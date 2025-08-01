Kein Witz: NYT-Artikel fordert „neue Definition des Todes“, damit mehr Organe entnommen werden können (wegen Organmangel)

Quelle: legitim

Ein Kommentar in der New York Times fordert eine „neue Definition des Todes“, damit wir die Anzahl der verfügbaren Spenderorgane erhöhen können. Ich übertreibe nicht, es steht genau so in der Überschrift:

Spenderorgane sind zu selten. Wir brauchen eine neue Definition des Todes.

Manchmal sieht man nur eine Schlagzeile und wundert sich. Natürlich ist die Neudefinition von Wörtern und Begriffen in der Welt des Great Reset nichts Neues. „Fall“, „Todesursache“, „Impfstoff“, „Terrorist“, „Demokratie“ … all diese Begriffe haben in den letzten Jahren neue Definitionen erhalten. Die Sprache so zu verzerren, dass Wörter formbar werden, mit vagen oder sogar völlig umgekehrten Bedeutungen, ist ganz normal, genau wie Orwell es vorhergesagt hat. In diesem Fall nimmt man das Wort „tot“ und „erweitert“ seine Definition, um … Menschen einzuschließen, die am Leben sind.

Noch einmal: Ich übertreibe nicht:

Die Lösung besteht unserer Meinung nach darin, die Definition des Hirntods zu erweitern und auch irreversibel komatöse Patienten, die künstlich am Leben erhalten werden, mit einzubeziehen. Nach dieser Definition wären diese Patienten rechtlich tot, unabhängig davon, ob eine Maschine ihr Herz zum Schlagen bringt.

Die Begründung ist einfach: Wir brauchen mehr Spenderorgane, und es gibt nicht genug Menschen, die entweder einen Hirntod oder einen Kreislaufstillstand erleiden. Deshalb müssen wir unsere Definition des Todes erweitern und auch Menschen einbeziehen, die seit langer Zeit im Koma liegen. Menschen im Koma sind schließlich nicht wirklich am Leben. Es sind die höheren Funktionen, die das Leben wirklich ausmachen.

Ja, allen Ernstes:

Die für das Leben wichtigsten Gehirnfunktionen sind Bewusstsein, Gedächtnis, Absicht und Verlangen. Wenn diese höheren Gehirnfunktionen unwiderruflich verloren gegangen sind, kann man dann nicht sagen, dass eine Person (im Gegensatz zu einem Körper) aufgehört hat zu existieren?

Ich bin mir sicher, dass niemand, der dies liest, wirklich eine Erklärung von mir braucht, was für einen schrecklichen Präzedenzfall dies schaffen wird… aber ich werde es trotzdem tun. Zunächst einmal wollen wir das Offensichtliche hervorheben: Sobald „irreversibler Koma-Zustand” zum neuen Standard für „tot” wird, wird es – explizit oder implizit – Druck auf Ärzte geben, Menschen als solche zu deklarieren. Vor allem, wenn es um die Entnahme von Organen geht. Institutionen lagern ihre Verantwortung in „Protokollen” und „Richtlinien” aus, das haben wir während Covid gesehen. Niemand muss wissentlich oder absichtlich jemanden töten, man muss nur ein Kästchen auf einem Formular ankreuzen und die Maschinerie in Gang setzen.

Die verbesserten Ergebnisse für Patienten, die auf Spender warten, werden berichtet werden (ob sie nun wirklich existieren oder nicht). Die Eltern, die Krankenhäuser wegen „zu schneller” oder „ohne bestimmte Zustimmung” erfolgter Organentnahme verklagen, werden nicht berichtet werden.

Allgemeiner gesagt: Sobald man beginnt, die Grenze zwischen Leben und Tod mit Begriffen wie „sinnvolles Leben” oder „lebenswertes Leben” zu verwischen, nähert man sich unweigerlich der Grenze zur Eugenik. Zuerst sind es die „unheilbar Komatösen” (die, wie man bedenken muss, wieder aufwachen und gesund werden können). Dann sind es die Körperbehinderten, die Geistigbehinderten, die Alten und Gebrechlichen.

Kann jemand mit Alzheimer oder Demenz wirklich als „lebendig“ betrachtet werden, wenn er sich nicht daran erinnern kann, wer er ist oder wo er sich befindet? Kann jemand mit Parkinson wirklich als lebendig betrachtet werden, wenn er sich nicht bewegen kann? Das ist keine schiefe Ebene, sondern eine steile Klippe, die mit Babyöl eingeschmiert ist. Wir sehen bereits weltweit den Aufstieg anderer Politiken, die das menschliche Leben entwerten, von MAID in Kanada bis zum bevorstehenden „Assisted Dying Act“ im Vereinigten Königreich. Sie greifen das Thema auch von der anderen Seite an, indem sie über „Spätabtreibungen“ – oder sogar „Abtreibungen nach der Geburt“ – diskutieren. (Vgl. jme.bmj.com)

Eine solche Neudefinition des Todes kann nichts Gutes bringen, außer einer Ausweitung einer nihilistischen Haltung, die den Wert des menschlichen Lebens herabsetzt. Einfach ausgedrückt: Wenn sie die Definition von „tot“ erweitern, schränken sie gleichzeitig die Definition von „lebendig“ ein. Und mir gefällt überhaupt nicht, wohin das führt.

Quelle: Off Guardian

