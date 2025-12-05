Klare Indizien für fehlerhaftes Wahlergebnis: Regiert Merz ohne Legitimation?

Bei der letzten Bundestagswahl ist die Partei BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) nur extrem knapp an der 5%-Hürde gescheitert – nur 0,019 % hatten gefehlt! Doch gingen beim BSW zahlreiche Hinweise auf strukturelle Auszählungsfehler ein, die sehr auf ein fehlerhaftes Wahlergebnis hindeuten! Sollte sich dies bestätigen, wären die derzeitigen Mehrheitsverhältnisse hinfällig, die Regierung Merz wäre unrechtmäßig im Amt. Doch über den Einspruch und die Forderung des BSW nach Neuauszählung wurde bis heute, neun Monate nach der Wahl, nicht entschieden! Nun will der zuständige Ausschuss diese Woche über den Einspruch entscheiden. Was ist dran an den Vorwürfen des BSW und warum wird die Entscheidung so lange herausgezögert? Mehr dazu in dieser Sendung. [weiterlesen bei kla.tv]

(Visited 57 times, 57 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …