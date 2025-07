Kein Respekt für Ursula! Schaut euch den Empfang am Flughafen an!

Tja, UvdL, einfach mal in den Spiegel schauen.

Frauenfeindlichkeit?

Nein, Menschenfeindlichkeit, die von einem stolzen Volk als Mißachtung zum Ausdruck gebracht wird – und das völlig zu Recht.

Ich würde…, nee, der Verfassungsschmutz liest mit.

Der Empfang von Ursula von der Leyen in Peking sorgt für Aufsehen: Statt einer offiziellen Zeremonie gab es nur einen Bus – eine Botschaft, die viele als Demütigung interpretieren. In diesem Video analysieren wir die Hintergründe dieses Empfangs ohne Diplomatie-Protokoll und fragen: Was signalisiert Peking mit dieser Geste? Und wie reagiert die EU?

