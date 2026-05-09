KI und die Fernsteuerung des menschlichen Gehirns: Sie werden Ihre Gedankenfreiheit verlieren, aber machen Sie sich keine Sorgen – Sie werden es nicht einmal erkennen

Von Mojmir Babacek (globalresearch)

Im Jahr 2023 schrieben Commander Cornelis van der Klaauw von der Royal Netherlands Navy und Experte für strategische Kommunikations- und Informationsoperationen im NATO Joint Warfare Centre in einem Artikel „Kognitive Warfare“:

Der Grund, warum kognitive Angriffe von ihren Zielen unbemerkt bleiben, ist, dass kognitive Aktivitäten den bewussten Geist umgehen und direkt auf das Unterbewusstsein einer Person abzielen. Tatsächlich ist das primäre Ziel im Unterbewusstsein die Amygdala. …, die neuronale Nanotechnologie kann verwendet werden, um nanogroße Roboter über den Blutkreislauf einem Neuron nahe zu bringen und es zu ermöglichen, das menschliche Gehirn direkt (d.h. nicht von unseren Sinnen abgefangen) mit einem Computer zu verbinden und dabei künstliche Intelligenz zu nutzen. “

Er beendete seine Studie:

„Während andere Domänen taktische und operative Siege liefern können, ist der menschliche Bereich der einzige Bereich, in dem wir einen vollen Sieg sichern können.“

Klaauw schrieb seinen Artikel zu einer Zeit, als die EU sich in Richtung der Deklassifizierung von Neurotechnologien bewegte, die die Fernsteuerung der menschlichen Gehirnaktivität ermöglichen, und daher offenbar auf ihren Geheiß. Am 9. Dezember 2023 veröffentlichte das Europäische Parlament eine Pressemitteilung, in der es erklärte, dass es mit dem Rat der Europäischen Union eine politische Einigung über einen Gesetzentwurf zur Gewährleistung der Sicherheit der KI in Europa, zur Achtung der Grundrechte und der Demokratie erzielt habe.

Der vorgeschlagene Gesetzentwurf sollte “„KI-Systeme verbieten, die menschliches Verhalten manipulieren, um ihren freien Willen zu umgehen.“ Laut Pressemitteilung „vereinbarten“ sich die Abgeordneten auch auf „klare Verpflichtungen“ in Bezug auf „KI-Systeme, die verwendet werden, um das Ergebnis von Wahlen und Wählerverhalten zu beeinflussen“. Sehen Sie das.

Im November 2023 stellten 11 Welt-Menschenrechtsorganisationen der Europäischen Kommission einen Gesetzesvorschlag vor, in dem sie versuchten, sicherzustellen, dass die europäische Gesetzgebung über Künstliche Intelligenz nicht nur Angriffe auf die Distanz durch Gehirn-Computer-Schnittstellen erlaubt, sondern auch Angriffe auf grundlegende Menschenrechte und Demokratie aus großer Entfernung (siehe dies). Dies wurde tatsächlich von Cornelis van der Klaauw bestätigt, als er darüber schrieb, das Gehirn direkt mit einem Computer mit Nanopartikeln zu verbinden. Die moderne Neurotechnologie verwendet Graphen als Antenne, um die Wirkung elektromagnetischer Strahlung auf die Aktivität von Neuronen im Gehirn zu verstärken. Graphen-Nanopartikel, die in die Blut-Hirn-Schranke eindringen, werden beispielsweise verwendet, um Tinnitus zu lindern, indem sie elektromagnetische Strahlung bei der Häufigkeit der Aktivität der relevanten Neuronen in das Gehirn emittieren (siehe dies).

Am 2. Februar 2024 erhielten sie diese Antwort:

„Vielen Dank für den obigen Brief, der unsere volle Aufmerksamkeit erhalten hat. Die Antwort auf Ihren Brief erfordert weitere Arbeiten, die derzeit in Arbeit sind. Normalerweise können Sie innerhalb eines Monats nach Erhalt dieses Briefes eine Antwort erwarten. „

Am 12. Februar schrieb die Europäische Kommission noch einmal:

„Ihr Brief vom 10ten November wurde an unsere Dienste weitergegeben und gut aufgenommen.“ (Siehe das)

Ungefähr zur gleichen Zeit, dann-USA. Präsident Joe Biden verbot amerikanischen Gasunternehmen, neue Aufträge für Flüssigerdgas anzunehmen. Für die europäische Industrie stellte dies ein ernstes Risiko dar, dass ihr Wachstum nach 2030 aufgrund von Energieknappheit gestoppt würde, da die Europäische Union bewusst auf den Zugang zu russischem Erdgas verzichtet hatte, um ukrainische Gebiete zu sichern, die sich mit Russland verbunden hatten. Menschenrechtsorganisationen erhielten daher keine weiteren E-Mails von der Europäischen Kommission über das Verbot der Fernsteuerung menschlicher Gehirnaktivitäten. Der US-Regierung gelang es, die europäischen Bemühungen zu stoppen, die Existenz von Technologien zur Fernsteuerung menschlicher Gehirnaktivitäten durch diese Bedrohung offenzulegen, da die Europäische Union stark von US-Öl- und Erdgaslieferungen abhängig ist.

Am 13. März 2024 nahm das Europäische Parlament die legislative Entschließung zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für Künstliche Intelligenz an.

Auf Seite 29 heißt es:

„KI-gestützte manipulative Techniken können verwendet werden, um Menschen dazu zu bewegen, unerwünschte Verhaltensweisen zu begehen, oder um sie zu täuschen, indem sie sie in Entscheidungen auf eine Weise unterdrücken, die ihre Autonomie, Entscheidungsfindung und freie Entscheidungen untergräbt und beeinträchtigt. Dies könnte beispielsweise durch Maschinen-Gehirn-Schnittstellen erleichtert werden.“

Das Europäische Parlament hat damit einmal mehr die Tatsache verheimlicht, dass menschliches Denken aus der Ferne manipuliert und verändert werden kann, und damit erneut bestätigt, dass die Europäische Union dem amerikanischen Druck erlegen ist, nicht die Tatsache zu enthüllen, dass moderne Neurotechnologien dazu verwendet werden können, das menschliche Denken und durch sie sogar große Massen von Menschen fernzusteuern (siehe dies, dies und dies, Kapitel, die dem System HAARP und dem russischen System Sura gewidmet sind).

In dem oben zitierten Text erkennt die EU stillschweigend an, dass künstliche Intelligenz sogar dazu verwendet werden könnte, Menschen dazu zu bringen, Verbrechen zu begehen, ohne dass sie eine wirkliche Verantwortung für sie tragen. Diese Möglichkeit wurde 2021 vom International Bioethics Committee der UNESCO bestätigt, das schrieb:

„Externe Werkzeuge, die unsere Entscheidungen beeinträchtigen können, können den freien Willen eines Individuums und folglich die Verantwortung eines Individuums in Frage stellen oder sogar in Frage stellen. Auf diese Weise könnte die Neurotechnologie die Denk-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit beeinträchtigen. Zusammengenommen könnten diese tiefgreifende Auswirkungen auf Justizsysteme und soziale Organisationen haben“ (Siehe das, Str. 36).

Im Februar 2026 unterzeichneten mehr als 300 Google-Mitarbeiter und 60 Mitarbeiter des konkurrierenden Unternehmens OpenAI einen offenen Brief, in dem sie die Führung ihrer Unternehmen aufforderten, die Entscheidung von Anthropic zu unterstützen, die Kontrolle über die USA zu behalten. Der Einsatz der künstlichen Intelligenz durch das Verteidigungsministerium, die sie entwickelt haben, verhindert sie unter anderem daran, die Online-Aktivitäten der US-Bürger umfassend zu überwachen.

Zwei Monate später, am 28. April 2026, berichtete Bloomberg, dass mehr als 580 Forscher der Muttergesellschaft von Alphabet einen offenen Brief an den CEO des Unternehmens, Sundar Pichai, unterzeichnet hatten, in dem er ihn aufforderte, die Bereitstellung von Technologien für künstliche Intelligenz für verdeckte Operationen durch die USA einzustellen. Verteidigungsministerium.

„Wir sind Google-Mitarbeiter, die zutiefst besorgt über die laufenden Verhandlungen zwischen Google und dem US-Verteidigungsministerium sind. Als Menschen, die an KI arbeiten, wissen wir, dass diese Systeme die Macht zentralisieren können und dass sie Fehler machen. Wir sind der Meinung, dass unsere Nähe zu dieser Technologie eine Verantwortung schafft, ihre unethischsten und gefährlichsten Verwendungen hervorzuheben und zu verhindern. Daher bitten wir Sie, unsere KI nicht für klassifizierte Workloads zur Verfügung zu stellen. Wir wollen, dass KI der Menschheit zugute kommt; nicht zu sehen, dass sie auf unmenschliche oder extrem schädliche Weise eingesetzt wird. Dazu gehören tödliche autonome Waffen und Massenüberwachung, aber darüber hinaus. Derzeit besteht die einzige Möglichkeit, zu garantieren, dass Google nicht mit solchen Schäden in Verbindung gebracht wird, darin, klassifizierte Workloads abzulehnen. Andernfalls können solche Verwendungen ohne unser Wissen oder die Macht, sie zu stoppen, auftreten“, betonte der Forscher.

Es besteht kein Zweifel, dass sich die KI-Forscher, wie viele andere Experten, auch des Potenzials bewusst waren, künstliche Intelligenz zu nutzen, um die Aktivität des menschlichen Gehirns in einem Massenmaßstab zu kontrollieren. Die Existenz dieser Neurotechnologien wird jedoch seit Jahrzehnten geheim gehalten, wobei jeder, der von ihnen erfährt, eine staatliche Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen muss. Deshalb durften selbst diese Forscher nicht sagen, dass die USA. Das Verteidigungsministerium könnte diese Technologien nutzen, um die Gedanken der Menschen sowohl in den USA als auch im Ausland zu kontrollieren; Sie könnten nur sagen, dass sich die Liste der Risiken „über das Wesentliche erstreckt“. Trotz der Proteste von Mitarbeitern unterzeichnete Google eine Vereinbarung mit den USA. Verteidigungsministerium nutzt seine Modelle für künstliche Intelligenz für „jeden legitimen Regierungszweck“.

„Das Rennen um künstliche Intelligenz zum Rückgrat der US-Militärmaschine hat gerade einen entscheidenden Sprung nach vorn gemacht“, schrieb die tschechische Website tech.zpravy.cz am 2. Mai 2026, als das Pentagon Verträge mit den sieben größten Technologieunternehmen der Welt bestätigte – SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft und Amazon Web Services -, um ihre Werkzeuge für künstliche Intelligenz in geheimen Militärprojekten einzusetzen. Laut einer offiziellen Pentagon-Erklärung beschleunigen diese Partnerschaften „die Transformation zur Schaffung von US-Streitkräften, deren Kampfkern künstliche Intelligenz ist“. Das Verteidigungsministerium betont weiter, dass diese Zusammenarbeit „die Fähigkeit stärken wird, die entscheidende Überlegenheit in allen Bereichen der Kriegsführung aufrechtzuerhalten“, und hebt den gemeinsamen Glauben der Regierung und dieser Unternehmen hervor, dass die Führung der USA in der künstlichen Intelligenz für die nationale Sicherheit unverzichtbar ist.

Joe Biden gab in seiner Abschiedsrede als Präsident eine Warnung heraus:

„Heute nimmt in Amerika eine Oligarchie mit extremem Reichtum, Macht und Einfluss an, die buchstäblich unsere gesamte Demokratie, unsere Grundrechte und Freiheiten bedroht.“

Bidens Warnung wird damit nach anderthalb Jahren schnell wahr, und da die globalen Medien nicht über das Potenzial zur Kontrolle der menschlichen Gehirnaktivität mithilfe von Neurotechnologie berichten, wird die Bedrohung, von der Joe Biden sprach, bald Realität werden, und amerikanische Unternehmen und die US-Regierung werden nicht nur alle US-Bürger, sondern alle Bewohner des Planeten überwachen, und wenn nötig, werden sie in der Lage sein, ihr Denken zu ändern, sollte es sich gegen die US-Regierung wenden. 1994 wurde das Institut für Strategische Studien in den USA Das Army War College veröffentlichte eine Studie zu diesem Thema mit dem Titel „Revolution in Military Affairs and Conflict Short of War“, in der es hieß:

„Potenzielle oder mögliche Unterstützer des Aufstands auf der ganzen Welt wurden mit der umfassenden integrierten Datenbank der Interagentur identifiziert. Diese wurden als „potenziell“ oder „aktiv“ eingestuft, wobei ausgeklügelte Persönlichkeitssimulationen verwendet wurden, um psychologische Kampagnen für jeden zu entwickeln, anzupassen und zu fokussieren.“ https://www.jstor.org/stable/resp11645? seq=19 (S.13).

Die globale Kampagne des US-Militärs unter Donald Trump ebnet lediglich den Weg für die amerikanische totalitäre Herrschaft der Welt durch den Einsatz von Technologien, die die menschlichen Gehirnaktivitäten fernsteuern. Dies provoziert natürlich Widerstand von anderen potenziellen Supermächten, und die Welt steuert also auf einen globalen Krieg zu, der kaum anders enden kann als mit einem nuklearen Konflikt, der diese Zivilisation und höchstwahrscheinlich das Leben auf der Erde zerstören wird.

Die Welt hat derzeit nur zwei mögliche Wege: entweder wird sie durch einen Atomkrieg im anhaltenden Machtkampf zerstört werden, oder sie wird einer demokratisch funktionierenden Vereinten Nationen zustimmen, die dann auch die Einhaltung des globalen Verbots von Technologien überwachen, die die menschlichen Gehirnaktivitäten fernsteuern.

Die Leser können die Schaffung einer demokratischen UNO unterstützen, indem sie die Petition HIER und das Verbot der Fernkontrolle der menschlichen Psyche unterzeichnen, indem sie die Petition HIER unterschreiben.

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Mojmir Babacek wurde 1947 in Prag, Tschechische Republik geboren. Absolvent 1972 an der Karls-Universität in Prag in Philosophie und politischer Ökonomie. 1978 unterzeichnete das Dokument zur Verteidigung der Menschenrechte in der kommunistischen Tschechoslowakei „Charter 77“. Seit 1981 bis 1988 lebte man in den USA in der Emigration. Seit 1996 veröffentlicht er Artikel zu verschiedenen Themen meist in den tschechischen und internationalen Alternativmedien.

2010 veröffentlichte er ein Buch über die Anschläge vom 11. September in tschechischer Sprache. Seit dem Jahr 1990 ist er bestrebt, mit dem Einsatz von Neurotechnologie das internationale Verbot der Fernsteuerung der Aktivität des menschlichen Nervensystems und des menschlichen Geistes zu erreichen.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

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