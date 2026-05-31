Krieg im Nahen Osten, die Rothschilds, das vertrauliche Pentagon-Memo: „Nehmt 7 Länder heraus… den Iran zu erledigen.“ Widerstand gegen den Krieg

Von Robert J. Burrowes (globalresearch)

[Erstmals veröffentlicht im Juli 2025]

Am etwa 20. September 2001, nur zehn Tage nach der Zerstörung der Gebäude des World Trade Centre am 11. September, haben die USA kürzlich in den Ruhestand getreten. Armeegeneral Wesley Clark besuchte das Pentagon zu Treffen mit Minister Rumsfeld und dem stellvertretenden Sekretär Wolfowitz, als er von einem anderen General angegriffen wurde, den er früher kommandiert hatte.

Dieser General wies General Clark darauf hin, dass die USA in fünf Jahren sieben Länder angreifen würden.

Ein paar Wochen später führte ein ähnliches Treffen zwischen denselben Offizieren dazu, dass General Clark an diesem Tag vertraulich ein Memo des Büros des Verteidigungsministers gezeigt wurde.

Clark das Memo zu geben, berichtete der Beamte

„Dies ist ein Memo, das beschreibt, wie wir 7 Länder in 5 Jahren ausschalten werden, beginnend mit dem Irak und dann mit Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und, wenn wir den Iran beenden.“ Sehen Sie an.

Video: Pläne für den Nahen Osten. US-Armee-General Wesley Clark

Video: Diese Version des Videos von Hamza vom Jahr 2016, 02 24 unterscheidet sich von der ersten Version von Democracy Now. Sie dokumentiert die 7 Länder.

Wie die Geschichte jetzt dokumentiert, ist mit Ausnahme des letzten Landes auf dieser Liste – Iran – jedes dieser Länder (zusammen mit Afghanistan und Palästina) mehr oder weniger durch militärische Gewalt zerstört wurde, die von den Vereinigten Staaten, oft zusammen mit ihrer NATO und/oder anderen Verbündeten, und/oder Israel, verursacht wurde. Unnötig zu sagen, dass es keine Rechenschaftspflicht für diese groben Verstöße gegen das Völkerrecht gegeben hat.

Warum wollten die USA „7 Länder ausschalten“?

Warum wollen die Vereinigten Staaten (und Israel) den Iran immer noch „ausschalten“?

Konflikte verstehen

Wenn Sie Konflikte auf dieser Ebene angehen, ist es unerlässlich, die „Konfliktkonfiguration“ als vorläufigen Schritt bei der Lösung wichtiger Elemente des Konflikts zu verstehen. Dieses Verständnis erfordert Forschung, das Zuhören gegenüber den Beteiligten, die zugänglich sind, und Offenheit gegenüber Drittquellen.

Denn wenn man den Konflikt nicht versteht – die primären und sekundären Parteien (zu denen „unsichtbare“ Parteien gehören können, die Konflikte aus dem Hintergrund treiben), die wichtigsten und subsidiären Fragen, um die es geht, die Bedeutung (geistig, verhaltensmäßig, materiell) für die verschiedenen Konfliktparteien sowie warum diese Fragen wichtig sind – ist es nicht wirklich möglich, dass eine echte Lösung des Konflikts (eine, in der sich jede Konfliktpartei mit dem Konflikt zufrieden fühlt)

Aber es gibt eine tiefere Dimension von Konflikten, die routinemäßig übersehen wird: Das „emotionale Profil“ der Schlüsselparteien. Im äußersten Fall umfasst dies die geistige oder andere Zugehörigkeit der Konfliktparteien, einschließlich derjenigen Parteien, die aus dem Hintergrund arbeiten. Für eine Erklärung, die die entscheidende Bedeutung von Emotionen für Konflikte hervorhebt, siehe „Love Denied: The Psychology of Materialism, Violence and War“.

Ich betone die emotionale Komponente des Konflikts nicht nur, weil sie zentral ist, sondern weil sie es einfacher macht, wahrzunehmen, dass, wenn eine oder mehrere Konfliktparteien auf die eine oder andere Weise emotional geschädigt werden (oder sogar verrückt), dann könnte die Lösung des Konflikts mehr erfordern als die normalerweise angewandten Prozesse.

Konflikt in Westasien

Ich möchte also damit beginnen, den Konflikt zu „auspacken“, der kürzlich aufgeflammt ist, als Israel den Iran am 13. Juni 2025 angriff – siehe „Israel Attacks Iran“ – gefolgt von dem US-Angriff auf iranische Atomanlagen am 22. Juni – siehe „Trump: Wir haben das iranische Atomprogramm und jetzt „Frieden“ „gebremst“ – und das unmittelbare anschließende Waffenstillstandsabkommen. Siehe „Iran bestätigt Waffenstillstand mit Israel“.

Bevor ich fortfahre, möchte ich betonen, dass es weit mehr Elemente in diesem Konflikt gibt, als in diesem einen Artikel „ausgepackt“ werden können.

Und einfach zu beachten, dass sowohl der israelische Angriff auf den Iran als auch der US-Angriff auf den Iran nach internationalem Recht illegal waren.

Aber wie bei den früheren militärischen Angriffen auf Länder in Westasien und Nordafrika im 21. stJahrhundert, als das Völkerrecht verletzt wurde, gab es keine sinnvollen rechtlichen Auswirkungen auf diese Übertretungen. Es wird auch nicht sein.

Es gibt kein Geheimnis darüber, warum dies der Fall ist, auch wenn viele Analysten diese Konflikte, eine beträchtliche Anzahl von „gewöhnlichen“ Menschen und sogar einige nationale Führer in Betracht ziehen, glauben, dass es passieren sollte. Um zu verstehen, warum, ist es nur notwendig zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Ohne dieses Verständnis wird sich eine beliebige Anzahl von Wahnvorstellungen leicht verbreiten und von Regierungs- und Unternehmensmedien in den betroffenen Gemeinden beschleunigt werden. Und es werden enorme Anstrengungen für Initiativen in Bezug auf den Konflikt verschwendet, die nirgendwohin führen können.

Wie funktioniert die Welt?

Wie ich bereits viele Male erklärt habe, wurden alle wichtigen politischen und wirtschaftlichen Strukturen und Prozesse von der Globalen Elite in den vergangenen Jahrhunderten mit ihrem umfangreichen Netzwerk von Partnern, Fronten, Agenten und Mitarbeitern geschaffen, einschließlich derjenigen, die tief in dem, was viele als „Deep State“ bezeichnen: das wichtige nachrichtendienstliche, bürokratische, militärische, technokratische und Lobbyistenpersonal, das in Ländern unabhängig von der (gewählten oder anderweitigen) Regierung des Tages und des Wahlzyklus besteht. Insbesondere wird viel Kontrolle durch das Bankensystem ausgeübt, das international und in jedem Land funktioniert. Sie können einen Bericht darüber in der historischen Analyse der globalen Elite lesen: Die Weltwirtschaft durchwühlen, bis „Sie nichts besitzen“.

Die zentralen Figuren in dieser Globalen Elite sind die Mitglieder der Rothschild-Familie, die seit Ende des 18th. Jahrhunderts im Zentrum dieser Elite operieren und die Kontrolle über viele Schlüsselaspekte der Weltwirtschaft ausüben, beginnend mit Banken, Energie, Waffen, Bergbau, Infrastruktur (einschließlich Eisenbahnen), Medien und Biotechnologie.

Ihr geschätztes Vermögen übersteigt 100 Billionen US-Dollar und stellt diese „Vermögen“ in den Schatten, die von diesen „reichen Individuen“ – wie Bill Gates, Jeff Bezos und Elon Musk – von den Unternehmensmedien irreführend als „reichste“ gefördert werden. Sehen Sie Big Oil & Their Bankers in der Persischen Golf-S. 487-8.

Seit Beginn ihrer Herrschaft haben die Rothschilds ein riesiges globales Netzwerk von einkommensschaffenden Vermögenswerten erworben, indem sie klug und oft illegal in eine phänomenale Vielfalt und Anzahl von Unternehmungen investiert haben und in der Regel einen anderen Namen prominent auf der Anzeige von neu erworbenen Vermögenswerten hinterlassen haben, einschließlich derjenigen, die als Ergebnis der Rettung eines Unternehmens vor dem Bankrott erworben oder teilweise erworben wurden. Auf diese Weise wird ihr Eigentum und ihre Kontrolle so verheimlicht, dass zum Beispiel andere prominente Familien, von denen bekannt ist, dass sie übermäßig wohlhabend sind, wie die Morgans und Rockefellers, Fronten für die Rothschilds sind, aber nicht weithin als solche anerkannt sind.

Siehe Hidden History: The Secret Origins of the First World War S.222. und

The Single Global Mafia: The Rockefeller Foundation’s multiple links to Zionism and military-industrial-financial neo-imperialism.

Wie bereits erwähnt, sind zwei Branchen, die die Rothschilds dominieren, Banken und die Waffenindustrie.

Und es ist gut dokumentiert, dass die Rothschilds dazu beigetragen haben, beide Seiten der meisten Kriege seit den Napoleonischen Kriegen im frühen 19th. Jahrhundert zu finanzieren. Unter diesen Umständen profitieren die Rothschilds von Waffenverkäufen an die meisten oder alle Parteien an alle Kriege sowie von den Krediten, um die Waffen und die Kredite zu kaufen, um den Wiederaufbau nach dem Krieg zu bezahlen. Auch hier können Sie einen Bericht darüber in der historischen Analyse der globalen Elite lesen: Die Weltwirtschaft durchwühlen, bis „Sie nichts besitzen“.

Bild: Ferguson spricht an die Alliance for Responsible Citizenship, London, 2023 (CC0)

So, wie Niall Ferguson, ein offizieller Biograf der Rothschilds, festgestellt hat: Bis zum späten 19. thJahrhundert waren die direkten Rothschild-Investitionen in große „Bewaffnungsunternehmen“ (jetzt besser bekannt als Waffenunternehmen) und verwandte Industrien beträchtlich. Er bemerkte offen: „Wenn der Imperialismus des späten neunzehnten Jahrhunderts seinen „militärisch-industriellen Komplex“ hatte, waren die Rothschilds zweifellos ein Teil davon.“ Siehe Das Haus Rothschild – Band 2 – Der Bankier der Welt, 1849-1998, S. 579.

Darüber hinaus gaben natürlich die effektive Rothschild-Kontrolle über wichtige globale Institutionen – einschließlich der City of London, der Bank for International Settlements, der Bank of England und der US-Notenbank-Reserve – und vielen kritischen Industrien, ganz zu schweigen von den meisten nationalen Regierungen, ihr bereits vor dem Aufkommen des Zweiten Weltkriegs enorme Macht, die Weltordnung neu zu gestalten, um ihren Zwecken gerecht zu werden. Betrachten Sie die Vereinigten Staaten.

In seiner außergewöhnlich detaillierten Untersuchung von drei großen historischen Ereignissen der C20-th – der bolschewistischen Revolution, dem Aufstieg Franklins D. Roosevelt und der Aufstieg Hitlers – Professor Antony Sutton identifizierte den Sitz der politischen Macht in den Vereinigten Staaten nicht als die US-Verfassung autorisiert, sondern als „Finanzestablishment in New York: die privaten internationalen Banker, genauer gesagt die Finanzhäuser von J.P. Morgan, die von Rockefeller kontrollierte Chase Manhattan Bank, und in früheren Tagen (vor der Verschmelzung ihrer Manhattan Bank mit der ehemaligen Chase Bank), die Warburgs.

„Für den größten Teil des zwanzigsten Jahrhunderts hat das Federal Reserve System, insbesondere die Federal Reserve Bank of New York (die außerhalb der Kontrolle des Kongresses liegt, ungeprüft und unkontrolliert, mit der Macht, Geld zu drucken und nach Belieben Kredite zu schaffen) ein virtuelles Monopol über die Richtung der amerikanischen Wirtschaft ausgeübt. In den Außenpolitiken enthält der Council on Foreign Relations, oberflächlich ein unschuldiges Forum für Akademiker, Geschäftsleute und Politiker, in seinem Teller, vielleicht vielen seiner Mitglieder unbekannt, ein Machtzentrum, das einseitig die US-Außenpolitik bestimmt. Das Hauptziel dieser untergetauchten – und offensichtlich subversiven – Außenpolitik ist der Erwerb von Märkten und Wirtschaftskraft (gewinne, wenn man so willt) für eine kleine Gruppe von Riesen-Multinationalen unter der virtuellen Kontrolle einiger Bankinvestmenthäuser und kontrollierender Familien. Siehe Wall Street und The Rise of Hitler, S.125-126.

Natürlich ist die Kontrolle der nationalen Regierungen und der wichtigsten nationalen Institutionen durch mächtige, wenn auch verdunkelte Akteure seit langem der Fall und reicht weit über die Vereinigten Staaten hinaus, wie der herausragende Historiker Professor Carroll Quigley in seinem 1966 veröffentlichten klassischen Werk erklärt. Siehe Tragödie und Hoffnung: Eine Geschichte der Welt in unserer Zeit. pp.5-6.

„Die Mächte des Finanzkapitalismus hatten ein weiteres weitreichendes Ziel, nicht weniger als ein Weltsystem der finanziellen Kontrolle in privaten Händen zu schaffen, das in der Lage ist, das politische System jedes Landes und die Wirtschaft der Welt als Ganzes zu beherrschen. Dieses System sollte feudalistisch von den Zentralbanken der Welt kontrolliert werden, die gemeinsam durch geheime Vereinbarungen in häufigen privaten Treffen und Konferenzen eintrafen. Der Höhepunkt des Systems sollte die Bank für internationale Siedlungen in Basel sein, eine Privatbank, die sich im Besitz der Zentralbanken der Welt befindet und von ihnen kontrolliert wird, die selbst private Unternehmen waren.

„Es darf nicht zu spüren sein, dass diese Köpfe der wichtigsten Zentralbanken der Welt selbst substanzielle Befugnisse in der Weltfinanzierung waren. Sie waren es nicht. Vielmehr waren sie die Techniker und Agenten der dominanten Investmentbanker ihrer eigenen Länder, die sie auferweckt hatten und perfekt in der Lage waren, sie niederzuwerfen. Die materiellen Finanzmächte der Welt waren in den Händen dieser Investmentbanker (auch „internationale“ oder „kaufmännische“ Banker genannt), die in ihren eigenen nicht eingetragenen Privatbanken weitgehend hinter den Kulissen blieben. Diese bildeten ein System der internationalen Zusammenarbeit und der nationalen Dominanz, das privater, mächtiger und geheimer war als das ihrer Agenten in den Zentralbanken.

Die Gegenwart

Wenn wir in die Gegenwart springen, macht Analyst Paul Craig Roberts eine Beobachtung und wirft eine grundlegende Frage auf:

„Denken Sie an Amerikas Verschwendung von Ressourcen und Prestige während des ersten Quartals des 21. Jahrhunderts. Billionen von Dollars wurden ausgegeben, um den Irak, Libyen, Syrien und Somalia ohne Gewinn zu zerstören. Niemand außer dem Militär- / Sicherheitskriegsgewinn hat aus diesen Kriegen etwas bekommen. Es gab keine terroristische Bedrohung. Washington brachte keine Demokratie, nur Zerstörung.

„Denken Sie an die Zerstörung, die Washington ganze Länder für keinen Zweck gebracht hat, als über Israels absurde Idee eines Großisraels. Die Millionen von Toten, dauerhaft verstümmelten und verdrängten Menschen, von denen sich viele in Europa und den USA niedergelassen haben, die diese Steuerzahler mit ihrem Unterhalt belasten. WER HAT DAVON PROFITIERT??« Siehe „Präsident Trumps Plan für den Nahen Osten“.

„Wer hat profitiert?“ Es ist in der Tat die Frage. Wie Roberts feststellt, waren es nicht die USA oder ihre Menschen. Und es waren auch nicht die Menschen anderer Länder, auch nicht in Israel oder NATO-Ländern. Und es waren sicherlich nicht die Menschen in den zerstörten Ländern.

Es ist also klar, dass es an der Zeit ist, den Fokus von denjenigen, die diesen Konflikt antreiben – wie den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und US-Präsident Donald Trump, die viel zu gewinnen haben, indem appearingsie ihn zu treiben scheinen – auf jene Parteien, die ihn tatsächlich vorantreiben, verlagern. Dies kann einfach mit der Frage geschehen: „Haben Netanjahu und Trump persönlich vom gemeinsamen israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran profitiert?“

Im Fall von Netanjahu und trotz seiner gut dokumentierten Korruption ist er seit Jahrzehnten ein treuer Diener der zionistischen Elite, der routinemäßig handelt, um ihr Programm in ganz Westasien umzusetzen. Und treue Diener, die für ihre Rolle ausgewählt wurden, werden verteidigt, unabhängig von ihren Übeln.

Bild: Miriam Adelson beim jährlichen Leadership Summit der Republikanischen Jüdischen Koalition 2023 im Venetian Convention & Expo Center in Las Vegas, Nevada. (Quelle: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0)

Wie ein Artikel in der Jerusalem Post zugab, wurden Miriam Adelson und ihr verstorbener Ehemann Sheldon als Königsmacher, Puppenspieler oder nur als eine andere Gruppe von Milliardären angesehen, die versuchen, die israelische Politik in ihrem Bild zu gestalten. Ihr immenser Reichtum, ihr Einfluss sowohl auf Israel als auch auf die USA und – vielleicht vor allem – ihre endlose Unterstützung für Benjamin Netanjahu machte sie zu spaltenden Gestalten. Sie „gießen Hunderte von Millionen in Netanyahus politisches Überleben …. Es stellt sich heraus, dass, wenn Sie Miriam Adelsons Ressourcen und Zugriff haben, Sie nicht nur die Politik beeinflussen – Sie schreiben sie um. “ Siehe „Dr. Miriam Adelson, die heutigen Rothschild-Israelis, haben endlich erkannt.

Und was ist mit Trump? Ist er auch nur jemandes Puppe?

Im April 1990 machte Trump eine mutige Wette auf Atlantic City, als er dort ein drittes Casino eröffnete – das kolossale Taj Mahal. Noch riskanter: Er finanzierte das Projekt mit $ 675 Millionen in Junk-Anleihen zu einem Zinssatz von 14%. Innerhalb weniger Monate hatte Trump Schwierigkeiten, die massiven Anleihezahlungen zu leisten, als Atlantic City ins Stocken geriet. “

In Übereinstimmung mit einer Geschäftstaktik, die sie seit mehr als 200 Jahren anwenden, boten die Rothschilds durch einen Agenten (Wilbur Ross) Trump „einen vorverpackten Konkursdeal an: Trump würde 50% seiner Beteiligung an dem Taj aufgeben, aber bessere Schuldenbedingungen erhalten und würde die Kontrolle behalten.“ Infolgedessen war The Donald wieder im Geschäft: Er machte letztendlich ähnliche Geschäfte für seine anderen unruhigen Immobilien. Siehe „Donald aus der Schuld herausholen: Die 25-Jährigen Bindungen, die Trump und Wilbur Ross binden“.

Wie bei all diesen Deals mit den Rothschilds zahlt Trump weiterhin seine „für immer Schulden“ ab. In diesen Tagen ist eine Möglichkeit, dies zu tun, die Macht seiner Präsidentschaftsposition einzusetzen, um ihren divergierenden Zwecken als Teil der Amortisation zu dienen. So zeigt beispielsweise, dass Trump bei der Täuschung der iranischen Führung, über die er mit ihnen verhandelte, die folgenden Beweise zeigen, dass Trump die Pläne, die drei iranischen Atomstandorte anzugreifen – und Ereignisse, die zu einem Regimewechsel führen, durch eine intensive Bombenkampagne zu beleben, abgeschlossen hat. Siehe „Die verborgene Agenda hinter Trumps Angriff auf den Iran“.

Darüber hinaus weist, wie von Prof. Michel Chossudovsky und Drago Bosnic diskutiert, bestimmte Beweise auf die Vorstellung hin, dass dieser Streik „politisches Theater“ sei.

Diese Beweise enthalten die Tatsachen, dass es Monate gedauert hätte, den Angriff zu planen und zu organisieren, und, was noch wichtiger ist, der Schaden durch die Freisetzung der Strahlung, wenn der Angriff voll erfolgreich gewesen wäre, wäre katastrophaler gewesen als das, was nach den Katastrophen in Tschernobyl und Fukushima passiert ist.

„Politisches Theater“: Trumps Angriff auf den Iran.

Dies deutet darauf hin, dass das eigentliche Motiv in der Tat ein Regimewechsel war. Was wäre also der Vorteil gewesen, einen Regimewechsel im Iran auszulösen?

Wie bereits erwähnt, muss jede Betrachtung der Rothschild-Geschichte zu einem Bewusstsein führen, dass sie Kriege auslösen, um die Weltordnung dort umzugestalten, wo dies notwendig ist, und die Kontrolle über die Ressourcen zu erobern, in welcher Form auch immer. Und sein Vermächtnis, die Kontrolle über solche Ressourcen zu erlangen – einschließlich Mineralressourcen wie Öl und Gas, Gold, Diamanten, Rubine…. je nach Kontext – ist gut dokumentiert.

So wie der Krieg, die Palästinenser aus Gaza zu vertreiben, unter anderem den Rothschilds einen offenen Zugang für die Rothschilds eröffnen wird, um enorm zu profitieren, indem sie die gigantischen seeseitigen Meeresgasressourcen im Mittelmeer vor der Küste von Gaza ausnutzen – siehe „The Geopolitics of Elite Insanity, Part 2: Creating Eretz Yisrael to Reshape World Order“ – würde der Regimewechsel im Iran die Möglichkeit eröffnen, dass die Rothschilds ihre Schlüsselrolle wieder herstellen Siehe „Irans Ölverstaatlichung: Ein Triumph Über Den Westlichen Imperialismus“.

Es würde auch die Möglichkeit eröffnen, dass der Iran eine gewisse oder vollständige Kontrolle über die iranische Zentralbank abgibt, die kein Mitglied der von Rothschild kontrollierten Bank für internationale Siedlungen ist.

Wer profitiert also von diesem Krieg (angesichts der langen Liste der Menschen, die dies nicht tun)? Wie in den letzten 200 Jahren haben es die Rothschilds (und andere Elitefamilien) sicherlich getan. Und so beginnen ihre Agenten, in diesem Fall mit Netanjahu und Trump.

Und das ist der Grund, warum dieser Krieg nicht vorbei ist und atomar werden könnte. Mehrere Kommentatoren – darunter Mike Whitney und Scott Ritter – haben dies festgestellt.

Siehe:

„Hier ist der Beweis, dass Israel den Krieg verloren hat (und Zeichen dafür ist, dass der Konflikt wieder aufgenommen wird) und

„Wird Bibi Trump bitten, den Iran zu nuken? Ritter Sagt „Ja“.

Widerstand gegen den Krieg

Seit mehr als 100 Jahren schließen sich Millionen von Menschen Antikriegsgruppen verschiedener Art an. Und seit mehr als 100 Jahren haben einige Mitglieder dieser Gruppen eine Reihe von Aktivitäten unternommen, um ihre Opposition gegen den Krieg zu demonstrieren, entweder als Institution oder in einem bestimmten Kontext.

Die Antikriegsbewegung war jedoch bei ihren Auswirkungen auf die Beendigung des Krieges als Institution einzigartig unwirksam. Es hat keine umfassende Analyse der Institution des Krieges (und keine umfassende Analyse der Gewalt, von der Krieg nur eine Teilmenge ist) noch, auch nicht innerhalb der Grenzen seiner verschiedenen begrenzten Analysen (wie die feministischen und sozialistische Kritik), eine umfassende Strategie zur Beendigung des Krieges. Für eine umfassendere Kritik an der Antikriegsbewegung und eine Erklärung dessen, was notwendig ist, um den Krieg zu beenden, siehe ‚Rage Against the War Machine: What Rage?‘ Wenn Sie den Ursprung von Gewalt verstehen wollen, die eine Vielzahl von Ergebnissen hervorbringt, einschließlich des Krieges, siehe „Warum Gewalt?“ und „Furchtlose Psychologie und ängstliche Psychologie: Prinzipien und Praxis“.

In ähnlicher Weise hat die Antikriegsbewegung keine gemeinsame Kritik an einem bestimmten Krieg, der im Entferntesten angemessen ist, und keine Strategie, um einen bestimmten Krieg zu beenden, einschließlich derer in Westasien, wo im Moment eine Zahl – einige „heiß“, einige „kalt“ – gekämpft werden.

Ohne ein genaues Verständnis der Konfiguration eines Krieges, einschließlich dieses Krieges, ist es daher nicht möglich, dass der ihm zugrunde liegende Konflikt gelöst wird. Und die Bemühungen, es zu beenden, werden zu strategisch nutzlosen Aktionen wie Protestdemonstrationen oder öffentlichen Erklärungen gegen Elite-Agenten, in diesem Fall Regierungen oder internationalen Organisationen, einschließlich der Vereinten Nationen, fehlgeleitet. Siehe „Internationale Aktionstage gegen den Krieg gegen den Iran“ und „Dringender Aktionsappell in Bezug auf die rechtswidrige militärische Aggression des israelischen Regimes gegen den Iran“.

In jedem Fall kann oder wird natürlich kein Staat oder keine Gruppe von Staaten oder ihre internationalen Organisationen versuchen, die Rothschilds und andere Elitefamilien zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Familien agieren über den Rechtsstaat und über jede Art hinaus.

Wenn wir also eine Chance haben wollen, diesen Krieg oder Krieg selbst zu beenden, müssen diejenigen von uns, die sich als „gewöhnlich“ identifizieren, diese Elite-Akteure und ihre Agenten selbst übernehmen.

Und wir können dies effektiv tun, wenn wir die Herausforderung mit einer soliden Strategie meistern. Sie können eine Liste strategischer Ziele zur Beendigung von Kriegen lesen, indem Sie diese Seite zu „Strategische Ziele, die in einem gewaltfreien Kampf zur Beendigung des Krieges angemessen wären“ scrollen und auf die verbleibenden Details einer umfassenden Strategie zugreifen, um dies anderswo auf dieser Website zu tun.

Die Macht, diesen Krieg und jeden Krieg zu beenden, liegt in unseren Händen. Werden wir es benutzen?

*

Robert J. Burrowes hat sich ein Leben lang verpflichtet, menschliche Gewalt zu verstehen und zu beenden. Er hat seit 1966 umfangreiche Forschungen betrieben, um zu verstehen, warum Menschen gewalttätig sind und seit 1981 ein gewaltfreier Aktivist sind. Er ist der Autor von „Warum Gewalt“? Seine E-Mail-Adresse ist flametree@riseup.net und seine Website ist hier.

Er schreibt regelmäßig für Global Research.

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