Ted Galen Carpenter (antikrieg)

Die USA und die NATO-Führung haben jahrelang eine Propagandakampagne geführt, um die westliche Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die Ukraine eine glänzende Demokratie sei und Präsident Wolodymyr Selenskyj ein äußerst beliebter, gewählter Staatschef, der diese Werte verkörpere. Viele Aspekte dieses sorgfältig aufgebauten Bildes sind jedoch falsch. Die Ukraine ist ein korrupter, autokratischer Staat, der strenge Zensur praktiziert und politische Gegner brutal unterdrückt. Als Selenskyjs Amtszeit 2024 endete, verschoben er und seine willfährigen Anhänger im Parlament die Neuwahlen einfach auf unbestimmte Zeit. Selbst ohne ein negatives Wahlergebnis gibt es jedoch zahlreiche Anzeichen dafür, dass der vielgepriesene NATO-Held die ukrainische Bevölkerung verprellt hat.

Die systematische Kampagne, Selenskyj als Helden darzustellen, ist entscheidend für die NATO-Darstellung des andauernden Ukraine-Russland-Krieges als existenziellen Kampf zwischen Freiheit und Diktatur – einen Konflikt mit wahrhaft globalen Auswirkungen. Der Kolumnist der New York Times, David French, argumentiert: „Zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben schlägt das moralische und strategische Herzstück der Verteidigung der liberalen Demokratie nicht in Washington. Auch nicht in London, Paris, Berlin oder Ottawa. Es schlägt in Kiew, wo ein mutiger Anführer und ein mutiges Volk die von Amerika fallengelassene Fackel übernommen haben.“

Westliche Staats- und Regierungschefs haben in den letzten Monaten ihre Propagandaanstrengungen verstärkt, um die These zu verbreiten, dass die Ukraine, der Außenseiter, den militärischen Wettstreit gegen Russland zu gewinnen beginnt. Trotz einiger spektakulärer militärischer Erfolge der Ukraine bleibt das Gesamtbild eines letztendlichen russischen Sieges in einem Abnutzungskrieg jedoch im Wesentlichen unverändert.

Die innenpolitischen Entwicklungen in der Ukraine deuten sogar noch stärker darauf hin, dass Selenskyj dem Abgrund näher sein könnte als dem Gipfel des Sieges. Tatsächlich weist seine Lage eine unheimliche Ähnlichkeit mit der eines früheren US-Klienten und politischen Lieblings auf, des südvietnamesischen Präsidenten Ngo Dinh Diem. US-Beamte wandten sich jedoch zunehmend von Diem ab und ermutigten 1963 stillschweigend die südvietnamesische Militärführung, ihn zu stürzen. Diese Generäle setzten dies am 2. November um und töteten Diem sowie seinen Bruder und wichtigsten Berater, Ngo Dinh Nhu.

Der Fall Diem verdeutlicht ein allgemeineres Problem: Ausländische Verbündete der USA, die Washington unbequem werden, haben es über die Jahrzehnte nicht leicht gehabt. Angesichts der jüngsten innenpolitischen Entwicklungen um Selenskyj hat er allen Grund, sich Sorgen um seine langfristigen Überlebenschancen zu machen.

In der Ukraine kam es im vergangenen Jahr zu erheblichen politischen Spaltungen, die sich sowohl in ihrer Häufigkeit als auch in ihrer Schwere verschärfen. Selenskyjs Handeln entfremdete ihn sogar von einigen seiner treuesten Unterstützer und Verteidiger im Westen. So erwies sich beispielsweise die Entscheidung Selenskyjs und seiner parlamentarischen Verbündeten, die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden im Jahr 2025 einzuschränken, als äußerst unpopulär. In Kiew und anderen Städten kam es zu mehreren regierungsfeindlichen Demonstrationen. Selenskyjs Ruf im Westen als edler, der Demokratie und einer integren Regierung verpflichteter Führer war schon immer unbegründet, doch diesmal wurde auch ein Großteil der ukrainischen Öffentlichkeit desillusioniert.

Mehrere neue Ereignisse deuten auf zunehmende politische Unruhen hin. General Oleksandr Syrskyj galt einst als Nationalheld. In den ersten Tagen nach Russlands verstärktem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 leitete er die erfolgreiche Verteidigung Kiews gegen eine zahlenmäßig weit überlegene russische Streitmacht, die auf die ukrainische Hauptstadt vorrückte. Anschließend plante er die Gegenoffensive, die seinem Land half, erobertes Gebiet im Osten zurückzuerobern. Zwei Jahre später ernannte Selenskyj ihn zum Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte.

Im Sommer 2026 sahen die meisten Ukrainer Syrskyj jedoch nicht mehr als Heldenfigur, der sie folgen wollten. Darüber hinaus geriet Selenskyj selbst unter heftigen politischen Druck und sah sich landesweiten Straßenprotesten gegenüber, nachdem er sich Mitte Juli mit dem 60-jährigen General solidarisiert und den charismatischen jungen Verteidigungsminister Mychajlo Fjodorow entlassen hatte. Zum zweiten Mal seit Februar 2022 nahmen Tausende an Massendemonstrationen gegen die Regierung teil. Ziel war es, Selenskyj unter Druck zu setzen, seinen Kurs zu ändern und Fjodorows Vision einer technologiegetriebenen Kriegsführung, die zunehmend auf Drohnen und Roboter setzt, zu bekräftigen. (Die ersten großen Proteste im Sommer 2025 prangerten Selenskyjs Säuberung der staatlichen Antikorruptionsbehörden an.)

Syrskiy wurde zudem für die hohen Verluste in der Schlacht um Bachmut kritisiert, die Vergleiche mit dem Stellungskrieg im Ersten Weltkrieg hervorrief, da ukrainische Truppen monatelang eine Stadt verteidigten, die nach Ansicht vieler Analysten von geringer strategischer Bedeutung war.

Die New York Times – Korrespondenten Marc Santora, Liubov Sholudko und Stanislav Kozliuk, kommen zu dem Schluss: „Die gegenwärtige öffentliche Wut bedroht die nationale Einheit, die die Ukraine durch fast viereinhalb Jahre Krieg getragen hat.“ Sie merken an, dass „Fjodorow nach seiner Entlassung die militärische Führung scharf öffentlich anprangerte.“ Andere angesehene westliche Analysten weisen auf die zunehmenden bürokratischen Turbulenzen in der ukrainischen Regierung und Selenskyjs immer prekärere politische Lage hin.

Das Auftreten solch erbitterter Spaltungen in den höchsten Rängen der militärischen Hierarchie eines Landes ist besonders destabilisierend und beunruhigend. Die Turbulenzen in der ukrainischen Regierung verschärfen sich jedoch weiter, anstatt sich zu legen. Am 21. Juli 2026 kapitulierte Selenskyj vor den Demonstranten und entließ Syrskyj. Er ersetzte ihn durch Generalmajor Mychajlo Drapatij. Santora behauptet, dass „Drapatyi eine neue Generation postsowjetischer Militärführung in der Ukraine repräsentiert, die modernere Ansätze der Kriegsführung verfolgt.“

Eine besonders wichtige Frage ist, wie die Trump-Administration die Entwicklungen in Kiew bewertet. Wie besorgt sind die US-Politiker über die zukünftige Bedeutung der Ukraine als Sicherheitspartner der USA und der NATO sowie über Selenskyjs Position als ukrainischer Präsident?

Washington duldet grundsätzlich keine Unruhen in seinen Klientelstaaten. Loyale Politiker in diesen Ländern werden in der Regel nur so lange umworben, wie sie Washingtons außenpolitische Ziele fördern. Doch selbst Klienten, die ihren Nutzen für die USA verloren haben und stillschweigend abtreten, werden meist gut behandelt und genießen einen komfortablen Ruhestand. Klienten hingegen, die sich unkooperativ verhalten oder versuchen, über ihren eigentlichen Zweck hinaus an der Macht zu bleiben, haben es deutlich schwerer. Man muss sich nur die Geister von Manuel Noriega, Saddam Hussein und Ngo Dinh Diem ansehen, um dies zu bestätigen.

Die jüngste politische Instabilität in der Ukraine lässt vermuten, dass die Trump-Administration Selenskyj möglicherweise zum Rücktritt auffordern wird, um einer neuen, populäreren und fähigeren Persönlichkeit die Führung zu ermöglichen. Sollte eine solche Aufforderung erfolgen, wäre der ukrainische Präsident gut beraten, ihr Folge zu leisten.

erschienen am 24. Juli 2026 auf > Antiwar.com > Artikel

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Dr. Ted Galen Carpenter ist Senior Fellow am Randolph Bourne Institute und am Libertarian Institute. Er ist außerdem Mitherausgeber des National Security Journal und von The American Conservative. Zuvor bekleidete er 37 Jahre lang verschiedene leitende Positionen im politischen Bereich des Cato Institute. Dr. Carpenter ist Autor von 13 Büchern und über 1.600 Artikeln zu den Themen Verteidigung, Außenpolitik und Bürgerrechte. Sein neuestes Buch trägt den Titel „Unreliable Watchdog: The News Media and U.S. Foreign Policy“ (2022).

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