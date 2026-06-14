Von Stefano di Lorenzo (globalbridge)

(Red.) Stefano di Lorenzo, ein seit Jahren zuverläßiger Korrespondent der Online-Plattform Globalbridge, kennt die Krim aus eigener Anschauung. Hier berichtet er über die ukrainischen Angriffe auf die Krim und über die Spekulationen der Ukrainer, die Krim zurückerobern zu können. – Siehe am Schluss des Artikels auch die Verlinkungen auf Berichte über die Krim von Christian Müller. (cm)

Noch vor wenigen Monaten hätte diese Frage unwahrscheinlich, ja sogar absurd erscheinen können. Die gescheiterte ukrainische Gegenoffensive im Sommer 2023 zielte darauf ab, die Landbrücke zwischen Mariupol und der Krimhalbinsel zu durchtrennen. Damals, in den Wochen vor dem ukrainischen Angriff, behaupteten ukrainische und westliche Militärexperten, die Ukraine habe eine realistische Chance, die Krim zurückzuerobern. Tatsächlich hieß es, die Aussicht auf eine Rückeroberung der Krim sei für die Ukraine viel realistischer als ein erfolgreicher Vorstoß in den schwer befestigten Donbass. Ukrainische Regierungsvertreter meinten, sie würden im kommenden Mai in Jalta Kaffee trinken. Selenskyj selbst hatte behauptet, der russisch-ukrainische Krieg habe auf der Krim begonnen (in Anspielung auf den Übergang der Krim an Russland im Jahr 2014) und werde auf der Krim enden. Das katastrophale Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive im Jahr 2023 wirkte ernüchternd. Zumindest für eine Weile.

Ein immer enger werdender Landkorridor

Drei Jahre später jedoch tauchen wieder Gespräche über eine mögliche Rückeroberung der Krim auf. In den ersten Monaten des Jahres 2022 bestand Russlands wichtigstes territoriales Ziel darin, einen Landkorridor zwischen dem Donbass und der Krim zu sichern. Nach acht Jahren logistischer Herausforderungen konnte die Krim nun auf dem Landweg versorgt werden. Russland hatte in Rekordzeit eine 19 km lange Brücke über die Straße von Kertsch gebaut, die die russische Region Krasnodar von der Krim trennt, und diese wurde 2018 eröffnet. Doch die Brücke erwies sich, insbesondere im Kontext des Krieges, als fragiles Risiko. Seit 2022 wurde sie bereits dreimal schwer beschädigt. Jeder Angriff wurde in der Ukraine und von den eifrigsten Anhängern der ukrainischen Sache im Westen gefeiert — eine groteske Zurschaustellung kollektiver Schadenfreude. Etwas, das in den letzten Jahren zur Norm geworden ist.

Nun ist der etwa 100 km breite Landkorridor zwischen der Region Rostow in Südrussland zunehmend ukrainischen Drohnenangriffen ausgesetzt. Die Ukrainer zeigen sich mittlerweile bei der Wahl ihrer Ziele nicht gerade allzu wählerisch. Die neuen ukrainischen Drohnen, von denen viele von dem amerikanischen Unternehmen Perennial stammen, sind mit KI-Systemen ausgestattet und benötigen keine menschlichen Bediener zur Zielauswahl. Daher gelten diese „Hornet“-Drohnen als sehr effektiv. Der Besitzer von Perennial ist der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt.

Eine Strategie des maximalen Schadens

Die durch diese Drohnenangriffe verursachten Schäden sind enorm — oft aber auch wahllos. In den letzten Wochen scheint Quantität gegenüber der Qualität der Ziele Vorrang gehabt zu haben. Lastwagen entlang der Autobahn R280 zwischen Rostow und Simferopol werden regelmäßig getroffen, unabhängig davon, was sie transportieren. Die Logistik zwischen dem russischen Festland und der Krim wird zu einer Herausforderung.

Auch über den Landkorridor vom Donbass zur Krim hinaus haben die verstärkten Drohnenangriffe zu zahlreichen „Kollateralschäden“ geführt. In der Region Luhansk gab es den Angriff auf die Berufsschule in Starobilsk, bei dem 21 junge Menschen starben. In der Region Donezk wurde letzte Woche ein Reisebus von einer Drohne getroffen, wobei acht Menschen ums Leben kamen. In der Nacht vom 7. auf den 8. Juni wurde auch ein Personenzug auf der Krim getroffen. Russland arbeitet daran, seine Verteidigung in der Region zu verbessern, unter anderem durch den Einsatz von Anti-Drohnen-Netzen entlang der Transportwege.

Falsche Anreize

In der Ukraine argumentiert man, dass diese Angriffe eine logistische Abriegelung der Krim erzwingen werden. Wenn der Druck zunimmt, könnte Russland gezwungen sein, die Krim aufzugeben, möglicherweise ohne dass eine militärische Offensive notwendig wäre.

Doch mit der Stimmung der lokalen Bevölkerung könnte es ganz anders laufen. Nach dem Übergang der Krim zu Russland im Jahr 2014 hatten viele in der Ukraine bereits dafür plädiert, dass eine totale Unterbrechung der Strom- und Wasserversorgung die Bewohner der Halbinsel, die die Ukraine „verraten“ hatten, dazu zwingen würde, auf den Knien, gedemütigt und um Vergebung bettelnd, zur Ukraine zurückzukehren. Die Krim war damals in das ukrainische Stromnetz und Bewässerungssystem integriert.

Das Gegenteil war jedoch der Fall. Rund zwei Millionen Menschen leben auf der Krim. Abgesehen von der Frage nach der Legitimität des Referendums im März 2014 wurde die Mehrheit der Menschen, die sich nach 2014 dafür entschieden, auf der Krim zu bleiben – die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung, zu loyalen russischen Bürgern. Nach der höchsten und pessimistischsten Schätzung verließen „nur“ 100.000 Menschen, vor allem Ukrainer und Krimtataren, die Krim nach 2014. Die Schätzungen variieren, doch einigen Quellen zufolge könnten in demselben Zeitraum 1 Million Russen auf die Krim gezogen sein.

Im März 2019 „machte“ der russische Präsident Wladimir Putin endlich „das Licht auf der Krim an“ und schloss die Krim an das russische Stromnetz an: Es war ein symbolischer Moment. In den zwölf Jahren, die seit dem Krim-Referendum im März 2014 vergangen sind, gab es nur sehr wenige Vorfälle, die von pro-ukrainischer Stimmung oder antirussischer Unzufriedenheit zeugten. Die Anwohner der Krim haben sich an die Schwierigkeiten gewöhnt. Blockaden und Drohnenangriffe werden ihre Loyalität nicht ändern. „Man wird nicht mit Gewalt liebgewonnen“, wie ein russisches Sprichwort sagt. Es ist kaum denkbar, dass ein paar Drohnenangriffe die Menschen auf der Krim dazu zwingen könnten, mit gesenktem Kopf und voller Reue zur Ukraine zurückzukehren, wie es sich manche in der Ukraine und im Westen vorstellen.

(Red.) Christian Müller, Herausgeber von Globalbridge.ch, war mit seiner Frau, die perfekt Russisch versteht und spricht und sich auch in der ukrainischen Sprache bestens verständigen kann, mehrere Male in der Ukraine, im Jahr 2006, also vor der Wiedervereinigung der Krim mit Russland, auch auf der Krim, und im Jahr 2019, also fünf Jahre nach der Wiedervereinigung der Krim mit Russland, sogar für mehrere Wochen auf der Krim. In Gesprächen mit über hundert Leuten, nein, nicht mit Politikern, sondern mit dem sogenannten „Mann auf der Straße“ und in allen Regionen der Krim, hat sich niemand – niemand! – für eine Rückkehr der Krim zur Ukraine ausgesprochen. Allein schon die unmenschliche Politik von Kiev, den Menschen auf der Krim ihre russische Muttersprache abgewöhnen oder sogar verbieten zu wollen, ist nicht vergessen. Christian Müller hat selbstverständlich auch das phantastische Museum in Sewastopol, das eben von ukrainischen Drohnen schwer beschädigt worden ist, besucht – höchst eindrucksvoll! – Christian Müllers sieben Berichte über die Krim findet man hier!

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