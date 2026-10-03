Krieg? Nicht mit mir! Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch platzt der Kragen!

Die Rede von Prof. Haditsch ist angesichts der Kriegstreibereien durch die deutsche und europäische Politik wie ein erlösendes Gewitter. Emotional, aber zutiefst sachlich. Er greift konkret, kritisch, mutig und mit großer Überzeugungskraft gewissenlose Kriegstreiber an. Nehmen Sie sich 12 Minuten Zeit – es lohnt sich! [weiterlesen bei kla.tv]
(Visited 31 times, 31 visits today)
Entdecke mehr von Krisenfrei
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Hinterlasse jetzt einen Kommentar