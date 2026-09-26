Russland ist nicht die Krankheit. Es ist das westliche imperialistische System, das mit Russophobie infiziert ist.

Quelle: strategic culture

Das Verhalten des ukrainischen Marionettenführers bei den Vereinten Nationen in dieser Woche zeigt eine alarmierende Entartung.

Bei der Degeneration geht es nicht nur um Wladimir Selenski, den Einzelnen. Es geht um das gesamte westliche Kriegstreibersystem und seine lügenden Medien, die Selenskyj für ihre ruchlosen Zwecke fördern.

Die Korruption dieses Charakters wird zu offensichtlich, um sie zu verbergen, ebenso wie das korrupte System, das ihn wirft.

Es ist bekannt – außerhalb der westlichen Medienblase, das heißt – dass Selenskyj auf Drogen steht. Seine Substanz der Wahl ist Kokain, das er in reichlichen Mengen in die Nase schnupft. Wir kennen das aus vielen Quellen, darunter seine ehemalige Pressesprecherin Iuliia Mendel. In einem Interview mit dem amerikanischen Journalisten Tucker Carlson Anfang des Jahres erzählte Mendel, wie ihr Chef vor Pressekonferenzen normalerweise 15 Minuten im Badezimmer verbringen musste und dann als Drachen im sprudelnden Performance-Modus auftrat. (Siehe unseren Leitartikel letzte Woche darüber, warum Mendel vor allem verboten wurde, im Europäischen Parlament zu sprechen.)

Auch hier geht es nicht nur um die Schwächen eines erbärmlichen Individuums, Selenskyj. Die wahre Geschichte ist, wie er Teil einer systematischen Scharade ist, die strategische westliche Interessen und Gewinne fördert. Wie Schauspieler aus dem zentralen Casting rufen die westlichen Mächte Diktatoren, Mörder und Handlanger dazu auf, ihre Gebote die ganze Zeit zu erfüllen, wie sie an vielen anderen Orten und Jahrzehnten im Laufe der Geschichte zu sehen sind.

Bei der UN-Generalversammlung in dieser Woche in New York deutete Selenskyjs unberechenbares Verhalten auf die Zahl des Drogenmissbrauchs hin. Nicht zum ersten Mal wurde von Beobachtern festgestellt, dass seine leerstehenden Augen, Gesichtszucken und unaufhörliches Nasenschnüffeln alle ausgeprägter geworden sind. Dies sind einige der verräterischen Anzeichen einer Abhängigkeit von dem betäubenden weißen Pulver, das spielerisch als „Nosenbonbons“ bekannt ist und zu Nasengewebenekrose und anderen Pathologien führt.

Die Unterscheidung zwischen Fiktion und realem Leben ist eine verschwommene Linie in Selenskyjs Karriere. Wie der amerikanische Investigativjournalist Ben Swann in seinem bahnbrechenden Dokumentarfilm Selenskyj Unmasked enthüllte, war der ehemalige Schauspieler, der Präsident wurde, immer so etwas wie eine Medienproduktion. Die Menschen hinter seinem Aufstieg zu Ruhm waren kriminelle ukrainische Oligarchen und westliche Geheimdienste. Der Mann, der 2019 mit dem Versprechen gewählt wurde, der Ukraine Frieden zu bringen, löste einen fünfjährigen Krieg mit Russland und Millionen von ukrainischen Opfern aus. Ein möglicher Friedensvertrag mit Russland Anfang 2022 wurde auf Befehl der USA und Großbritanniens sabotiert. Die Ursprünge des Krieges stammten aus dem von der CIA unterstützten Putsch in Kiew im Jahr 2014 und davor einer Farbrevolution im Jahr 2004.

Auf jeden Fall endete Selenskyjs Wahlmandat vor zwei Jahren, aber er bleibt als „Präsident“ unter Kriegsrecht und verbietet Wahlen und alle Oppositionsparteien oder Medien. An diesem Punkt ist es genauer, ihn als Diktator oder NATO-Marionettenführer zu definieren.

Manche Dinge ändern sich nie. Selenskyj war und ist ein Performer. Er spielt die Rolle eines tapferen Kriegsführers, der angeblich Frieden fordert, aber die die ganze Zeit dafür sorgt, dass der Krieg weitergeht, weil der Milliarden-Dollar-Schläger für die westliche Waffenindustrie lukrativ ist und Rückschläge für das Kiewer Regime, das Selenskyj umgibt. In einer bizarren Wendung in der Geschichte hängt der nominell jüdische Kokainsüchtige für sein Überleben von den NeoNazi-Regimentern ab.

Selenskyj will keinen Frieden in der Ukraine, noch sein korruptes Regime. Ihre Pläne, westliche Steuerzahler zu veruntreuen, hängen davon ab, dass der Konflikt auf unbestimmte Zeit anhält.

Es ist jedoch offensichtlich, dass Selenskyj und sein Regime degenerieren.

Die ukrainische Puppe sieht abgenutzt aus. Sein Gesicht ist geschwollen, und seine Stimme raspt. Das ist nicht von der vermeintlichen Härte von Krieg und Stress, sondern von dem unerbittlichen Konsum von Betäubungsmitteln, um die abscheuliche Farce am Laufen zu halten.

Als er in diesem Jahr vor der UN-Generalversammlung sprach, war es bemerkenswert, dass es keinen Applaus der sitzenden Delegierten gab, wie in den Vorjahresvorträgen, die mit Standing Ovations begrüßt wurden. In diesem Jahr gab es ein spürbares Gefühl von dem gedämpften Publikum, dass das Drehbuch abgedroschen, mühsam und ohne Glaubwürdigkeit geworden war. Dies geschah, obwohl seine NATO-Geheimdienstführer versuchten, das Narrativ mit Selenskyj zu beleben, der den russischen Präsidenten Wladimir Putin als eine kranke Person bezeichnete, die die Welt mit Krieg infiziert.

Mit dramatischer Zuneigung sagte er: „Meine Damen und Herren, Russlands Führer Patient Zero, der Mann, von dem dieser Krieg begann und sich in die Welt ausbreitete und der größte Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg wird, wird diese Welt unweigerlich verlassen. Aber je länger Putin in der Lage ist, Krieg zu führen, desto mehr Böses wird er in dieser Welt zurücklassen.

Das ist richtig. Der korrupte Junkie, dessen Schläger ukrainische Männer und Frauen von der Straße ziehen, um zu einem Fleischwolf an vorderster Front gebündelt zu werden, hat den Nerv, Russland und seinen Führer eine Krankheit zu nennen, die ausgerottet werden muss.

In einem abscheulichen Verkaufsgespräch präsentierte Selenskyj die Ukraine als „Sicherheitsanbieter“ und Heilmittel für die Welt, indem er Russland besiegte. Er forderte alle Nationen auf, mehr Geld als Militärhilfe an die Ukraine zu schicken, was mehr Geld für seine Kumpanenkorruption bedeutet.

Selenskyj stand vor den Augen der Welt und freute sich, Russen zu töten und die Energieinfrastruktur Russlands zu zerstören. Er behauptete, sein Regime habe Videoaufnahmen von russischen Opfern auf dem Schlachtfeld. Das klang wie eine Werbung für Schnupftabakfilme, um Investitionen in die ukrainische Drohnen- und Raketenherstellung zu verführen.

In einer Perversion des Zwecks der Vereinten Nationen jubelte er in Waffengeschäften, die er angeblich mit zahlreichen Ländern während der Teilnahme an der UN-Sitzung gemacht hatte. Er nannte unter anderem Finnland, Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland und Großbritannien.

In der grotesken Projektion behauptete Selenskyj, Putin sei unersättlich und opfere gefühllos das Leben für seine eigenen Basisenden und wolle die Krankheit des Krieges nach Asien, Afrika und Amerika verbreiten. Putin „muss gestoppt werden“, erklärte er in einer verschleierten Anspielung auf Mord.

Dies ist aus dem Mund von jemandem, dessen Regime Gegner in Monaco, Spanien und anderen europäischen Staaten ermordet, sein eigenes Volk für Propaganda-Stunts unter falscher Flagge tötet, wie in Bucha (siehe diesen Artikel von SCF Raphael Machado), andere europäische Länder mit terroristischen Bedrohungen erpresst, wie in Ungarn und der Slowakei, verkauft Waffen auf dem Schwarzmarkt, die in Afrika und anderswo landen, und hat dann die Wange, sich als „Sicherheitsschutz“ zu bewerben.

Man könnte sich eine solche Geschichte kaum ausdenken, aber sie ist wahr. Die Travestie, die Selenskyj und sein Regime ist, ist ein kranker Witz über die Welt. Der einzige Weg, wie es weiterläuft und läuft, ist, weil die westlichen Kriegstreiber und ihre Medien die Illusion eines Kriegshelden aufrechterhalten, der die Demokratie verteidigt, anstatt die Realität eines kriminellen Drogenabhängigen, der ihr Gebot erfüllt.

Russland ist nicht die Krankheit. Es ist das westliche imperialistische System, das mit Russophobie infiziert ist. Selenskyj ist nur ein entsetzliches Symptom.

Eine gute Sache ist, dass die ganze verabscheuungswürdige Scharade zu Ende zu gehen scheint. Zunehmend sehen die Menschen auf der ganzen Welt den Schleier, der die hässliche Realität der westlichen Macht und ihre Puppen wie Selenskyj vertuscht hat.

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