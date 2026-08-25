Von Manfred Böhm (globalbridge)

Der jüngste Drohnenvorfall auf dem Flughafen Leipzig und die darauf folgenden drastischen diplomatischen Schritte werfen Fragen auf, die in der medialen Berichterstattung kaum Platz finden. Wer das offizielle Narrativ hinterfragt, stößt schnell auf massive Ungereimtheiten. Bei genauerer Betrachtung teilt ein erheblicher Teil der Bürger in Deutschland eine ganz andere Befürchtung: Es deutet vieles auf eine gezielte Inszenierung („False Flag“) hin, um das Image Russlands im öffentlichen Bewusstsein weiter zu beschädigen.

Kognitive Kriegsführung statt Aufklärung

Es drängt sich der Eindruck auf, dass der Vorfall gezielt genutzt wird, um das gebetsmühlenartig wiederholte Feindbild zu festigen. Die Taktik der ständigen Wiederholung ist ein bekanntes Instrument der kognitiven Kriegsführung. Sie dient dazu, Zweifel im Keim zu ersticken und jeden als Abweichler zu brandmarken, der die Positionen der herrschenden Politik und der etablierten Medienlandschaft nicht unkritisch übernimmt.

Politische Akteure blieben bis heute jeden harten Beweis schuldig, dass die Drohne tatsächlich von russischen Stellen installiert wurde. Die gesamte Kommunikation leidet unter massiver Intransparenz. Dass diese politischen Schuldzuweisungen weit vor dem Abschluss gesicherter, transparenter Ermittlungen stattfinden, greifen mittlerweile auch etablierte Medien auf. So titelt die Zeitung nd.aktuell explizit:

„Ausreichend Beweise hat das Bundeskriminalamt nach dem Drohnenvorfall am Flughafen Leipzig/Halle nicht gefunden. Trotzdem legt sich der Dienstherr jetzt fest, dass Russland dahintersteckt.“

Selbst eine Analyse der Tagesschau weist darauf hin, dass eine öffentliche Zuschreibung staatlicher Angriffe eine rein politische Handlung ist, bei der es vorerst keine juristische Gewissheit geben wird. Die ARD warnt in diesem Zusammenhang deutlich:

„Sind die öffentlich präsentierten Belege nicht überzeugend, könnte das ein Einfallstor für Kritik aus dem In- und Ausland sein.“

Wie dünn das Eis ist, auf dem sich die Bundesregierung bewegt, zeigte sich schon vor der offiziellen Schuldzuweisung: Selbst Innenminister Alexander Dobrindt gab im Vorfeld offen zu, dass Russland es den Ermittlern „sehr, sehr schwer macht, den Beweis zu führen“. Wenn die Beweise derart lückenhaft sind, beweist der Fund vermeintlich russischer Komponenten überhaupt nichts. Solche Bauteile sind auf dem Weltmarkt frei zugänglich. Sie eignen sich perfekt dazu, absichtlich am Tatort platziert zu werden, um den Verdacht manipulativ in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken.

Wer installierte die Drohne wirklich?

Die entscheidende Frage lautet: Wer hat ein echtes Interesse an diesem Vorfall? Es sind jene Akteure, die Russland weiter diskreditieren und das Feindbild im Westen maximal ausmalen wollen.

Die Konsequenzen dieses Vorfalls sind gravierend und folgen einem klaren Muster: Die Schließung des Generalkonsulats, die Schließung des Russischen Hauses und die Ausweisung russischer Mitarbeiter basieren auf einer Indizienkette, die einer rechtlichen und logischen Prüfung kaum standhält.

Am Abgrund: Der unaufhaltsame Weg in den Konflikt

Aus Sicht vieler unvoreingenommener Beobachter handelt es sich hierbei um ein böses Spiel, das die diplomatische Eskalationsspirale mutwillig weiter anheizt. Für den wachsamen Bürger liefert diese Politik den endgültigen Beleg: Der aktuelle Kurs der Bundesregierung gefährdet die Sicherheit und das Leben der Menschen in Deutschland und ganz Europa auf unverantwortliche Weise. (Hervorhebung durch die Redaktion.)

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