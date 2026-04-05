Krieg mit Iran: Pakistans Vermittlung und sein „tugendhafter Kreis“ mit China

von Alfredo Jalife-Rahme (voltairenet)

Was muslimischen Ländern nicht gelang, Israel provozierte es: Am 29. März wurde in Islamabad ein Militärbündnis von der Türkei, Ägypten, Saudi-Arabien und Pakistan gegründet. Alle diese Staaten sind bereit, gemeinsam gegen die israelische nukleare Gefahr zu kämpfen.

Der indische Analyst Kamlesh Singh sagt: „Iran hat wenig zu verlieren. Aber die Vereinigten Staaten wohl: Wirtschaft, Petrodollar, Hegemonie und Glaubwürdigkeit (…). Iran gewinnt allmählich. Vorausgesetzt, er überlebt noch ein paar Wochen [1].. »

Die israelische/amerikanische Aggression gegen den Iran dauert seit 32 Tagen an, ohne Anzeichen für eine konkrete Lösung, selbst wenn es einige „Friedensfraktale“ sowohl von den USA als auch aus dem Iran gibt; die Ausnahme von Netanjahu, der seinen talmudischen Krieg um das „Großisrael“ fortsetzen möchte, das es nie gegeben hat, bleibt bestehen.

Zwei Portale, das israelische Haaretz (Netanjahus Erzfeind) und ein weiteres amerikanisches, das EIR, verweisen auf Pakistans bemerkenswerte Vermittlung [2].

Der strategische Analyst Zvi Bar’el von Haaretz argumentiert, dass „die Bemühungen, den Krieg im Iran zu beenden, ein neues regionales Bündnis in Gang gesetzt haben“, während die jüngste vierteilige Konferenz der Außenminister zwischen Türkei, Ägypten, Saudi-Arabien und Pakistan in Islamabad, die auf Deeskalation abzielt, eine „neue strategische militärische Partnerschaft für gegenseitige Verteidigung“ aufbaut. Er kommt zu dem Schluss, dass „Israel von einer solchen arabischen NATO geträumt hat“ (Anmerkung: Dies ist ein eklatanter Fehler, da von den vier genannten Ländern nur Ägypten und Saudi-Arabien „arabisch“ sind), aber „die meisten dieser Länder betrachten (sic), dass Israel einen Krieg begonnen hat, der die Zerstörung zu ihrer Haustür gebracht hat [3].)“

Das EIR bemerkt, dass Iran als Geste des guten Willens „20 zusätzliche Schiffe“ unter pakistanischer Flagge – also zwei pro Tag – durch die Straße von Hormus fahren gelassen hat. Es weist darauf hin, dass „Pakistan, obwohl es wie Saudi-Arabien überwiegend sunnitisch ist, eine bedeutende schiitische Minderheit mit geschätzten 40 Millionen Einwohnern hat, was es nach den 80 Millionen Schiiten im Iran auf den zweiten Platz bringt [4]„.

Pakistan mit seinen 160 Millionen Einwohnern, einer sunnitischen Mehrheit und einer beträchtlichen schiitischen Minderheit ist das einzige Land, das 170 (sic) Atombomben besitzt [5] – unter den 57 Ländern der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, die 1,2 Milliarden Anhänger hat.

Die pakistanische Atombombe wurde laut General Feroz Hassan Khan von Saudi-Arabien finanziert: „Gras essen: die Schaffung der pakistanischen Bombe“ [6] Von hier ab entstand der jüngste Riyad-Islamabad Mutual Defence Pact [7]. Man könnte es einfacher ausdrücken, dass das Vierfachbündnis einfach sunnitisch ist.

Die militärischen Beziehungen zwischen der Türkei und Pakistan sind sehr eng, und seit letztem Jahr bereitet sich ein trilaterales Verteidigungsbündnis zwischen Türkei, Saudi-Arabien und Pakistan [8] gegen Israels größte talmudische Bedrohung vor: mit seinen geheimen Atombomben.

Die Beziehung des sunnitischen Pakistans zum schiitischen Iran vertiefte sich durch Israels anhaltende Bedrohung gegen Iran während des Zwölftagekriegs, als Netanjahu andeutete, bereit zu sein, die Samson-Option gegen Irans tödliche Hyperschallraketen umzusetzen, die in der Lage sind, den Kernreaktor Dimona zu durchdringen [9].

Nur wenige Länder der Welt pflegen den „tugendhaften Kreislauf“, d.h. die optimale Beziehungen sowohl zu den Schiiten Irans als auch zu den drei regionalen sunnitischen Mächten (Türkei/Saudi-Arabien/Ägypten); Pakistan unterhält zudem ausgezeichnete Beziehungen zu den Vereinigten Staaten – seit den Tagen Osama bin Ladens in Afghanistan – ganz zu schweigen von den aktuellen Beziehungen zu Trump und, vor allem mit China, weil die beiden Länder in allen Bereichen (militärisch, technologisch und kommerziell) eine „unfehlbare Freundschaft“ pflegen, die vom China-Pakistan Economic Corridor (CEPC) gekrönt ist. Aus diesem Grund überraschte der Besuch des pakistanischen stellvertretenden Premierministers Ishaq Dar bei seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi [10]die Kenner nicht; für Pakistan geht es darum, eine diplomatische Gleichberechtigung zwischen den Vereinigten Staaten und China zu pflegen, um den Krieg gegen Iran zu beenden, was zu einem gemeinsamen Empfehlungstext in fünf Punkten geführt hat [11].

Der iranische Präsident Peseschkian hat erklärt, er sei bereit, den Krieg zu beenden, sobald er eine Garantie erhält, dass die Vereinigten Staaten und Israel endgültig aufhören werden, das persische Land anzugreifen.

Alfredo Jalife-Rahme

Übersetzung

Horst Frohlich

Quelle

La Jornada (Mexiko)

Das wichtigste tägliche Leben in der spanischen Sprache (Kastilisch) der Welt

(Visited 56 times, 1 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …