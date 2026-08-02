Konzentration des Reichtums, das Schrumpfen der Demokratie und die Vertiefung der wirtschaftlichen Ungleichheit

Von Vikas Parashram Meshram (globalresearch)

Die Welt erlebte kürzlich einen Meilenstein, der seit Jahren erwartet wurde, aber anstatt als Symbol des globalen Fortschritts gefeiert zu werden, wurde sie zu einer deutlichen Erinnerung an die wachsende wirtschaftliche Kluft. Am 12. Juni 2026 wurde Elon Musk der erste Billionär der Welt. Nach der Börsennotierung von SpaceX stieg Musks Vermögen an einem einzigen Tag über eine Billion Dollar.

Nach Schätzungen von Forbes erreichte sein Gesamtvermögen an diesem Tag rund 1,1 Billionen Dollar, während der Bloomberg Billionaires Index innerhalb weniger Tage die Zahl auf 1,23 Billionen Dollar bezifferte. Bis Ende Juni hatte die Zahl kurzzeitig bis zu 1,4 Billionen Dollar erreicht. Kein Individuum in der Geschichte der Menschheit hatte jemals einen solchen Reichtum allein gehalten.

Um zu begreifen, wie außergewöhnlich dieser Sprung war, hilft es, den Bogen von Musks Vermögen zu verfolgen. Im Januar 2020 lag sein Gesamtvermögen bei nur achtundzwanzig Milliarden Dollar und belegte damit den 35. Platz auf der Liste der reichsten Menschen der Welt. Innerhalb von fünf Jahren wurde er der reichste Mensch auf dem Planeten und innerhalb von sechs Jahren der erste Billionär der Welt. In den letzten Jahren wuchs sein Vermögen im Durchschnitt um eine Million Dollar pro Minute, aber dieser Anstieg erwies sich als ebenso volatil. Im Juli wurden die SpaceX-Aktien schwer getroffen, und Musks Vermögen sank um bis zu 363 Milliarden Dollar. Anfang August 2026 platzierten verschiedene Schätzungen sein Vermögen irgendwo zwischen 690 Milliarden und etwa 750-800 Milliarden Dollar, was bedeutet, dass er vorerst kein Billionär mehr ist, obwohl er der reichste Mensch der Welt bleibt. Diese Volatilität offenbart etwas Wichtiges: wie schnell der heutige extreme Reichtum aufgebaut wird und wie schnell er schwanken kann, selbst wenn die Unsicherheit im Leben eines gewöhnlichen Menschen nicht um einen Bruchteil nachlässt.

In der gleichen Zeit hat das Tempo der Vermögensbildung in der gleichen Zeit ein beispielloses Niveau erreicht. Die Zahl der Milliardäre steigt mit einem Rekordtempo und überschreitet im Jahr 2025 3.000. Nach Angaben von Oxfam ist in den letzten zehn Jahren von 2015 bis 2025 der reale Reichtum des reichsten Prozents der Welt um mehr als 33 Billionen Dollar gewachsen. Auch wenn sich dieser enorme Reichtum auf der einen Seite ansammelt, verschärft sich der Griff der Armut auf der anderen Seite. Heute lebt jeder zehnte Mensch auf der Erde in extremer Armut. Insbesondere die Gesamtzahl der Menschen, die in extremer Armut leben, ist seit 1990 kaum zurückgegangen – sie ist fast stagniert. Laut einem Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) leben bis zu dreieinhalb Milliarden Menschen in Ländern, deren Regierungen mehr für die Betreuung von Schuldeninteressen ausgeben als für Gesundheit und Bildung zusammen. Elon Musk allein ist wohlhabender als das kombinierte Vermögen der ärmsten 46 Prozent der Weltbevölkerung fast dreieinhalb Milliarden Menschen. Viele Experten argumentieren jetzt, dass die heutige Ungleichheit noch extremer geworden ist als die der Kolonialzeit.

Nabil Ahmed, Senior Director des Oxfam America’s Economic and Racial Justice Program, hat dies als Billionen-Dollar-Alarmglocke bezeichnet, die ausreichen sollte, um die Regierungen aus ihrem Schlaf zu wecken. Er argumentiert, dass die Notwendigkeit, die unerbittliche Konzentration von Reichtum zu stoppen, noch nie so dringender war, und dass dies grundlegende Änderungen an der Wirtschaftspolitik erfordern wird, die nicht nur einen einzigen Billionär, sondern eine wachsende Armee von Milliardären hervorgebracht hat, neben der heute sichtbaren starken Ungleichheit. Während die Welt einerseits Musks Meilenstein als Symbol für den Erfolg des aktuellen Modells des Wirtschaftswachstums betrachtet, wirft sie andererseits eine ebenso drängende Frage auf: Warum bleibt die Armut so tief und so hartnäckig.

Vor diesem Hintergrund hat eine Gruppe von Ökonomen, Organisationen der Zivilgesellschaft und verschiedene Einrichtungen der Vereinten Nationen einen bedeutenden Rahmen mit dem Titel „A Roadmap to End Poverty: Beyond Growth“ veröffentlicht. Das Dokument wurde unter der Leitung von Olivier De Schutter, dem UN-Sonderberichterstatter für extreme Armut und Menschenrechte, erstellt und am 25. Juni auf der 62. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats vorgestellt. Der Rahmen war das Ergebnis einer mehr als 18-monatigen eingehenden Beratung, die sich auf die Ansichten und Vorschläge von über vierhundert Personen stützte – darunter Vertreter von Institutionen, sozialen Bewegungen, UN-Organisationen und direkt betroffenen Gemeinschaften. Das Dokument zielt darauf ab, eine grundlegende Frage zu beantworten: Kann die Armut beseitigt und die Ungleichheit verringert werden, ohne das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts oder des BIP als Hauptbedingung für den Fortschritt zu behandeln.

In einem begleitenden Essay argumentieren prominente Ökonomen wie Olivier De Schutter, Joseph Stiglitz, Jayati Ghosh, Thomas Piketty, Kate Raworth und Jason Hickel, dass die Welt heute durch eine Ära der hergestellten Knappheit geht. Jahrzehntelang, so stellen sie fest, wurde eine einzige Formel unkritisch akzeptiert: dass die Ausweitung der Wirtschaft die Armut automatisch verringern würde. Aber das Versprechen, dass die Vorteile des Wirtschaftswachstums alle gleichermaßen erreichen würden, wurde nie erfüllt. Das nationale Einkommen stieg weiter, während die Löhne eingefroren blieben. Die Beschäftigung wuchs stetig weniger sicher, und die öffentlichen Dienstleistungen sahen sich mit kontinuierlichen Kürzungen konfrontiert. Der Wohlstand an der Spitze der Gesellschaft wuchs schnell, während Familien unten von Nahrungsmittelhilfezentren abhängig blieben, nur um über die Runden zu kommen.

Im Kern stellt dieser Rahmen das Entwicklungsmodell in Frage, das das Wirtschaftswachstum als einziges Fundament des Fortschritts betrachtet. Das Dokument besagt, dass echte Gerechtigkeit nur durch eine faire und gleichberechtigte Verteilung der Ressourcen, Chancen und Vorteile erreicht werden kann, die mit der Wirtschaft und der Entwicklung verbunden sind. Es heißt eindeutig, dass Armut nicht beseitigt werden kann, ohne Ungleichheiten in Einkommen, Reichtum, Macht, sozialem Status und Stimme bei der Entscheidungsfindung zu verringern. Übermäßige Konzentration von Reichtum und Macht der Konzerne, so stellt sie weiter fest, verzerrt die demokratische Entscheidungsfindung und schwächt den gleichen Genuss der Rechte der Menschen. Der Rahmen fordert die Regierungen auf, die Fiskal-, Währungs-, Wirtschafts-, Wettbewerbs- und Regulierungspolitik zu nutzen, um Ressourcen umzuverteilen und die außer Kontrolle geratene Konzentration der Wirtschaftskraft einzudämmen. Es gilt als das bisher am weitesten verbreitete Dokument über die Notwendigkeit, Ungleichheit und das globale Entwicklungsmodell zu überdenken. Seine zentrale Botschaft ist eindeutig: Das Entwicklungsmodell der Welt muss eines sein, in dem niemand zurückgelassen wird. Allein im vergangenen Jahr wuchs der kombinierte Reichtum der Ultrareichen um zweieinhalb Lakh-Crore-Dollar – eine erstaunliche Summe, die bemerkenswerterweise den kombinierten Reichtum der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung übersteigt. Diese Zunahme ist so groß, dass es ausreichen würde, extreme Armut auf der ganzen Welt 26-mal zu beseitigen.

In einem Aufsatz mit dem Titel „Resisting the Rule of the Rich: Protecting Freedom from Billionaire Power“ heißt es in einem Essay mit dem Titel „Resisting the Rule of the Rich: Protecting Freedom from Billionaire Power“, dass die Ultrareichen die politische Macht ergreifen und die Regeln der Wirtschaft und Gesellschaft zu ihrem eigenen Vorteil umgestalten – mit direkten Konsequenzen für die Rechte und Freiheiten der einfachen Menschen. Milliardäre, stellt es fest, sind viel wahrscheinlicher als normale Bürger, politische Ämter zu erreichen. In einer globalen Werteumfrage, die in 66 Ländern durchgeführt wurde, gab fast die Hälfte der Befragten an, dass wohlhabende Menschen in ihrem Land oft Wahlen kaufen und dass die wachsende Kluft zwischen den Reichen und den anderen eine ernste und gefährliche politische Krise schürt. Bürgerliche Freiheiten und politische Rechte, warnt der Bericht, erodieren weiterhin. Dem Bericht zufolge markierte 2024 das 19. Jahr in Folge, in dem die Freiheiten der gewöhnlichen Menschen weltweit schrumpften. Ein Viertel der Länder der Welt verhängte eine Form der Einschränkung der Meinungsfreiheit. Am beunruhigendsten ist, dass der Bericht feststellt, dass die Demokratie in Ländern, die mit hoher Ungleichheit zu kämpfen haben, siebenmal wahrscheinlicher schwächt. Allein im vergangenen Jahr fanden mehr als 142 große Proteste gegen die Regierung in 68 Ländern statt, von denen viele mit gewaltsamer Unterdrückung konfrontiert wurden.

Die Regierungen, so der Bericht, erlauben es den Ultrareichen, Medien- und Social-Media-Unternehmen zu dominieren, weshalb mehr als die Hälfte der größten Medienunternehmen der Welt jetzt in Milliardärsbesitz sind, ebenso wie praktisch alle wichtigen Social-Media-Plattformen, die am sichtbarsten durch Elon Musks Übernahme von Twitter, jetzt X, veranschaulicht werden. Der Bericht behauptet auch, dass die Behörden in Kenia die X-Plattform genutzt haben, um Kritiker zu verfolgen und zu unterdrücken. Eine Studie der University of California ergab, dass Vorfälle von Hassreden auf X seit der Übernahme der Plattform um fast 50 Prozent gestiegen sind.

Vor diesem Hintergrund hat Oxfam konkrete, zeitgebundene nationale Pläne zur Verringerung der Ungleichheit gefordert. Zu seinen Forderungen gehören auch die effektive Besteuerung der Ultrareichen, der Aufbau einer festen Mauer der Trennung zwischen Politik und Reichtum, die Wahrung der Medienfreiheit und die Stärkung des Schutzes für die Rechte der einfachen Bürger. Experten auf diesem Gebiet beobachten, dass wirtschaftliche Armut Hunger erzeugt, während politische Armut Wut erzeugt – und warnen, dass die Welt nur instabiler wachsen wird als zuvor, wenn die Regierungen die Grundbedürfnisse der Menschen nicht ansprechen, von der Gesundheitsversorgung und dem Klimaschutz bis hin zu einer fairen Besteuerung.

Diese Entwicklungen haben nicht weniger Gewicht für Entwicklungsländer wie Indien. Aktivisten und Forscher, die in ländlichen und Stammesregionen arbeiten, können deutlich sehen, dass sich diese globale Ungleichheit auf lokaler Ebene ebenso stark widerspiegelt. Sinkende Einkommen für landwirtschaftliche Arbeitskräfte, schrumpfende öffentliche Ausgaben für Gesundheit und Bildung und wachsende Unsicherheit der Beschäftigung sind Symptome des gleichen globalen Musters, vor dem der UN-Rahmen warnt. Anstatt milliardenschwere Vermögensfiguren nur als Objekte der Neugierde zu betrachten, besteht die wirkliche Notwendigkeit der Stunde darin, die politischen Entscheidungen dahinter zu untersuchen und konkrete Schritte in Richtung Umverteilung zu unternehmen. Das Entwicklungsmodell, dem die Welt bisher gefolgt ist, hat das Wachstum als einziges Maß für den Fortschritt behandelt; in Zukunft müssen Gerechtigkeit, Würde und Nachhaltigkeit in ihrem Zentrum gleich gewichtet werden, nur dann kann eine Entwicklung, die wirklich niemanden zurücklässt, möglich werden.

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Vikas Parashram Meshram ist ein unabhängiger Schriftsteller, Sozialarbeiter und Forscher, der mit der Entwicklung des ländlichen Raums verbunden ist. Er schreibt regelmäßig über Themen im Zusammenhang mit Stammesgemeinschaften, ländlichen Lebensgrundlagen, Landwirtschaft, Klimawandel und sozialer Transformation. Er schreibt regelmäßig für Asien-Pazifik-Forschung.

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