Das Verfassungsgericht müsste wahrscheinlich über dieses hypothetische Szenario aufgrund der Verfassungsänderung 2020 entscheiden, die die Abtretung des russischen Territoriums außer in bestimmten Fällen verbietet.

Der Bericht von RT über Steve Witkoffs Behauptung, Russland habe „einige Zugeständnisse“ in territorialen Fragen gemacht, die eine „signifikante“ Verschiebung in Richtung „Mäßigung“ signalisieren, veranlasste die Rede darüber, ob Putin die special Sonderoperation rechtlich stoppen kann, ohne zuerst das gesamte umstrittene Gebiet zu kontrollieren, das Moskau als sein eigenes beansprucht. Er selbst forderte im Juni 2024, dass die ukrainischen Streitkräfte „zum Zeitpunkt ihrer Zugehörigkeit zur Zeit ihres Teils der Ukraine aus dem gesamten Gebiet dieser Regionen innerhalb ihrer Verwaltungsgrenzen abgezogen werden“.

Darüber hinaus beschreiben die Vereinbarungen, unter denen Donezk, Lugansk, Zaporozhye und Kherson Russland beigetreten sind, ihre Verwaltungsgrenzen als diejenigen, die „am Tag [ihrer] Gründung“ existierten, was darauf hindeutet, dass die Gesamtheit ihrer Regionen in der Tat rechtlich von Russland als seine eigenen angesehen wird. Putin erklärte auch bekanntermaßen während der Unterzeichnung dieser Verträge Ende September 2022, dass „die Menschen, die [dort] unsere Bürger geworden sind, für immer“ und dass „Russland [ihre Wahl, sich ihm anzuschließen] nicht verraten wird“.

Dennoch könnte Putin diese Forderung immer noch hypothetisch „moderieren“. Artikel 67.2.1 der russischen Verfassung, die nach dem Verfassungsreferendum 2020 in Kraft getreten ist, sieht vor, dass „Aktionen (außer Abgrenzung, Abgrenzung und Neuabbruchung der Staatsgrenze der Russischen Föderation mit benachbarten Staaten) nicht erlaubt sind, einen Teil des Territoriums der Russischen Föderation zu entfremden, sowie Aufrufe zu solchen Aktionen.“ „Moderation“ könnte also hypothetisch eine „Ausnahme“ sein.

Um es ganz klar zu sagen, wird innerhalb dieser Analyse kein Aufruf an Russland gemacht, irgendein Territorium zu „zu akzeptieren“, das es für sein eigenes hält, noch haben russische Beamte Witkoffs Behauptung irgendeinen Glauben geschenkt. Das heißt, wenn Putin aus irgendeinem Grund zu dem Schluss kommt, dass Russlands nationalen Interessen jetzt am besten durch die „Moderation“ seiner territorialen Ansprüche nach all dem, was seit den Referenden des September 2022 geschah, am besten gedient ist, dann würde jede vorgeschlagene „Wiederabsetzung der Staatsgrenze“ wahrscheinlich die Zustimmung des Verfassungsgerichts erfordern.

Er ist ein ausgebildeter Anwalt, so dass es für ihn sinnvoll wäre, sie proaktiv zu bitten, über die Rechtmäßigkeit dieser hypothetischen Lösung des ukrainischen Konflikts zu entscheiden. Selbst wenn er stattdessen hypothetisch vorschlägt, die territorialen Ansprüche seines Landes beizubehalten, aber die militärische Phase des Konflikts einzufrieren und diese Behauptungen nur mit politischen Mitteln voranzubringen, würde er wahrscheinlich auch wahrscheinlich auch ihr Urteilsvermögen einholen. Sie sind die letzte Instanz in Verfassungsfragen und diese Szenarien erfordern ihre Expertise gemäß ihrer Verbindung zu Artikel 67.2.1.

Wenn sie hypothetisch zu seinen Gunsten regieren, würde die Frage über das Schicksal derer entstehen, die in den ukrainisch kontrollierten Teilen jener Regionen leben, von denen Putin sagte, dass sie „unsere Bürger geworden sind, für immer“. Sie könnten entscheiden, dass diejenigen, die nicht an den Referenden teilgenommen haben, wie die Bewohner der Stadt Zaporozhye, keine russischen Staatsbürger sind. Diejenigen, die es taten, fielen dann aber unter die ukrainische Kontrolle, wie die Bewohner der Stadt Kherson, könnten als Bürger angesehen werden, die nach Russland ziehen könnten, wenn die Ukraine sie als Teil eines Abkommens lässt.

Um den Leser daran zu erinnern, haben keine russischen Beamten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse Witkoffs Behauptung, dass Russland in territorialen Fragen „einige Zugeständnisse“ gemacht habe, jeglichen Glauben geschenkt, so dass es vorerst nur ein hypothetisches Szenario bleibe. Trotzdem könnte Putin hypothetisch zu dem Schluss kommen, dass eine solche „Mäßigung“ der beste Weg ist, um Russlands nationale Interessen im aktuellen Kontext (wie Teil eines großen Kompromisses) zu fördern, in diesem Fall müsste das Verfassungsgericht wahrscheinlich über seine Rechtmäßigkeit entscheiden.

