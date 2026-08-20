Kein Politiker ist mehr für irgendetwas verantwortlich

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Wenn Sie oder ich einen Mord planen wollen, dann stehen uns für die Ausführung dieser Tat zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Die Macht des Politikers nun drückt sich dadurch aus, dass er für seinen Mord drei Optionen zur Anwendung bringen kann: Er kann den Mord selbst ausführen. Er kann den Mord ausführen lassen. Oder aber er schafft Gesetze, die den Tod langsam aber stetig unsichtbar herbeiführen werden. Und niemand wird ihn dafür verantwortlich machen.

Ich habe gerade die aktuelle Gefängnisstatistik zu Politikern befragt. Die Auskunft: „Es gibt keine amtliche Gesamtstatistik oder bekannte Fälle darüber, dass amtierende oder nennenswerte Politiker in Deutschland im Gefängnis sitzen.“

Man kann also davon ausgehen, dass Sie in einem Paradies leben. Denn die Politiker machen doch wohl alles richtig. Allerdings: Die letzten Umfrageergebnisse in der Bundesrepublik ergaben, dass lediglich etwa 14 % der Deutschen positiv in die Zukunft blicken. Wegen all der Probleme. Wegen all der Probleme? Ja, wegen all der sogenannten hausgemachten Probleme. Und wer ist für diese hausgemachten Probleme verantwortlich? Vor allem doch wohl die Politiker.

Nun müsste doch ein mit Menschlichkeit ausgestatteter Politiker geradezu irre werden an dem Befund, dass lediglich 14 % der Deutschen positiv in die Zukunft blicken. Er wird sich fragen: Was habe ich, was haben wir da falsch gemacht?

Es wäre zudem die Aufgabe der Medien, die entsprechenden Zusammenhänge aufzuzeigen und anzuklagen. Allein, die Medien kollaborieren mit den Politikern und praktizieren lediglich brave Hofberichterstattung, die sich vor allem mit den Scheingefechten der Politiker und Parteien untereinander befasst. Sie stellen die Bühne zur Verfügung, auf der die Politiker und Parteien ihre Spielchen austoben können, die sich eben vor allem mit Politikern und Partien befassen. Theater.

Sollte dennoch einmal ein Problem zur Sprache kommen, an dessen Abarbeitung sich einer der Politiker einst bemühte und natürlich scheiterte, dann wird diese „Heldentat“ schnell dem „Erinnerungsloch“ zugeführt, wie George Orwell das in seinem Roman „1984“ beschrieb. Es handelt sich dabei um kleine Schlitze in den Wänden des Ministeriums für Wahrheit, die zu einem Verbrennungsofen führen.

Wenn Sie gestatten, möchte ich kurz drei Mordtaten der Politiker an das Licht der Welt zerren, damit Sie die Misere, in der wir uns befinden, ein wenig besser durchschauen. Es versteht sich von selbst, dass keiner der Politiker, von denen hier die Rede ist, im Gefängnis sitzt. Die sind alle hoch angesehen und verehrt.

Der Ukrainekonflikt

Sowohl Angela Merkel als auch der ehemalige französische Präsident Francois Hollande haben ausgesagt, dass das im Februar 2015 von ihnen ausgehandelte und unterschriebene Abkommen Minsk II der Ukraine Zeit zur Aufrüstung gab. Und so kam es dann auch. Dabei sollte Minsk II aber doch den Frieden bringen.

Nun, leider fanden die in dem Vertrag vorgesehenen Wahlen im Donbass nie statt. Auch die dauerhafte Autonomie für den Donbass wurde nie gewährt.

Stattdessen verschärften sich die militärischen Aktionen durch die ukrainische Armee. Im Donbass wurden zwischen 2015 und 2022 etwa 13.000 Menschen durch die ukrainische Armee getötet. Dann erfolgte der Einmarsch der russischen Armee. Seitdem herrscht Krieg in der Ukraine, mit Millionen von Opfern.

Wer ist Schuld an dem Krieg? Sagen wir als neutrale Beobachter: Politiker. Kein Mensch, der seine Sinne beisammen hat und Gefühle von Menschlichkeit sein eigen nennt, würde solch einen Krieg organisieren. Aber dieser Krieg wurde organisiert. Langfristig. Der Westen sagte, die Ukraine müsse das Recht haben, in die NATO einzutreten. Russland sagte nein. Frage an Sie: Ist die Mitgliedschaft in der NATO einen Krieg wert? Für die Amerikaner anscheinend schon. Denn:

Im Dezember 2013 bereits erklärte die ehemalige US-Unterstaatssekretärin Victoria Nuland, dass die U.S.A. 5 Milliarden US-Dollar in das Projekt Ukraine investiert hatten. Wir haben sogar die Aufzeichnung ihrer Aussage. Wort für Wort. Nein, die Manipulationen sind nicht schwer zu durchschauen. Übrigens, Frau Nuland läuft frei in der Gegend herum und erfreut sich des Lebens. Ergo:

Der Trost für unsere Politiker: Sollte aus diesem Konflikt ein großer Krieg in Europa erwachsen oder gar ein Weltkrieg, dann wird kein Politiker am Galgen enden. Für die Politiker wurde nämlich ein System geschaffen, in dem sie sich immer fein von Verantwortung freisprechen können. Mit Hilfe der Medien. Mit Hilfe der von ihnen geschaffenen Gesetze. Wer war an allem Schuld? Sie nie! Im Zweifelsfall war und ist es stets Putin. Nun, einer muss schließlich schuldig sein. Und da wir immer die Guten sind, können wir es also unmöglich gewesen sein.

Ja, doch, man muss schon von starkem Glauben an das Gute in unsere Politiker gestützt sein, um solche Verbrechen als simple Torheit durchgehen zu lassen.

Der Krieg im Nahen Osten

Es besteht nicht einmal der Hauch von einem Zweifel, dass die U.S.A. und Israel am 28. Februar 2026 den Iran hinterhältig angriffen. Sie töteten an jenem Tag allein nicht nur den Obersten Führer des Iran, Ajatollah Ali Chamenei und dessen Familie, sondern unter anderem auch über 160 Mädchen in einer Mädchenschule. Kindermord! Bis heute hat sich niemand in Amerika/Israel dafür entschuldigt.

Ein Angriffskrieg ist nach internationalem Recht ein Kriegsverbrechen. Angriffskrieg war der Hauptanklagepunkt in den Nürnberger Prozessen nach Ende des Zweiten Weltkrieges. 23 Deutsche wurden hingerichtet.

Was meinen Sie, wie viele Amerikaner und Israelis nach Ende dieses Krieges am Galgen enden werden?

Der amerikanische Präsident Donald Trump prahlt in aller Öffentlichkeit damit, dass er noch weitere Kriegsverbrechen geplant habe und droht mit deren Ausführung. Er wollte sogar die gesamte iranische Kultur auslöschen. Was für ein Mann! Ein ausgewiesener Kriegsverbrecher als Präsident der U.S.A.

Und die Welt schweigt weitgehend. Hat sich etwa die Bundesregierung entsetzt von den U.S.A. und Israel abgewandt und sie all der Verbrechen angeklagt, die diese Verbündeten begangen haben? Wer hätte das erwartet? Wohl niemand.

Die Konsequenz: Es scheint für die Bürgerinnen und Bürger in Demokratien so gut wie unmöglich zu sein, einen Krieg zu verhindern, der von den Politikern angestiftet wird. Die machen einfach und versuchen anschließend, durch Lügen und Manipulationen, selbst die schwersten Verbrechen zu rechtfertigen.

Aber ist das nicht die Bankrotterklärung eines Systems, das doch von sich keck behauptet, allen anderen politischen Systemen auf Erden weit überlegen zu sein?

Der Krieg gegen Covid

Soweit bekannt ist auch im Zusammenhang mit den Covid Verbrechen kein Politiker im Gefängnis gelandet. Alle gehorchten sie brav den Vorgaben, die sich das System ausgedacht hatte. Sie schufen sich selbst die Gesetze, die sie schützten.

Allerdings ist der Anwalt Reiner Füllmich weiterhin in Haft. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Reiner Füllmich war einer der schärfsten Kritiker der Covid Politik. Aufmucken ist verboten!

Wir erinnern uns: Zu Zeiten von Covid starben viele Menschen allein, getrennt von ihren Lieben. Die Pfaffen verwehrten Christen den Zugang zu den Kirchen. Viele verloren ihren Arbeitsplatz, da sie sich weigerten, ein ungetestetes Medikament zu sich zu nehmen. Grundrechte der Menschen traten außer Kraft.

Die Politiker maßen sich an, über der Verfassung zu stehen und selbst fundamentale Menschenrechte außer Kraft setzen zu dürfen. Und sie verweigerten anschließend eine Untersuchung, die Klarheit in all diese Machenschaften bringen sollte. War das alles überhaupt gerechtfertigt? Aber kein Politiker wollte die Wahrheit aufdecken. Niemand war und ist für irgendetwas verantwortlich.

Noch immer sterben Menschen an den Folgen der Impfungen. Aber wer will das schon wissen? Alles Leiden soll rasch in dem Erinnerungsloch verschwinden.

Wenn Sie nach den bisher ausgeführten Erfahrungen der letzten Jahre noch immer Politikern vertrauen, dann können Sie einem nur Leid tun.

Merke: Ein Politiker lebt in einem System, das ihn vor dem Eintritt in seine Polit-Karriere gemustert hat, ein System, das ihn stark prägt, prägen muss, ein System, das ihm Vorgaben macht, das ihn aber großzügig belohnt und das ihn schützt. Er muss allerdings gehorchen. Ja, bei Kleinigkeiten kann er ruhig mal auf den Putz hauen. Er darf gar kritisieren, schimpfen. Das erhöht den Unterhaltungswert des Politiktheaters. Aber er darf unter keinen Umständen das System herausfordern.

Dr. Anthony Fauci, der COVID-19 Zar

Der frühere US-Gesundheitsberater Anthony Fauci, bekannt geworden als die weltweit führende Autorität zum Thema Covid, erschien Ende Juli vor einem Untersuchungsausschuss des U.S. Senats. Die Aufgabe des Untersuchungsausschusses ist es, Klarheit über die ganzen Umstände zu bringen, die letztendlich zu der Covid Pandemie führten. Alle in dem Ausschuss Beteiligten hatten die Erwartung, dass niemand mehr zur Aufklärung beitragen würde als Fauci.

Das Problem war allerdings, dass Anthony Fauci die Aussage verweigerte. Über hundert Mal wurde ihm eine Frage gestellt. Jedes Mal berief er sich auf sein Recht, die Aussage zu verweigern, um eine Selbstbelastung auszuschließen.

Die Anwälte von Anthony Fauci wiesen zudem auf die Begnadigung hin, die der ehemalige U.S. Präsident Joe Biden über Anthony Fauci ausgesprochen hatte.

Wie kann ein Präsident so etwas tun? Nun, er kann. Und so kam und kommt es, dass der Hauptzeuge weltweit zu den Covid Verwicklungen nicht zu der Aufklärung beitragen wird. Natürlich darf er weiterhin seine reichlich bemessene Rente genießen. Das System schützt seine Schützlinge. Fragen Sie Angela Merkel.

Was da damals genau abgelaufen ist in den Forschungslaboren und inwieweit die Amerikaner letztendlich vielleicht die ganze Katastrophe absichtlich auslösten will niemand so genau wissen. Oder doch? Allerdings wird keine Macht der Welt Anthony Fauci zwingen können, die Wahrheit herauszurücken.

Das System funktioniert also in der Tat mal wieder prächtig. Wir lernen: Sollten Sie als Politiker die vom System vorgegebenen Anweisungen befolgen, dann können Sie darauf vertrauen, dass das System auch Sie schützen wird. Unbedingt.

Nord-Stream

Nach den Explosionen am 26. September 2022 ist noch immer keine Aufklärung der Vorgänge erfolgt. Das einzig Offensichtliche besteht darin, dass die Politiker, auf Teufel komm raus, wirklich nicht wissen wollen, was damals im Einzelnen geschah und vor allem wer der Täter war. Die Politiker weigern sich schlicht und einfach, den Fall aufzugreifen und zu einem Ende zu bringen.

Da Präsident Joe Biden damals, im Beisein von Bundeskanzler Scholz, sozusagen versprach, dass die Amerikaner Nordstream zerstören würden, muss der Verdacht allein aus dieser Tatsache heraus auf die Amerikaner fallen.

Allerdings lautet die Vorgabe aus dem politischen System: Die Amerikaner können es unmöglich gewesen sein. Sie dürfen es nicht gewesen sein. Laut Vorgabe. Das weiß die Bundesregierung natürlich. Und verhält sich entsprechend. Es kann nicht sein was nicht sein darf. So funktioniert Demokratie.

Es gibt nun Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, die eben diesen Politikern an die Macht verholfen haben und die noch immer irgendwie hoffen, dass eine Art von heiligem Geist in die Politiker fahren werde, auf dass diese drittklassigen Männer und Frauen sich ihrer göttlichen Mission auf Erden erinnern und anfangen, wahrhaft dem Volke in Demut zu dienen. Kurzum: Ein Wunder muss her.

Die übrige Welt lacht sich derweil ein Loch in den Bauch: Diese komischen Deutschen wollen einfach nicht wissen, wer ihre wichtigste Energiequelle zerstörte. Das Verbrechen des Jahrhunderts! Egal. Augen zu und durch. Nein, die wollen es wirklich, wirklich nicht wissen. Obwohl alle Welt bereits weiß wer es war.

Merke: Wenn Sie als Politiker nicht lügen können, dann sind Sie als Politiker völlig ungeeignet. Allerdings, sollten Sie, Sie als Privatperson, lügen, könnte das verheerende Konsequenzen für Ihr Leben haben. Ein Politiker jedoch darf lügen, so, dass sich die Balken verbiegen. Ohne negative Konsequenzen. Siehe Merz!

Das System ist bankrott

Allerdings: Keine Gesellschaft, die dermaßen moralisch bankrott ist, kann eine langfristige Lebensgrundlage für die Menschen im Lande schaffen. Aber nicht nur das. Die Deutschen spüren, dass da irgendetwas grundsätzlich falsch läuft, dass Deutschland, dass ihre Heimat, abgeschafft werden soll. Der totale Wahnsinn.

Die Tatsache allein, dass die Deutsche Bahn von ihrem traditionellen Weg abgewichen ist und Pünktlichkeit nicht mehr zum Nonplusultra erklärt, ist schon Beweis genug, dass Deutschland nicht mehr Deutschland ist. Was ist da passiert?

Die Tatsache allein, dass die autobesessenen Deutschen nicht mehr die besten Strassen auf Erden ihr Eigen nennen, ist schon Beweis genug, dass da irgendetwas nicht mehr stimmt im Lande. Doch wer ist Schuld an dem Schlamassel?

Sie können sich jetzt an den verschiedenen Politikern abarbeiten und sich über diese Figuren schwer erregen. Allein, das wird die Situation nicht ändern.

Das System hat sich die Politiker geschaffen, die es braucht, um das System zu tragen und zu fördern. Egal, ob das System den Bürgern dient oder nicht. Das System ist der Gott. Sollten Sie von dem Glauben getragen sein, dass die Politiker das System einst schufen und dass sie daher das System auch abschaffen können, dann sind Sie leider auf dem Holzweg. Deutschland ist eine Kolonie der Amerikaner, der U.S. Mafia, die die U.S.A. selbst und auch Deutschland beherrscht.

Gibt es einen Ausweg? Natürlich gibt es einen Ausweg. Der Ausweg ist recht einfach zu finden: Ein neues System muss her. Ohne Amis. Ein System, das wieder den Bürgern dient, das dafür sorgt, dass keine Schlaglöcher in den Strassen sind und dass die Bahn, wie über 100 Jahre zuvor, pünktlich ist. Immer. Ja, so einfach.

Warum also solche Halunken, die mich belügen und betrügen, noch wählen?

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