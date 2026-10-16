Klammheimlich wird die Kapitalisierung der Rente vorangetrieben

Von Peter Haisenko (anderwelt)

Wenn in der Regierung Merz sonst nichts vorangeht, ist das Projekt des ehemaligen Black-Rock-Manns schon in der Ausschreibungsphase angekommen. Um dieses Geschenk an das Großkapital gibt es bereits einen Bieterwettbewerb. Das ist Phase eins der Zerstörung eines 130 Jahre alten Erfolgsmodells.

Kanzler Merz hat das Ziel gesetzt, einen Teil der Rente auf Fonds zu verlagern. Sparer sollen in private Fonds investieren und dazu üppige Zulagen aus Steuermitteln erhalten. Dieses Modell ist so attraktiv für die Großkapitalisten, dass sie sogar ein „Gratis-Modell“ in den Ring schicken. Da haben Sie noch nichts darüber gehört? Sollen Sie auch nicht und so ist die zugehörige Meldung mal wieder im Teletext versteckt, um der Informationspflicht des ÖRR zumindest formal gerecht zu werden. Sehen wir uns die ZDF-Meldung vom 13.10,2026 an:

„Preiskampf um Altersvorsorge: Trade Republik verschärft Rennen

Der Online-Broker Trade Republik steigt in den Wettlauf um das günstigste Angebot für das staatlich geförderte Altersversorgungsdepot ein. Mit einem Gratis-Modell verschärft die Firma den Preiskampf unter Banken, die zuletzt reihenweise Angebote mit niedrigen Gebühren vorgelegt haben.

Damit können Sparer ab 2027 üppige Zulagen vom Staat erhalten, wenn sie fürs Alter in Indexfonds, Fonds und Anleihen investieren. Trade Republik verzichtet wie viele Anbieter auf Depot- und Ausführungskosten.“

Warum tun sie das?

Sicher nicht aus purer Menschenfreundlichkeit oder weil sie den Deutschen etwas Gutes tun wollen. Wenn sie sich derart darum reißen, kann es sich nur um ein äußerst lukratives Geschäftsmodell handeln, das einen steten Zufluss von Kapital und fette Gewinne garantiert. Gewinne für die beteiligten Konzerne, nicht für die Anleger. Da wurden schon mehrere Anläufe genommen vor und während der Ära Merkel. Man denke nur an die „Riester-Rente“, die sich aber schnell als Fehlinvestition für die diejenigen herausgestellt hat, die dumm genug waren, da mitzumachen. Auch von der Leyen hat sich da mit einem eigenen Hilfsmodell für die armen Kapitalgesellschaften eingebracht.

Der Versuch, die Altersvorsorge zu privatisieren läuft seit 1949. Und zwar mit Hilfe der „Bemessungsgrenze“, die es erlaubte, ab einem bestimmten Einkommen die normale Rente zu verlassen, wenn man stattdessen eine private Lebensversicherung abgeschlossen hatte. Das haben alle bereut, die das gemacht haben. Sie mussten andauernd ihre „Lebensversicherung“ erhöhen, um die Inflation auszugleichen und endeten doch mit einem Ertrag, der weit unter der normalen Rente lag. Dieses Modell wurde ebenso beendet wie die Riester-Rente und eben aus demselben Grund. Grundsätzlich sollte man wissen, dass jede Kapitalanlage das Risiko eines Totalverlusts in sich trägt. Sei es durch Inflation oder die Insolvenz des „Versicherers“. Jedes kapitalbildende Modell ist mit diesem Risiko behaftet. Die normale Rente hingegen ist ein Umlagesystem, das niemals pleite gehen kann, solange noch irgendjemand Lohn aus Arbeit bezieht. Zwei Kriege haben das klar bewiesen.

Kapitalisierte Altersvorsorge ist nicht zukunftssicher

Im Gegenzug haben wir in den USA zum Beispiel beobachten können, wie sich private Altersvorsorge mit Aktien oder anderen Kapitalinvestments in Luft aufgelöst und die Alten „nackt“ zurückgelassen haben. Obwohl Norbert Blüm dafür verlacht worden ist gilt: Nur die Rente – nach dem deutschen Modell – ist sicher. Bei dem Merz-Modell muss man genauer hinsehen. Die erste Frage sollte lauten: Wie kann es sein, dass amerikanische Konzerne für dieses Modell überhaupt zugelassen werden? Da wird doch erstmal deutsches Kapital außer Landes geschafft. Wie und wo die dann dieses deutsche Geld „anlegen“, entzieht sich der Kontrolle der deutschen Investoren und auch des Staats. Ebenso wird es keine Kontrolle darüber geben, welche Renditen für die deutschen Investoren übrig bleiben. Aber auch das hat bereits Tradition.

Deutsche Versicherungen dürfen Ihre Rücklagen nur bei Konzernen anlegen, die von amerikanischen „Rating-Agenturen“ eine gute Bewertung erhalten haben. Das heißt, diese Rating-Agenturen bestimmen darüber, wie deutsches Geld investiert werden darf. Das ist ein deutsches Gesetz. Ist es ein Wunder, dass da überwiegend amerikanische Konzerne zum Zug kommen? Die aus deutschem Geld Gewinne erwirtschaften, über die aber wiederum niemand in Deutschland Kontrolle ausüben kann und darf. Denken Sie da nur an die Verluste von zig Millionen, die deutsche Krankenkassen gerade auf diesem Weg verloren haben. Und nein, diese Ratingagenturen können nicht haftbar gemacht werden. Das Geld ist weg. Na ja, nicht wirklich, jetzt haben es halt Amerikaner. Glaubt da jemand, dass es mit dem Merz-Modell anders laufen wird? Das schon mal angedachte Verfahren, eine deutsche oder europäische Rating-Agentur zu schaffen, verschwand schnell im Orkus des Vergessens. Wir haben ja zuverlässige Freunde in Übersee.

Fette Beute für Vorstände und Manager

Hat mal jemand aus dem Merz-Umfeld die Bürger gefragt, ob sie ein Rentenmodell haben wollen, das kapitalgedeckt ist? Merz will das einfach machen. Für seinen ehemaligen Arbeitgeber Black-Rock vielleicht? Zum Wohl deutscher Rentner kann es nicht sein. Der will Stabilität und Zuverlässigkeit und das kann nur das klassische deutsche Rentenmodell bieten. Das „Problem“ mit dem deutschen Rentenmodell ist aber, dass kein ausländischer Konzern daran verdienen kann. Auch kein deutscher. Dieses System entzieht sich dem Zugriff nicht-berechtigter Spieler und hat nur Kosten für die Verwaltung. Bei allen anderen Modellen müssen horrende Gehälter an Vorstände und Manager bezahlt werden. So auch bei allen Leasingmodellen, wie für Autos und neuerlich für Komputerprogramme. Mit Ihren Leasingraten bezahlen Sie zunächst diese Gehälter. Das Auto muss teurer werden, ebenso wenn es auf Kredit gekauft wird. Da kommen die Zinslasten oben drauf. Wer wirklich mit seinem Geld sparsam, effektiv umgehen will, der weiß es: Nur Bares ist Wahres.

Auch beim Merz-Modell müssen die Manager und Vorstände der Konzerne zuerst bedient werden. Das bezahlt dann zur Hälfte der Steuerzahler, ganz gleich, ob er teilnimmt. Es ist Steuergeld und man kann sich dessen nicht erwehren. Deswegen läuft das jetzt klammheimlich, denn eine breite Diskussion darüber kann sich Merz nicht leisten. So müssen wir leider erkennen, dass Merz nicht nur der Kanzler der Ukraine ist, sondern auch der von Black-Rock und anderen amerikanischen Konsorten. Irgendwie muss Merz seinen Amtseid falsch verstanden haben. Der sagt nämlich nichts darüber, dass fremde Länder vorrangig bedient werden sollen. Auch nicht, dass Geld aus deutschen Privatkassen in USA angelegt werden sollen, für die Alterssicherung. Jetzt wird schon berichtet, dass die subventionierten Anlagen ab 1. Januar 2027 gekauft werden können. Ja, wenn sonst nichts voran geht, den Ausverkauf des deutschen Rentensystems treibt Merz flott voran und achtet peinlich darauf, eine öffentliche Diskussion darüber unsichtbar zu halten. Nun ja, das ist wohl das, was Merz unter „unserer Demokratie“ versteht.

Einen Anteil der Rentenzahlungen von ca. 15 bis 20 Prozent in Edelmetalle wie physisches Gold und Silber zu investieren, halte ich für sinnvoller, wobei die entsprechenden Barren oder Unzen ausschließlich auf deutschem Boden gelagert werden. Dennoch sollte der Pflichtbeitragszahler unter mehreren Modellen, die zur Auswahl stehen sollten, selbst entscheiden dürfen und nicht von unnötigen Polit-Darstellern ausgezwungen werden.

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