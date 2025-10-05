Klimaentscheid in Hamburg: „Angriff auf die Arbeitsplätze“ – Fritz Vahrenholt im Interview

In einem Bürgerentscheid hat sich Hamburg rechtlich bindend dafür ausgesprochen, bis 2040 klimaneutral zu werden. Im Apollo News-Interview rechnet der Hamburger Energie-Experte und SPD-Mitglied Fritz Vahrenholt mit den verantwortlichen Parteien ab und fordert den Rücktritt von SPD-Bürgermeister Tschentscher. Es ist das Ende der Industrie, warnt er auch mit Blick auf andere deutsche Städte.

Wie dumm muss ein Volk sein, dass sich selbst in den Abgrund wählt?

„Ich fordere, dass die Dummheit der Massen endlich abgeschafft wird. Denn nicht die wenigen 10.000 Psychopathen sind unser Problem, sondern die 7 Milliarden Dummköpfe, die sich lieber Fußball, DSDS & Co reinpfeifen, anstatt sich um ihre ureigensten Angelegenheiten zu kümmern“. (Buro Tanic, Mitglied des Europäischen Parlaments)

