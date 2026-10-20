von Andrew Korybko

Russland könnte das Eigentum an seinen eingefrorenen Vermögenswerten legal in die USA übertragen, die dann im Austausch für US-Beteiligungen an seiner Energiewirtschaft nach Russland zurückgebracht würden, was auch ukrainische Angriffe gegen sie abschrecken könnte, aber Trump muss zuerst die damals eingefrorenen Gelder der USA aus Europa erhalten.

Der polnische Außenminister Radek Sikorski erklärte während des Warschauer Sicherheitsforums dramatisch, dass Russlands eingefrorene Vermögenswerte in Europa nur „über unsere Leichen“ zurückgebracht würden. Dies fiel mit einem Bericht der Financial Times zusammen, in dem behauptet wurde, dass „die USA einige russische Vermögenswerte aufheben, um die Friedensgespräche in der Ukraine wieder aufzunehmen“. Trumps Sondergesandte Steve Witkoff und Jared Kushner schlugen angeblich in der Woche zuvor vor, „dass sie in ein neues Sonderfinanzinstrument verlegt werden, das von Washington überwacht wird“.

Trotz der Opposition der Europäer konnte dies mit der kreativen Energiediplomatie noch erreicht werden. Es wurde im April 2025 erklärt, wie Gaspipelines und beschlagnahmte russische Vermögenswerte den USA viel Hebelwirkung gegenüber der EU geben könnten. Russland könnte das legale Eigentum an seinen eingefrorenen Vermögenswerten in Europa in die USA übertragen, sei es ganz oder teilweise, da die Zahlung für groß angelegte Käufe von Boeing-Jets wie damals und/oder für die USA diskutiert wurde, um die Mittel für Beteiligungen an seinen Pipelines und / oder Energieunternehmen an Russland zurückzugeben.

Alle drei quid pro quos sind für Trump 2.0 attraktiv, insbesondere die letzten beiden, da die USA mit ihrer lang verhandelten ressourcenzentrierten strategischen Partnerschaft mit Russland voranschreiten, wie ihr Diesel-Deal beweist, dessen Bedeutung in diesem Zusammenhang hier erläutert wurde. Die jüngsten Nachrichten über die USA, die eine Beteiligung an Nord Stream anstreben, die später Beteiligungen an Jamal und / oder Bruderschaft umfassen könnte, fallen mit einem separaten Bericht über ihre Pläne für ein großes Energieabkommen als Teil eines Kompromisses zur Beendigung des ukrainischen Konflikts zusammen.

Der Kern ist, dass die russischen Pipeline-Exporte nach Europa wieder aufgenommen werden könnten, um die rückläufige Wirtschaft des Blocks zu stimulieren, was die Fähigkeit seines Marktes, US-Waren und -Dienstleistungen zu kaufen, verringert, solange die USA an diesen Projekten beteiligt sind, die einen anhaltenden Einfluss auf die russisch-EU-Nachkriegsbeziehungen ausüben. Diese Einsätze könnten durch die Rückgabe der eingefrorenen Gelder Russlands in Europa erreicht werden, wenn Russland das legale Eigentum an ihnen, sei es ganz oder teilweise, an die USA überträgt, um sie dann im Austausch an Russland zurückzugeben.

Ebenso könnten Selenskyjs fortgesetzte Angriffe auf Russlands Energieinfrastruktur unter Missachtung von Trumps Forderungen, sie zu stoppen, durch die US-Beteiligungen an seinen großen Energieunternehmen abgeschreckt werden, oder die USA könnten dann rechtfertigen, Waffen abzuschneiden und der Ukraine Informationen zu geben, weil sie die damaligen buchstäblichen Investitionen der USA angegriffen haben. Der Konflikt würde wahrscheinlich bald danach so oder so enden. Auf der Suche nach diesem Endspiel müssen die USA jedoch den politischen Willen haben, die EU zur Freigabe der hypothetisch transferierten Mittel Russlands zu zwingen.

Zum Beispiel würde die Androhung, lähmende Zölle zu verhängen und/oder einen erheblichen Teil der US-Streitkräfte aus Europa abzuziehen, ausreichen, um den Block dazu zu bringen, die damals als legal betrachteten US-Mittel freizugeben, wonach sie groß angelegte russische Käufe aus den USA und/oder US-Beteiligungen in der russischen Energiewirtschaft finanzieren könnten. Die EU ist in schlechter wirtschaftlicher Verfassung, und ihre Eliten haben pathologisch Angst vor Russland, daher sollte die Kombination der oben genannten Bedrohungen ausreichen, um den Block dazu zu bringen, Trumps Gebote zu erfüllen.

Das extremste Szenario, dass die USA die Ukraine vollständig abschneiden, wenn Selenskyj sich Trumps Forderungen widersetzt, nicht mehr anzugreifen, was dann die buchstäblichen Investitionen der USA in die russische Energiewirtschaft sein würden, gepaart mit lähmenden Zöllen auf die EU und dem massiven Abzug der US-Streitkräfte aus Europa, ist nicht nachhaltig. Die Ukraine würde schnell zusammenbrechen und die EU würde dann auf ihre eigene Weise folgen. Alles, was Trump tun muss, ist, den politischen Willen aufzubringen, solche Bedrohungen umzusetzen, und der ukrainische Konflikt wird bald darauf enden.

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