Krieg und Wiederaufbau der Ukraine – ein gigantisches Geschäftsmodell

Europäische Staaten wollen der Ukraine finanziell helfen – bei der Verteidigung, aber auch beim Wiederaufbau des Landes. Auf einer Konferenz in Rom im Juli 2025 warben sie für einen Wiederaufbaufond und um private Investoren. Was von Politik und Leitmedien als „Hilfe und zukunftsträchtige Investition in die Ukraine“ propagiert wird, entpuppt sich in Wahrheit als ein gigantisches Kriegs-Geschäftsmodell, bei dem das ukrainische Volk buchstäblich verraten und verkauft wird. [weiterlesen bei kla.tv]

„Der Krieg ist ein besseres Geschäft als der Friede. Ich habe noch niemanden gekannt, der sich zur Stillung seiner Geldgier auf Erhaltung und Förderung des Friedens geworfen hätte.

Die beutegierige Canaille hat von eh und je auf Krieg spekuliert.“ (Carl von Ossietzky in der Weltbühne vom 8. Dezember 1931)

Es hat sich nichts geändert. Für den schnöden Mammon finden sich genügend Stiefellecker. Besonders geeignet dafür sind…

Sie wissen es nicht? Im Netz gibt es reichlich Infos dazu.

(Visited 21 times, 18 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …