Klammern Sie sich – das Schlimmste kommt noch | Col. Douglas Macgregor

Col. Douglas Macgregor liefert eine ernüchternde Einschätzung der eskalierenden geopolitischen Krise und erklärt, warum die gefährlichste Phase noch bevorstehen könnte. Diese Diskussion untersucht den Iran-Konflikt, den wachsenden Druck auf die amerikanischen Streitkräfte, Israels strategische Herausforderungen, die regionale militärische Eskalation und die Möglichkeit einer breiteren Konfrontation.
Macgregor überlegt auch, ob Washington einen diplomatischen Austritt finden kann – oder ob eine fortgesetzte Eskalation Konsequenzen weit über den Nahen Osten hinaus haben könnte. Sehen Sie sich die vollständige Analyse für seine Perspektive an, was als nächstes passieren könnte.
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