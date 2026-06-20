Krieg gegen den Iran am 19. Juni 2026 – Israel greift Südlibanon

von Jochen Mitschka (tkp)

Die militärische Lage im Südlibanon hat sich seit gestern Abend (18. Juni 2026) drastisch zugespitzt und droht das frisch vereinbarte Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran zu torpedieren, eigentlich wie von vielen Beobachtern erwartet worden war.

Die aktuelle Entwicklung am Freitagmorgen, den 19. Juni 2026 zeigt neuerliche massive Angriffe der israelische Streitkräfte vorwiegend auf den Süden des Libanon, aber zunehmend auch auf andere Teile, wie etwa das Bekaa Tal. Die Regierung Trump ist zumindest verbal dagegen und fordert Israel zur Einstellung auf. Auch die Forderungen nach Abzug Israels aus dem Libanon wird nun von immer mehr Staaten erhoben.

Militärische Entwicklung im Südlibanon

Schwere Luftangriffe : Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht und am Freitagmorgen massive Angriffe im gesamten Südlibanon durchgeführt. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden dabei mindestens 16 Menschen getötet . Andere Quellen sprechen von inzwischen über 30 Zivilisten.

: Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht und am Freitagmorgen massive Angriffe im gesamten Südlibanon durchgeführt. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden dabei mindestens . Andere Quellen sprechen von inzwischen über 30 Zivilisten. Bodenkämpfe und Verluste: Nahe der strategisch wichtigen Anhöhe Ali al-Taher kam es zu intensiven Gefechten. Die israelische Armee (IDF) bestätigte, dass dabei vier israelische Soldaten getötet wurden. Die Hisbollah gab an, mehrere israelische Merkava-Panzer mit Panzerabwehrlenkwaffen zerstört zu haben.

Verweigerung des Abzugs: Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stellte gestern klar, dass Israel seine Truppen nicht aus der selbst erklärten „Sicherheitszone“ abziehen wird, solange die Sicherheit Nordisreals gefährdet ist. Israel hatte zuvor eine militärische Kontrollkarte veröffentlicht, die weit in libanesisches Staatsgebiet hineinreicht.

Reaktionen in den USA

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump reagiert mit zunehmendem Druck auf Israel, da der eigene diplomatische Erfolg auf dem Spiel steht:

Absage der Schweizer Friedensgespräche

Aufgrund der eskalierenden Gewalt im Libanon wurde das für heute geplante Folgetreffen in der Schweiz (Bürgenstock) zwischen den USA und dem Iran kurzfristig abgesagt. US-Vizepräsident JD Vance verschob seine Reise dorthin.

Warnung von Trump & Vance

Trump fordert einen „vollständigen Waffenstillstand an allen Fronten, einschließlich des Libanons“. JD Vance richtete eine deutliche Warnung an israelische Kritiker des Deals und betonte scharf, Trump sei derzeit der einzige Staatschef weltweit, der überhaupt noch Sympathien für Israel hege.

Finanzsanktionen

Um die Hisbollah zu schwächen und den Friedensprozess zu erzwingen, verhängte das US-Finanzministerium neue Sanktionen gegen libanesische Beamte und Geschäftsnetzwerke, denen es eine Behinderung der Entwaffnung der Miliz vorwirft. Von Sanktionen gegen Israel wurde nichts bekannt.

Reaktionen im Iran

Verhandlungsstopp

Teheran hat die Entsendung seiner Delegation in die Schweiz wegen der fortgesetzten israelischen Angriffe im Libanon vorerst gestoppt.

Bedingung für das Abkommen

Die Führung in Teheran und staatsnahe Medien machten deutlich, dass die iranische Umsetzung des Abkommens (einschließlich der Öffnung der Straße von Hormuz) zwingend an ein Ende der israelischen Operationen gegen die Hisbollah gekoppelt ist.

Zustimmung unter Vorbehalt

Der oberste Führer des Iran, Ajatollah Modschtaba Chamenei, erklärte zwar am Donnerstag erstmals öffentlich, das Rahmenabkommen mit den USA trotz eigener Bedenken zu billigen. Gleichzeitig drohten die iranischen Streitkräfte jedoch mit einer „harten Reaktion“, sollte Israel seine Aggressionen im Südlibanon nicht einstellen.

Mögliche Weiterentwicklung

Mehrere israelische Minister haben bereits erklärt, dass sie sich dem Memorandum of Understanding zwischen USA und dem Iran nicht unterwerfen werden. Daher kamen diese massiven Luftangriffe nicht unerwartet. Vielmehr ist anzunehmen, dass auch neueste Drohungen aus Washington die rechtsextreme Regierung Israels nicht zu einem Abzug aus dem Libanon veranlassen wird.

Eine mögliche Entwicklung ist nun, dass Trump dem Iran grünes Licht für eine Vergeltung gibt und der Iran Israel mit Raketen angreift. Schon einmal hatten die USA einen Separatfrieden geschlossen, damals mit der jemenitischen Regierung der Nationalen Einheit unter der Führung von AnsarAllah, im Westen „Huthis“ genannt.

Eine solche Entwicklung würde Trump gleichzeitig von dem Gerücht befreien, Netanjahu habe belastende Epsteinakten gegen ihn in der Hand. Sollte Trump aber seine Tankflugzeuge nicht abziehen, welche von Israel unbedingt für Angriffe gegen den Iran benötigt, könnten die Gerüchte sogar beflügelt werden.

UPDATE um 20:00 Uhr

Die Reaktion des Libanon

Das libanesische Gesundheitsministerium hat bestätigt, dass seit Mitternacht durch die offensichtliche Racheaktione Israels mindestens 47 Menschen bei den über 150 israelischen Luftangriffen getötet wurden. Betroffen war neben dem Süden erstmals auch massiv die östliche Region Baalbek.

Es wurde angeblich vereinbart, dass die libanesische Armee (LAF), die von den USA bezahlt wird, deren ehemalige Kommandeur auf Druck der USA im zweiten Wahlgang zum Präsidenten gewählt wurde, mit mindestens 5.000 Soldaten zusammen mit der UNIFIL im Südlibanon einrückt, um sicherzustellen, dass die Hisbollah die Grenzregion südlich des Litani-Flusses verlässt.

Die Reaktion der Hisbollah

Erklärung der Hisbollah: „Als Reaktion auf die Behauptungen des israelischen Feindes, dass die Hisbollah den Waffenstillstand verletzt habe, bekräftigt der libanesische Widerstand, dass der Feind vom 27.11.2024, über den 16.04.2026, bis hin zum jüngsten iranisch-amerikanischen Abkommen, das in seiner ersten Klausel das Ende des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon, bestätigte, irgendeine Form von Waffenstillstand eingehalten hat.

Der israelische Feind hat den Waffenstillstand permanent verletzt, indem er Massaker begangen und Wohngebäude sowie zivile Infrastruktur zerstört hat, und hat weiterhin Bodenangriffe durchgeführt, indem er versuchte, in Dörfer und Gebiete einzudringen und diese zu kontrollieren, die er vor dem Abkommen nicht erreichen konnte. Die israelische Geringschätzung des Waffenstillstands erreichte einen Punkt, an dem der Oberbefehlshaber der Armee des Feindes, der Verbrecher Ayal Zamir, vor zwei Wochen explizit erklärte, dass ‚es in dem Libanon keinen Waffenstillstand gibt‚, bevor der Sprecher der Armee des Feindes gestern die Fortsetzung der Aktivitäten der Besatzungstruppen im Süden des Libanon bekräftigte.

Wie es seine Gewohnheit ist, greift der Feind, um seine Unfähigkeit zu kompensieren, den Kämpfern des Widerstands gegenüberzutreten, und um seinen Misserfolg und seine Verluste auf dem Schlachtfeld zu vertuschen, zu Massakern an Zivilisten und zu Angriffen auf sichere Dörfer zurück, wie es heute im Nachgang zur Konfrontation der tapferen Kämpfer mit dem Versuch des Feindes geschah, letzte Nacht auf den Hügel Ali Al-Tahir vorzurücken…“

Damit bestätigt die Hisbollah, dass die Kämpfe zwischen der IDF, welche versuchte Stellungen der Hisbollah zu erobern, und der Hisbollah, die daraufhin antwortete, den Luftangriffen VORAUSgingen. Die Tötungen der israelischen Soldaten durch die Hisbollah folgte aufgrund des Versuchs der israelischen Bestzungsarmee, die Positionen gegenüber der Hisbollah zu verbessern bzw. deren Positionen zu übernehmen, statt, wie der MoU vorsieht, aus dem Libanon abzuziehen!

Die Reaktion in Israel auf den MoU zwischen USA und Iran

Israelischer Verteidigungsminister Israel Katz über den Libanon: „Die gesamte erste Linie libanesischer Dörfer wurde zerstört.“ „Wir zerstören alle Häuser. Die Bewohner werden sie nie wieder vor ihren Augen stehen sehend.“ Und sie behaupten, ihr Krieg gelte der Hisbollah, nicht dem libanesischen Volk.

Nach der Bombardierung Israels und Tötung von Dutzenden von Zivilisten, wie Zahraa mit ihrem Vater Mahmoud Shuaib und seiner Frau Sharqiya drohte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dem Libanon, (nachdem libanesischer Widerstand mehr eindringende Soldaten auf libanesischem Gebiet(!) getötet hat): „Dieses Morgen habe ich eine Sicherheitsbesprechung mit dem Verteidigungsminister und dem Generalstabschef abgehalten. Meine Anweisung ist klar: Israel wird Angriffe auf unsere Soldaten oder unser Territorium nicht dulden und wird von der Hisbollah für diese Angriffe einen sehr hohen Preis eintreiben. Die israelische Armee wird handeln, um jede Bedrohung für unsere Streitkräfte und unser Territorium abzuwehren. Wie ich gestern eindeutig klargestellt habe, einschließlich gestern, wird Israel so lange wie notwendig in der Sicherheitszone im Süden des Libanon bleiben, um die nördlichen Gemeinden zu schützen.“

„Ganz Libanon muss brennen!“ Der israelische Minister für nationale Sicherheit Ben Gvir gibt beunruhigende Erklärung zu Libanon ab. „Für jede Träne einer israelischen Mutter müssen tausend libanesische Mütter weinen. Im Nahen Osten… muss man vernichten.“

In einem Videointerview von Douglas Macgregor erklärt Mario Nawfal, dass Netanjahu alle verfügbaren Lobbyisten in Washington aktiviert hat, um Druck auf Donald Trump auszuüben, den Krieg gegen den Iran wieder aufzunehmen. Wobei, wie Nawfal korrekterweise feststellt, erstaunlich ist, dass diese Organisationen und Persönlichkeiten nicht als „ausländische Einflussagenten“ registriert werden müssen.

Dokument enthüllt Anweisung Israels Militärs für eine ethnische Säuberung

Max Blumenthal berichtet eine Enthüllung von Israels Ynet, das eine klare Richtlinie für die israelische Armee zur ethnischen Säuberung des Südlibanons enthält. Der Befehl an die Besatzungstruppen der IDF: „Lasset die Schiiten nicht in ihre Häuser zurückkehren“. Er kommentiert: „Sie beabsichtigen, ihre Verbrechen trotz des US-Iran-Abkommens fortzusetzen“

Die Reaktion im Iran

Die Marine des Islamischen Revolutionsgardekorps Irans (IRGC-N) hat die Straße von Hormus erneut geschlossen und alle Schiffe gewarnt, keine Überquerung zu versuchen, nach der Weigerung Israels, sich aus dem Südlibanon zurückzuziehen, und den Angriffen dort heute Morgen, wobei folgende Nachricht auf maritimen Frequenzen in der Nähe der Straße von den IRGC ausgestrahlt wird: „Seit Israels Rückzug aus dem Libanon, der vollständige Aufhebung der Seeblockade und dem Rückzug der amerikanischen Terroristenkräfte aus dem Persischen Golf und der Region unter die Hauptanforderungen der Vereinbarung zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten fallen. Die Straße von Hormus bleibt geschlossen, bis diese Anforderungen erfüllt sind. Alle Schiffe werden gebeten, aus Gründen ihrer Sicherheit und ihres Schutzes, sich der Straße von Hormus nicht zu nähern. Jedes Schiff, das dieser Anweisung zuwiderhandelt, wird angegriffen.“

Trotz der Drohungen der Revolutionsgarden meldete die USA, dass die Blockade de facto bröckelt. Gestern Nacht und heute passierten bereits über 12,5 Millionen Barrel Öl die Straße von Hormus, da die Vereinbarung eine freie Durchfahrt für 60 Tage vorsieht. Reedereien wie Hapag-Lloyd forderten heute Nachmittag jedoch eine sofortige Minenräumung, bevor der zivile Verkehr vollends sicher ist. Allerdings berichten alternative Medien, dass die Tanker in erster Linie in Richtung China und Indien fuhren, Länder die sowieso vom Iran beliefert wurden.

Die weitere Reaktion in den USA

JD Vance zu Israel, das dem MOU widerspricht „Meine Antwort an sie wäre: Was ist euer genauer Vorschlag? Ihr seid ein Land mit 9 Millionen Menschen. Ihr könnt euch nicht einfach töten aus jeder einzelnen nationalen Sicherheitsproblematik heraus, die ihr habt.“

Trumps erneute Wende?

Am Nachmittag wird bekannt, dass Trump über seinen Social-Media-Kanal eine Meldung veröffentlichte, welche als Rückzug von dem MoU verstanden werden könnte:

„Wir haben uns nicht aus Verzweiflung getroffen, das hat der Iran getan. Sie sind FERTIG! Wir werden die 60 Tage aussitzen. Sie bekommen kein Geld, nicht einmal zehn Cent!“

Außerdem meldete Trump: „Der Krieg hat den Iran geschwächt! Er verfügt nicht mehr über eine Luftwaffe, eine Marine, Flugabwehrgeräte, Radar oder praktisch irgendetwas anderes, und doch sagen die Dumokraten, dass der Iran jetzt besser dran ist als vor vier Monaten. Können Sie sich vorstellen, damit durchzukommen??? Wie dumm können manche Leute sein??? Präsident DJT“. Dies wiederum war gegen Kritik aus der Democrat Party gemünzt, welche wie der ehemalige Präsidenten Obama sinngemäß meinte, man sei auf dem gleichen Stand wie mit dem JCPOA, nur sind US-Soldaten gestorben und viele Milliarden für den Krieg ausgegeben worden.

Gegen 16:00 Uhr Nachricht, dass Hisbollah und Israel Waffenstillstand zustimmen

Während des Tages überschlugen sich die Ereignisse. Gegen 16:00 Uhr hieß es, ein hoher US-Beamter habe gegenüber Reuters erklärt, dass sowohl die Hisbollah als auch Israel einem Waffenstillstand zugestimmt hätten.

Kurz darauf aber die Nachricht, dass Israel wieder einen Luftangriff gegen den Südlibanon flog und zwar das Dorf Nabathieh El-Faouqah bombardierte, südöstlich von Nabathieh.

Enthüllungen über Hintergründe des Angriffskriegs gegen den Iran

Tucker Carlson bestätigt, dass Israel den Iran-Krieg absichtlich kapert, um eine unbegründete Invasion zu starten und Land im Libanon zu stehlen. Er enthüllt, dass das „zionistische Regime“ amerikanische Steuergelder nutzt, um Zivilisten in Beirut systematisch zu bombardieren.

Aktueller Stand

Das MoU hängt an einem seidenen Faden. Niemand weiß, was diese Nacht bringen wird.

Bild: Screenshot aus Videobericht

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