Krieg? Nicht mit mir! Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch platzt der Kragen!

Die Rede von Prof. Haditsch ist angesichts der Kriegstreibereien durch die deutsche und europäische Politik wie ein erlösendes Gewitter. Emotional, aber zutiefst sachlich. Er greift konkret, kritisch, mutig und mit großer Überzeugungskraft gewissenlose Kriegstreiber an. Nehmen Sie sich 12 Minuten Zeit – es lohnt sich! [weiterlesen bei kla.tv]

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

(Visited 31 times, 31 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …