Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Tätä! Tätä! Tätä!! In Estland besiegten zehn ukrainische Soldaten im vergangenen Mai bei einer Großübung der NATO zwei NATO-Bataillone! Warum die Meldung erst jetzt die Agenturen erreichte? Damit wir trotz akuter Welt-Kriegsgefahr was zu lachen haben? Die NATO, wie man zum Beispiel aus Jugoslawien weiß, ist kein Pappkamerad sondern eine tödliche Pest, aber zur Ermunterung der russophoben Esten lässt sie sich gern mal besiegen.

Wollen wir ihn reinlassen?

Wollen wir ihn reinlassen? Den Herrn Merz mit dem nächsten Todeswitz? Der Kanzler des Wahnwitz Friedrich Merz (CDU) hat mitgeteilt, dass er mit Frankreich über einen möglichen europäischen Atomschirm berate. „Ich habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erste Gespräche über europäische nukleare Abschreckung aufgenommen“, sagte Merz vor Beginn der Münchener Sicherheitskonferenz. Der atomare Fallout ist ganz sicher lustiger als Konfetti.

Russischer Panzerfahrer

Die Münchner Gefährder-Konferenz tarnt sich mit dem Begriff „Sicherheit“. Aber ein 27-jähriger Hesse konnte mit seinem E-Scooter alle Sperren in Richtung des Promenadenplatz (Ort der Konferenz) durchbrechen! Was sollen die russischen Panzerfahrer denken? Es steht zu befürchten, dass sie «Ура!» (Hurra!) rufen, wenn sie die Konferenz besuchen.

Patriot-Rakete idiotisch

Der Auftritt der Deutschen wurde mit einem Klatschmarsch begleitet; ihre Bereitschaft, den Rüstungshaushalt bis zum Ende des Jahrzehnts zu verdoppeln, wurde mit einer karnevalesken „Rakete“ (rhythmisches Fußgetrappel) belohnt. Die Bundeswehr-Rakete „Patriot“ nennt sich nur so, sollte besser „Idiot“ heißen, denn sie ist eine gefährliche Herausforderung der russischen Armee und angesichts deren Stärke war es völlig idiotisch, sie anzuschaffen.

Am Aschermittwoch

Es war der geniale Karnevals-Dichter Jupp Schmitz, der mit seinem Lied „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“ das Finale des Rüstungswahnsinn einläutete, denn das an diesem Tag fällige Aschenkreuz mahnt „Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst“. Viel mehr wird nach dem Atomblitz kaum übrig bleiben.

Wer soll das bezahlen

Mit seinem Lied „Wer soll das bezahlen?“ hat Schmitz die fundamentale Frage gestellt. Auch wenn der Steuerzahler im Lied nicht vorkommt: Wer denken kann, kennt die Antwort. Auf die rhetorische Frage von Schmitz „Wer hat das bestellt“, könnten die kollektiven Steuerzahler eigentlich knapp „Wir nicht“ antworten, wenn sie nicht „Heute blau und morgen blau und immer immer wieder“ wären, besoffen von den Regierungsmedien und deren Blauen Dunst.

