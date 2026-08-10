KI-Rechenzentren verschlingen die Ressourcen der Menschheit … und wir stehen ihnen im Weg

Überwältigt von unsichtbarer Infrastruktur

Seit Jahren schlage ich Alarm wegen der Überwachung durch die „Big Tech“-Konzerne und der Umweltzerstörung. Früher sagte man mir, ich sei paranoid. Jetzt muss ich es ganz klar sagen: Der KI-Boom ist nicht nur eine technologische Entwicklung. Die Aneignung von Land, Wasser und Strom ist ein physischer Angriff auf unser Leben und unsere Gemeinschaften. Man dachte, es wären die Terminatoren, aber tatsächlich sind es die Rechenzentren. Von Ackerland über Flüsse bis hin zum Stromnetz – Hyperscale-Anlagen rauben uns die Grundlagen des menschlichen Überlebens. Sie werden nicht für den Fortschritt gebaut, sondern für Profit und Kontrolle.

Quelle: legitim

Betrachten wir einmal das Ausmaß. Rechenzentren verbrauchen derzeit etwa 4,4% des gesamten Stroms in den USA – eine Zahl, die laut vom Weißen Haus zitierten Branchenschätzungen bis 2030 auf 12% ansteigen soll. OpenAI benötigt jährlich 100 Gigawatt an neuer Energiekapazität, was in etwa dem Stromverbrauch von 80 Millionen Haushalten entspricht. In einem kürzlich geführten Gespräch bei Decentralize.TV stellte Hakeem Anwar den Zusammenhang zwischen rund 800 Hyperscale-Projekten und einem geplanten Bedarf von 200 Gigawatt her – und keiner von uns wurde um Erlaubnis gefragt. Selbst der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hat eine Aussetzung der Genehmigungen für Rechenzentren angeordnet, bis eine Prüfung hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit abgeschlossen ist. Unterdessen haben mehr als 300 Städte, Gemeinden und Landkreise Verbote oder Moratorien für den Bau von Hyperscalern erlassen.

Warum das wichtig ist: Niemand hat dafür gestimmt. Diese Anlagen werden von riesigen Konzernen durchgesetzt, während die Bürger mit Stromausfällen, höheren Rechnungen und dem Raub ihrer Ressourcen zu kämpfen haben. Wir bauen eine Maschine, die unsere Zukunft verschlingt, und die Uhr tickt.

KI läuft mit Wasser und Wärme, nicht nur mit Code

Hier geht es nicht um abstrakte Rechenzentrums-Clouds. Jede „Cloud“ besteht aus Beton, Land, Kühltürmen und Abgasen. Dieselben Unternehmen, die Fantasien von Weltraum-Solarenergie und Kernfusion finanzieren, sind beim Betrieb ihrer KI-Imperien nach wie vor auf Erdgas angewiesen. In Utah wird ein Hyperscale-Projekt mit einer Fläche von 40.000 Acres Berichten zufolge mehr Strom verbrauchen als der gesamte Bundesstaat. Dieselbe Anlage kann allein für ihre Gasturbinen fast 17 Milliarden Gallonen Wasser pro Jahr verbrauchen und gleichzeitig den CO₂-Ausstoß des Bundesstaates um bis zu 75% erhöhen.

Bürgermeister im ganzen Land schlagen Alarm, dass KI-Rechenzentren die USA in Richtung Stromausfälle und Wasserknappheit treiben. Die Situation beim Wasser ist sogar noch schlimmer als die beim Strom. Bei der Wasserkrise geht es nicht nur um den jährlichen Verbrauch, sondern um Spitzenlasten, die die lokalen Systeme über ihre Kapazitäten hinaus belasten. Es ist Wahnsinn, unsere lebenswichtigsten Ressourcen einer Branche zu überlassen, die sich weigert, uns mitzuteilen, wie viel sie verbraucht.

Steuerzahler-Geschenke treiben unsere eigene Verdrängung voran

Das Schlimmste daran ist, dass wir für unsere eigene Verdrängung bezahlen. Jedem Versprechen von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen stehen Stromrechnungen, Landstreitigkeiten und die Belastung alternder Stromnetze gegenüber, die an die normalen Stromkunden weitergegeben werden, während die Gewinne an die Hyperscaler fließen. Georgia Power bereitet sich derzeit darauf vor, 30 Häuser und 330 Grundstücke zu enteignen, um eine Übertragungsleitung zu bauen, die fast 10.000 Megawatt liefern wird, wobei etwa 80% dieser Kapazität für Rechenzentren vorgesehen sind. Das ist kein Fortschritt. Das ist Enteignung zugunsten digitaler Grundbesitzer.

Auch das Regulierungssystem wurde unterwandert. Untersuchungen haben ergeben, dass Rechenzentren Lücken im Genehmigungsrecht ausnutzen, nachdem der Oberste Gerichtshof den Schutz durch den „Clean Water Act“ eingeschränkt hatte, wodurch viele Projekte außerhalb der Zuständigkeit der EPA liegen oder für vereinfachte Genehmigungen mit minimaler Prüfung in Frage kommen. Das erste private Rechenzentrum auf öffentlichem Grund wurde mit einer Genehmigung zugelassen, die eigentlich für ein Solarprojekt vorgesehen war. Unterdessen bleibt das „Ratepayer Protection Pledge“ (Verpflichtungserklärung zum Schutz der Gebührenzahler) des Weißen Hauses freiwillig, und die Regierung versucht erst jetzt, Technologieunternehmen dazu zu zwingen, die Kosten für Strom, Wasser und die Netzinfrastruktur zu übernehmen, die sie schon längst hätten tragen müssen. Unser Steuerrecht, unser öffentliches Land und unsere Häuser sind zur Finanzierungsquelle für die KI-Blase geworden.

Die Antwort lautet: Lokales Handeln und lokale Rechenleistung

Warten Sie nicht darauf, dass Washington dieses Problem löst. Die Anhörung zur Flächennutzungsplanung ist der Ort, an dem der Kampf gewonnen werden kann. Im ganzen Land haben mehr als 300 Städte, Gemeinden und Landkreise Verbote oder Moratorien für den Bau von Hyperscale-Rechenzentren erlassen. New York und Texas reagieren auf denselben Druck. Das ist die Demokratie, mit der das System nicht gerechnet hat: Menschen, die die Pläne lesen, die Wassergenehmigungen hinterfragen und die Amtsträger für versprochene Arbeitsplätze zur Rechenschaft ziehen, die niemals geschaffen werden. Ich glaube, das Wichtigste, was Sie tun können, ist, im Rathaus zu erscheinen und Ihre Nachbarn mitzubringen.

Gleichzeitig müssen wir die Technologie selbst dezentralisieren. Anstatt jede Anfrage an einen Hyperscaler zu senden, der Gigawattstunden an Strom verbraucht, sollten Sie lokale Modelle auf Ihrer eigenen Hardware ausführen. Lokale KI, private Smartphones und gemeinschaftliche Kartierung sind kein Luxus, sondern Überlebenswerkzeuge. Gemeinden können auch privat finanzierte, netzunabhängige Versorgungskreisläufe aufbauen, die die Regulierung der öffentlichen Versorgungsunternehmen umgehen, und von Fachkollegen begutachtete Forschungsergebnisse zur dezentralen Energieplanung bestätigen, dass lokal verfügbare Ressourcen eine nachhaltige Energiezukunft sichern können. Die Werkzeuge gibt es bereits. Was fehlt, ist unsere Bereitschaft, sie zu nutzen.

Unsere Zukunft hängt davon ab, dass wir uns unsere Ressourcen zurückerobern

Dies ist kein Argument gegen Technologie. Ich nutze und entwickle KI-Tools. Aber ich lehne eine Zukunft ab, in der eine Handvoll Milliardäre über Energie und Wasser verfügen, während der Rest von uns gezwungen ist, Strom zu rationieren. Ich habe immer wieder davor gewarnt, dass die sich weltweit ausbreitende Knappheit kein Zufall und keine zufällige Marktschwankung ist – sie ist gezielt herbeigeführt worden. Wir haben noch ein kleines Zeitfenster, um den Kurs umzukehren, aber dieses Fenster schließt sich bald. Wenn wir nichts unternehmen, werden die Kontrollen verschärft. Ohio hat bereits ein Gesetz in Erwägung gezogen, das es Versorgungsunternehmen erlaubt, Thermostate in Haushalten während Spitzenzeiten fernzusteuern. Genau dort endet es, wenn wir unsere Ressourcen aufgeben.

Der Weg nach vorn besteht darin, das, was uns gehört, auf lokaler Ebene zurückzugewinnen: Erzeugt euren eigenen Strom (wenn ihr könnt), filtert euer eigenes Wasser, baut eure eigenen Lebensmittel an und betreibt eure eigenen Systeme. Dezentrale Systeme sind widerstandsfähiger, ehrlicher und viel schwerer zu bedrohen. Bringt eure eigene Kraft ein. Sorgt für eure eigene Rechenleistung. Schafft eure eigene Gemeinschaft. Die Tech-Giganten werden nicht um Erlaubnis fragen, bevor sie uns unser Wasser und unsere Freiheit rauben – also müssen wir aufhören, um Erlaubnis zu bitten, um unsere Gemeinschaften zu verteidigen. Macht euch bemerkbar, organisiert euch und dezentralisiert.

Das vollständige Interview mit Hakeem Anwar findet ihr auf Decentralize.TV

Erklärende Infografik

Quelle: Natural News

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