Analyse der Infrastruktur-Herausforderungen https://www.railfreight.com/specials/2025/05/06/this-is-all-you-need-to-know-about-military-mobility/



Think Tanks und Policy Papers

European Policy Centre (EPC) „EU Defence Series: Military Mobility A Critical Enabler“ https://www.epc.eu/publication/eu-defence-series-military-mobility-a-critical-enabler/

Institute for Irish European Studies (IIEA) „Does the EU Rapid Deployment Capacity Signal a New Moment in European Defence?“ https://www.iiea.com/blog/who-is-acting-who-is-reacting/

Socialists and Democrats (S&D) MEP Javi López EU Parliament Rapporteur on RDC „EU’s rapid response force of at least 5000 troops“ https://www.socialistsanddemocrats.eu/newsroom/eus-rapid-response-force-least-5000-troops/



NATO und transatlantische Perspektive

NATO Strategic Concept PESCO als komplementär zu NATO https://www.nato.int/strategic-concept/

NATO Joint Support and Enabling Command (JSEC) Koordination militärischer Mobilität Sitz: Ulm, Deutschland

Berlin Plus Agreement (2002) EU-Zugang zu NATO-Kapazitäten https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_67655.htm



Kritische Analysen

US Concerns über PESCO Befürchtungen über Verlust von Einfluss Potenzielle Irrelevanz der NATO bei militärisch autarkem EU

Brexit und PESCO UK historisch Gegner europäischer Verteidigungsintegration Brexit als Katalysator für PESCO-Fortschritt



Medienberichte

Financial Times „Europe’s roads and rail unfit for war with Russia, EU transport chief warns“ (Juli 2025) Interview mit EU-Transportkommissar

Project Cargo Journal „European Parliament gives green light to EU’s military mobility plan“ (November 2025) https://www.projectcargojournal.com/policy_regulation/2025/11/24/



Desinformations-Debunking (zu Ukraine/Maidan)

EUvsDisinfo „The West funded the Ukrainian coup with $5 billion“ (Faktcheck) Klarstellung: 5 Mrd. über 22 Jahre (1991-2013) für Demokratieprogramme https://euvsdisinfo.eu/report/the-west-funded-the-ukrainian-coup-with-5-billion/

PolitiFact „The United States spent $5 billion on Ukraine anti-government riots“ (Rating: Pants on Fire) https://www.politifact.com/factchecks/2014/mar/19/facebook-posts/

StopFake „FAKE: USA gave Ukraine $5 billion for coup d’etat“ https://www.stopfake.org/en/324/



Wichtige Zahlen und Fakten

PESCO

Gründung: 11. Dezember 2017

11. Dezember 2017 Teilnehmerstaaten: 26 von 27 (ohne Malta)

26 von 27 (ohne Malta) Projekte: 75 (Stand 2024)

75 (Stand 2024) Rechtsgrundlage: Artikel 42(6), 46 EUV + Protokoll 10

EU Rapid Deployment Capacity

Stärke: bis zu 5.000 Soldaten

bis zu 5.000 Soldaten Einsatzbereitschaft: seit Mai 2025 operational

seit Mai 2025 operational Bereitschaftszeit: 10-20 Tage (Ziel)

10-20 Tage (Ziel) Command: MPCC (Military Planning and Conduct Capability)

MPCC (Military Planning and Conduct Capability) Komponenten: Land, Air, Maritime, Cyber, Space

Military Mobility

Budget 2021-2027: 1,69 Mrd. Euro

1,69 Mrd. Euro Budget 2028-2034 (geplant): 17,65 Mrd. Euro (Verzehnfachung)

17,65 Mrd. Euro (Verzehnfachung) Infrastruktur-Hotspots: 500 identifizierte Projekte

500 identifizierte Projekte Geschätzte Gesamtkosten: mindestens 100 Mrd. Euro

mindestens 100 Mrd. Euro Strategische Korridore: 4 (multimodal)

Ukraine-Kontext

US-Investment 1991-2013: ca. 5 Mrd. USD (Demokratieprogramme)

ca. 5 Mrd. USD (Demokratieprogramme) Maidan-Proteste: November 2013 – Februar 2014

November 2013 – Februar 2014 Krim-Eingliederung: März 2014

März 2014 PESCO-Gründung: 3 Jahre später (Dezember 2017)

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