Kann es einen amerikanisch-russischen Reset geben?

Paul Craig Roberts (antikrieg)

Die New York Post berichtet, dass die Russen die Idee eines „Reset“ mit den USA ins Spiel bringen, der durch die Wahl Trumps zum Präsidenten möglich wurde. Kirill Dmitriev, CEO des russischen Staatsfonds, sagte, Trumps „überzeugender Sieg zeige, dass die einfachen Amerikaner der beispiellosen Lügen, der Inkompetenz und der Bosheit der Biden-Regierung überdrüssig seien. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten.“

Trump und Putin sind dafür, und auch die russischen Medien, die diese Art von Fragen stellen, sind dafür:

„Was bedeutet die Trump-Administration für die Konflikte in Gaza und der Ukraine? Glauben Sie, dass Trump in der Lage sein wird, einen Frieden oder zumindest einen Waffenstillstand in mindestens einem dieser Konflikte zu vermitteln?

„Erwarten Sie, dass die USA ihr Verteidigungsengagement in Europa unter Trump zurückfahren werden? Wenn ja, wird dies eine Gelegenheit für die europäischen Länder sein, eine Vision von kollektiver Sicherheit zu entwickeln, die nicht von den USA abhängig ist? Vielleicht etwas, das den Vorschlägen Macrons entspricht?

„Erwarten Sie irgendwelche Veränderungen in den Beziehungen zwischen den USA und der NATO? Wird der neue Generalsekretär der Allianz, Mark Rutte, in der Lage sein, effektiv mit dem Weißen Haus von Trump umzugehen?“

Meine Antwort lautet, dass dies relevante Fragen sind. Trump hat diese Absichten. Hat er auch die Mittel dazu?

Trump ist selbstbewusst, aber er ist auch egoistisch und übermütig, zwei Eigenschaften, die sich nicht für den Umgang mit Putin, Xi und der iranischen obersten Führung eignen.

Außerdem ist Trump eine starke Persönlichkeit. Einige starke Männer kommen mit starken Untergebenen gut zurecht, aber andere bevorzugen Ja-Sager. In Trumps erster Amtszeit gab es viele Menschen mit schwachem Charakter und geringer Integrität, und sie waren verräterisch. Hat er seine Lektion gelernt, wie er behauptet, und kann er starke Männer finden, die bereit sind, ihren Ruf in die Schusslinie zu bringen? Wenn ja, wird er für ihre Bestätigung durch den Senat kämpfen, oder werden ihn seine Berater davon überzeugen, dass er zu Beginn seiner Amtszeit schlechte Publicity und Niederlagen riskiert?

Darauf deutet bereits ein Bericht hin, wonach ein Geschäftsmann in Trumps Übergangsteam gesagt hat, Bobby Kennedy solle nur als Berater eingesetzt werden, der Informationen über schädliche Lebensmittel und Impfstoffe sammelt. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass bei einer Ernennung von Bobby zum Chef der FDA oder zum Minister für Gesundheit und Soziales Big Pharma im Büro jedes Senators mit der Streichung aller Wahlkampfspenden und deren Umleitung an Herausforderer drohen würde. Das Manövrieren von Trump in die Nicht-Konfrontation untergräbt sein Image als Kämpfer für Amerika und wird seine Anhänger enttäuschen. Es ist unwahrscheinlich, dass Trumps Berater erkennen, dass die Weigerung des Senats, Bobby im Amt zu bestätigen, Trumps Macht stärken würde. Er könnte dem Volk die Namen der Senatoren vorlegen, die die Wiederherstellung der Gesundheit der Amerikaner aktiv blockieren, und fragen, warum die Wähler Hindernisse gewählt haben, Amerika wieder groß zu machen. Trump hat das Volk. Er könnte die Macht des Volkes auf die Handlanger von Big Pharma ausüben.

Ein weiteres Problem ist, dass viele, wahrscheinlich die meisten von Trumps Anhängern glauben, dass Amerika seine Kriege verliert, weil die Führer zu schwach sind, „für Amerika einzustehen“ und Kriege richtig zu führen. Für Trump ist es wichtig, sich für Amerika stark zu machen. Stark für Amerika zu sein, schützt ihn auch vor den Lügen der Medien, er sei ein russischer Agent oder ähnliches, während ein vernünftiger Deal mit Putin ihn für diese Anschuldigungen öffnet. Leider spielt dies den kriegstreiberischen Neokonservativen in die Hände, die seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Außenpolitik der USA kontrollieren. Ihre Kriegstreiberei macht sie zu attraktiven Partnern für Trump, denn gemeinsam präsentieren sie eine harte Front, die von Trumps Anhängern gewünscht wird. Sogar Trump-Anhänger wurden in dem Glauben indoktriniert, dass Russland, China und der Iran Amerikas Feinde sind.

Ein großes Problem für Trump bei den Problemen im Nahen Osten ist, dass er so stark mit Israel verbündet ist, ebenso wie der US-Kongress und die US-Medien. Es gibt so viel, gegen das er vorgehen muss, einschließlich der mächtigen Israel-Lobby, um Israel in die Schranken zu weisen. Darüber hinaus sind einige Analysten davon überzeugt, dass die USA Israel benutzen, um ihre Hegemonie über das Öl im Nahen Osten zu sichern. Wenn sie Recht haben, ist es ein gewaltiges Unterfangen, diese Politik zu ändern.

Ich glaube, Trump würde sich gerne aus der NATO zurückziehen. Wie Putin will sich auch Trump auf innenpolitische Probleme und Fragen konzentrieren. Ob Trump eine Regierung zusammenstellen kann, die einen NATO-Austritt unterstützen würde, ist schwer zu glauben. Viele amerikanische Wirtschaftsinteressen profitieren von der Herrschaft Washingtons über Europa und die Ukraine. (Berichten zufolge besitzt die US-Agrarindustrie inzwischen ein Drittel der ukrainischen Anbauflächen.) Außerdem geht die Bedrohung für Europa nicht von Russland aus. Die europäischen ethnischen Nationen werden von ihren eigenen Regierungen in Türme zu Babel verwandelt, die es zulassen, dass die Länder von Einwanderern überrannt werden, während sie vor einer russischen Invasion warnen. Es ist unklar, ob eine solch unsinnige Situation politisch bewältigt werden kann.

Die Ukraine wird natürlich als eine weitere amerikanische Niederlage dargestellt werden, wenn Putin an seinen Zielen festhält, die Ukraine zu entmilitarisieren und die NATO-Mitgliedschaft zu verhindern. Wenn Trump Putins Bedingungen akzeptiert, werden Trumps Gegner versuchen, dies nicht als einen Sieg des Friedens über den Krieg darzustellen, sondern als eine amerikanische Niederlage unter Trump. Wenn Putin eine für Trump gesichtswahrende Lösung akzeptiert, wird dies wahrscheinlich als eine Niederlage Putins dargestellt werden, die die Russen nach drei Jahren der Aufopferung vielleicht nur schwer akzeptieren können.

Die NATO ist eine Schöpfung Washingtons, und der Generalsekretär ist eine Marionette Washingtons. Ohne die USA ist die NATO bedeutungslos und kann unmöglich eine feindliche Haltung gegenüber Russland einnehmen. Anstelle einer gegenseitigen Verteidigung müssten die europäischen Länder zivilisierte Beziehungen zu Russland entwickeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gestellten Fragen erst beantwortet werden können, wenn wir die Regierung sehen, die Trump bilden kann. Außerdem bleibt die US-Regierung in den nächsten zweieinhalb Monaten in den Händen der Demokraten und der herrschenden Elite. Das gibt ihnen reichlich Zeit, die USA in eine Richtung zu lenken, die Trumps Plänen zuwiderläuft. Es gibt ihnen auch Zeit für einen weiteren Attentatsversuch. Trump hat bis zu seiner Amtseinführung Mitte Januar keine Exekutivgewalt. Es ist wichtig zu verstehen, dass die herrschende Elite die Präsidentschaft Trumps als existenzielle Bedrohung für sich selbst ansieht, es sei denn, sie kann Trump zähmen oder ihn in die Schranken weisen. Sie werden ihre Zelte nicht abbrechen und sich zurückziehen.

Die Weltbevölkerung befürwortet einen Reset. Die Menschen auf der ganzen Welt sind es leid, sich zu fragen, ob irgendein Narr in Washington sie in ein nukleares Armageddon führen wird. Beten wir, dass Trump den Einfluss der korrupten amerikanischen Führungselite auf die Vereinigten Staaten und die Welt brechen kann. Dazu braucht es starke Männer und Frauen wie Tulsi Gabbard in starken Positionen. Eine kompromittierte Regierung wird scheitern. Es ist höchste Zeit, den Krieg für die Profite der US-Rüstungsindustrie und die unrealistische Ideologie der Neokonservativen von der US-Hegemonie zu beenden.

erschienen am 10. November 2024 auf > Paul Craig Roberts‘ Website > Artikel

(Visited 1 times, 1 visits today)