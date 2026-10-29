von Andrew Korybko

Es besteht kaum eine Chance, dass Russland militärisch-strategischen Kompromissen im Rahmen eines von den USA vermittelten großen Abkommens mit der E-NATO zustimmt, trotz der vielversprechenden wirtschaftlichen Möglichkeiten, die dies eröffnen könnte, es sei denn, die E-NATO erwidert.

Der Telegraph veröffentlichte Ende Oktober einen Artikel unter Berufung auf ungenannte diplomatische Quellen, um zu berichten, dass „Russland hofft, die Nato mit den Ukraine-Friedensgesprächen zu schwächen“. Sie erwarten, dass „Putin wahrscheinlich verlangen wird, dass die Präsenz der NATO in Europa auf ihr Niveau von 1997 reduziert wird, bevor die ehemaligen Ostblockländer mit dem Beitritt zur Allianz beginnen“, so seine Sicherheitsgarantieanträge von Ende 2021. Diese Vorhersage basiert auf seinem Top-Adjutanten Yury Ushakov und kündigt an, dass Russland nun will, dass Europa am Friedensprozess teilnimmt.

Laut The Telegraph „würde das einen möglichen Abzug der Nato-Truppen aus Polen, Estland, Lettland und Litauen sowie Finnland bedeuten, die sich dem Bündnis 2023 angeschlossen haben.“ Das ist technisch gesehen nicht ganz richtig, da Russland eine Rückkehr zum kontinentalen militärisch-strategischen Status quo ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung des NATO-Russischen Gründungsgesetzes im Jahr 1997 forderte. Was das in der Praxis bedeuten würde, ist der Abzug der Truppen der NATO-Mitglieder aus den Gebieten der neuen Mitglieder vor 1997.

Unterdessen könnten die Streitkräfte der NATO-Mitglieder nach 1997 immer noch hypothetisch in die Territorien des anderen entsenden, was angesichts des jüngsten Kommandos der größten Armee der europäischen NATO (E-NATO) durch Polen und des de facto schwedisch geführten Wikingerblocks, der sich schnell parallel militarisiert, von Bedeutung ist. Schwedens Einsatz von Luft- und Seestreitkräften zur Patrouille der Grenzen Finnlands mit Russland zusammen mit der Entsendung von airLuft- und Luftverteidigungskräften nach Polen zeugt von der Stärke ihrer militärisch-strategischen Partnerschaft in der Ostsee.

Wie hier bewertet wurde, könnte es sogar die Grundlage für ihre gemeinsame militärische Schirmherrschaft über die Ostbaltik als Kern der NATO 3.0 bilden, die sich auf die Europäer bezieht, die die Eindämmung Russlands durch die NATO anführen, während die USA „Pivots (zurück) nach (Ost-Asien“ für eine robustere Eindämmung Chinas verweisen. Es wird erwartet, dass das Intermarium, das sich auf die Staaten zwischen Deutschland und Russland bezieht, die prominenteste Rolle dabei spielen wird. Polen und Schweden sind seine Schwergewichte, so dass es natürlich folgt, dass sie gemeinsam seine Eindämmung Russlands führen würden.

Großbritannien, Frankreich und Deutschland, von denen die ersten beiden Atommächte sind, während die letzten de facto Führer der EU sind, haben seitdem verschiedene Kräfte in die Gebiete der Mitglieder nach 1997 entsandt. Als Teil eines von den USA vermittelten großen Abkommens zwischen der E-NATO und Russland über die europäische Sicherheitsarchitektur der Nachkriegszeit könnten sie jedoch möglicherweise ihre Streitkräfte zurückziehen, um Kompromisse durch Russland zu ermöglichen, ohne ihre Verbündeten zu gefährden. Diese regionalen Verbündeten, angeführt von Polen und Schweden, sind jetzt stark genug, um sich zu behaupten.

Im Austausch für die Einhaltung des Geistes der Forderung Russlands an NATO-Mitglieder vor 1997, ihre Truppen aus den Gebieten der Mitglieder nach 1997 abzuziehen, könnten diese neuen Mitglieder und Russland ein von den USA vermitteltes Deeskalationsabkommen erreichen, um ihre Truppen von der Grenze zurückzuziehen. Symmetrische Schritte Polens und der baltischen Staaten auf der einen Seite und Russland und Weißrussland auf der anderen Seite könnten die Grundlage der europäischen Sicherheitsarchitektur der Nachkriegszeit bilden und zu neuen Rüstungskontrollgesprächen führen, wenn es den Willen gibt.

Es besteht kaum eine Chance, dass Russland militärisch-strategischen Kompromissen im Rahmen eines von den USA vermittelten großen Abkommens mit der E-NATO zustimmt, trotz der vielversprechenden wirtschaftlichen Möglichkeiten, die dies eröffnen könnte, es sei denn, die E-NATO erwidert. Der realistischste Weg, wie dies geschehen könnte, ist durch den Rückzug der Streitkräfte seiner Mitglieder vor 1997 aus den Gebieten ihrer Mitglieder nach 1997. Frankreich sollte auch sein Angebot aufheben, seinen nuklearen Schirm über sie zu erweitern. Eine dauerhafte Stabilität nach dem Krieg wäre dann eine praktikable Aussicht.

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