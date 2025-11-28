Kann die AfD die Bundesrepublik retten?

Von Hans-Jürgen Geese (anderwelt)

Im Jahre 1992 erschien der Bestseller „Das Ende der Geschichte“ von dem Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, in dem der Mann behauptete, dass nach dem Zusammenbruch des Imperiums der UdSSR sich jetzt der Liberalismus, die Marktwirtschaft und vor allem die Demokratie überall auf der Welt ausbreiten werden. Unverfrorener ausgedrückt: Der Kapitalismus hatte gesiegt.

Mit missionarischem Eifer hatte der angeblich von Gott auserkorene Westen vor tausend Jahren die Kreuzzüge durchgeführt, hatte vor 500 Jahren die sogenannte „Neue Welt“ entdeckt und erobert und hatte endlich, nach all dem Morden und Rauben, nach all den Kriegen, Ende des zwanzigsten Jahrhunderts diese Eroberungen als der globale Sieger ein für allemal abgeschlossen. So die Theorie.

Doch jetzt, im Jahre 2025, weniger als 40 Jahre später, liegt der Westen moralisch, kulturell und wirtschaftlich in Trümmern. Nicht einmal militärisch kann der Westen heute noch seinen Willen durchsetzen. Die Hybris, der Hochmut, die Überheblichkeit, die Vermessenheit des Westens haben zu seinem Untergang geführt. Denn die hatten doch tatsächlich geglaubt, selbst Länder wie Russland und China ihrem Wahnsinn unterwerfen zu können. Ja, sogar China.

China ist der alte und der neue Herrscher der Welt

Sie müssen China verstehen. Um die Welt zu verstehen. Also: Der erste Kaiser von China war Qin Shi Huang (250 bis 210 BC). Der Mann war unbarmherzig, skrupellos und in höchstem Masse effizient. Seine Krieger wurden belohnt und befördert auf der Basis der Anzahl der abgeschlagenen Köpfe der Feinde. Sie sehen, jede Diskussion erübrigte sich. Qin Shi Huang schuf die erste komplexe Bürokratie, schuf die heutige chinesische Schrift und errichtete ein für die damalige Zeit außergewöhnliches Transport- und Kommunikationsnetzwerk. Ein wahrer Erfolgsmensch. Trotzdem dauerte seine Amtszeit nur 15 Jahre. Warum?

Der größte Feind von Qin Shi Huang war der chinesische Philosoph Konfuzius, obwohl der damals nicht mehr lebte. Konfuzius starb im Jahre 479 BC. Qin Shi Huang ließ die Gelehrten des Konfuzius lebendig begraben und verbrannte seine Schriften. Die Lehre von Konfuzius besagt, dass alles nichts ist ohne Moral und dass die Aufgabe des Herrschers darin besteht, für das ganze Volk zu sorgen. Für alle Menschen. Für Jeden. Qin Shi Huang war ein Legalist. Er schuf seine eigenen Gesetze. Konfuzius war ein Moralist. Wem also folgen? Es wird Ihnen nicht schwer fallen zu erkennen, dass wir heute mit dem gleichen Problem ringen.

Die anschließende Han Dynastie unterwarf sich den Lehren von Konfuzius. Sie lebte 2000 Jahre bis ins Jahr 1949. Und sie lebt heute wieder. Die 27 Jahre unter Mao Zedong (geschätzte Opfer unter Mao zwischen 44 und 72 Millionen) machten aus China kein kommunistisches Land. So wie 13 Jahre unter Hitler aus Deutschland kein faschistisches Land machten. In 13 Jahren? Unmöglich.

Heute leben die Chinesen wieder unter dem Schutz von Konfuzius, und kein Amerikaner wird sie davon abbringen. Hierarchie und Harmonie herrschen erneut in China. Eine gerechte Hierarchie. Eine qualifizierte Hierarchie.

Sie mögen es nicht glauben: Nach den Lehren des Konfuzius können nur diejenigen herrschen, die dazu qualifiziert sind. Daher richtete er Schulen für die Herrscher und für die Bürokraten ein, die noch heute existieren. Konfuzius wusste natürlich, dass man nicht jeden dahergelaufenen, durchgeknallten Mann zum Politiker machen konnte, ohne dass der durch sein vorheriges Schaffen beweisen (beweisen!) musste, dass er für die Aufgabe geeignet war, dem Volke zu dienen. Es kam daher sogar vor (wie zum Beispiel unter dem Kaiser Wu Di), dass Minister hingerichtet wurden. Was doch irgendwie dem gesunden Menschenverstand entspricht. Denn die Folgen ihres Fehlverhaltens können für ein Volk katastrophal sein.

Die Demokratie

Wenn ich Sie bis hierher nicht davon habe überzeugen können, dass Demokratie nicht unbedingt für alle Volker geeignet sei, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Ja, es mag wohl sein, dass die Amerikaner mit ihrer angeblichen Demokratie ihren richtigen Weg gefunden haben. Aber das trifft auf keinen Fall auf China zu. Und auch nicht auf Russland. Warum also wollen die Amis die Menschen auf Erden nicht auf ihre jeweilige Art selig werden lassen? Sie erinnern sich? Friedrich der Grosse (Friedrich II. von Preußen): „Jeder soll nach seiner Fasson selig werden“. Ein Preuße sagte das? Aber wir haben doch gelernt, dass alle Preußen böse Menschen waren. Da können Sie mal sehen, wie Sie verblödet wurden.

Die Frage aller Fragen ist natürlich für uns Deutsche, welches Herrschaftssystem für uns das ideale Herrschaftssystem ist, das mit unserer Geschichte in Harmonie leben wird? Es kann nicht die Demokratie sein. Zumindest nicht unsere derzeitige Art von Demokratie, die mit Demokratie ohnehin fast nichts mehr zu tun hat. Sie wurde uns aufgezwungen. Eine Abstimmung zur Verfassung hat nie stattgefunden, und das Land ist ohnehin nach wie vor von ausländischen Streitkräften besetzt. Die Deutschen leben in einer Illusion von Freiheit und Demokratie.

Nach auch nur oberflächlicher Betrachtung der Situation wäre der gute Konfuzius wahrscheinlich zu der Schlussfolgerung gelangt, dass er es hier mit einem Volk von Sklaven zu tun habe. Welcher Außenstehende würde nicht zu dieser Schlussfolgerung gelangen?

Deutschland

Wenn Sie sich die Geschichte der Deutschen über die letzten zweitausend Jahre anschauen und dann diese Geschichte insgesamt mit den Machenschaften der letzten 30 oder 50 oder 80 Jahre vergleichen, finden Sie dann die Geschichte und die Moral und die Kultur und die Traditionen der Deutschen in der aktuellen Bundesrepublik verwirklicht? Wir können uns wohl die Antwort ersparen.

Die Bundesrepublik ist eine Diktatur. Die Frage ist nur noch wer der Diktator ist? Sind es die Vereinigten Staaten von Amerika, die noch immer die Politik in Berlin als Siegermacht bestimmen? Ist es Ursula von der Leyen, die mit ihrer übermächtigen Bürokratie, in einem Anfall von Größenwahnsinn, weitestgehend die Gesetzgebung und damit die Politik bestimmt? Und die niemals je von irgendjemandem gewählt wurde in dieser tollen Demokratie. Oder ist es der Klüngel von Interessen, die kraft ihrer Lobbyarbeit und der Bezahlung des Demokratieapparates einen entscheidenden Einfluss haben? Letztendlich ist es für die Deutschen egal. Sie sind Sklaven. Wer ihr Sklavenhalter ist scheint sie nicht zu interessieren. Nun, nicht die Mehrheit. Eine Minderheit hat sich jedoch aufgemacht, den Status Quo zu hinterfragen und für eine Änderung zu sorgen. Die Partei, in die sie ihre Hoffnungen setzen, nennt sich Alternative für Deutschland (AfD). Was für ein Deutschland mögen die wohl im Sinn haben?

Was ist Deutschland?

Das moderne Staatensystem beruht auf den Regeln des Westfälischen Friedens von 1648, der die Souveränität der unabhängigen Länder garantierte. Damals gab es in Europa etwa 500 autonome Einheiten. 500! Je nach Definition gibt es heute in Europa zwischen 44 und 50 Länder. Ist das nicht unglaublich erstaunlich? Da 27 Länder der EU angehören, haben wir nur noch 17 Länder (bei der Annahme von 44 Ländern) in Europa außerhalb der EU. Sie sehen also, dass es mehr und mehr zu einer Konzentration kommt. Und von den EU Ländern gehören lediglich Österreich, Zypern, Irland und Malta nicht der NATO an.

Und wer beherrscht die NATO? Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika.

Wir können also aus dem obigen schließen, dass es mit der Souveränität von dieser Bundesrepublik nicht weit her ist. Erstens unterliegt sie zwingenden Abhängigkeiten. Und zweitens ist sie nicht von ihren Bürgern auserkoren. Die Bundesrepublik schuf sich selbst, unter Befehl und Obhut der Amerikaner.

Die Hauptaufgabe der Alternative für Deutschland muss also unbedingt sein, erst einmal festzulegen was Deutschland überhaupt ist? Und was es sein soll.

Wenn Sie den Konflikt in der Ukraine betrachten, dann ist es doch erstaunlich, dass die Regierung in Kiew alle eroberten Gebiete in der ehemaligen Ukraine noch immer als ihr Herrschaftsgebiet betrachtet. Aber es ist doch wohl unbestritten, und auch von unabhängigen Wahlbeobachtern bestätigt, dass zum Beispiel die Bevölkerung der Krim in einem Volksentscheid sich überwältigend für eine Zugehörigkeit zu Russland entschied. Wo also liegt das Problem?

Wenn es letztendlich um den Willen des Volkes geht, dann muss doch auch das Volk entscheiden, ob es als unabhängiges Land leben oder ob es einem anderen Land zugehören will. Und welches Land das dann gegebenenfalls sein soll.

Das geschieht aber in diesen sogenannten Demokratien nicht. Als die Südstaaten der U.S.A. sich für unabhängig erklären wollten, überfielen die Armeen der Nordstaaten ihr Land. Einfach so. Und die Indianer, die Ureinwohner des Landes, wurden natürlich auch niemals befragt. Nein, die fragten nicht: „Wer will in Amerika leben?“ Die eroberten den Kontinent und predigten keck Freiheit.

Und niemand fragt in der Bundesrepublik: „Wer will heute in dieser Bundesrepublik leben?“ Das ist doch die erste und wichtigste Frage. Wollen die Bayern unabhängig in Bayern leben? Die Sachsen in Sachsen? Die Hessen in Hessen? Wer darf das bestimmen, wenn nicht die Menschen in den Gebieten selbst?

Das Programm der AfD

Wenn Sie sich das Parteiprogramm der AfD anschauen, dann finden Sie diese Frage überhaupt nicht. Und es wird auch nicht geklärt, wie diese Bundesrepublik ihre Souveränität erlangen kann. Die AfD geht davon aus, dass Souveränität bereits existiert. Ein besetztes Land soll souverän sein? Wirklich? Ernsthaft?

Dieser Autor behauptet, dass Deutschland, in welcher Form auch immer, sich nach dem Zweiten Weltkrieg unbedingt als neutral hätte erklären müssen.

Wenn die Bundesrepublik heute neutral wäre, würden sich viele Probleme von ganz allein lösen, vielmehr, sie wären gar nicht erst aufgekommen.

Die AfD steht für NATO. Damit hat sie doch wohl alle Glaubwürdigkeit verloren. Denn NATO bedeutet weiterhin Herrschaft durch die Vereinigten Staaten von Amerika. NATO bedeutet Versklavung der Deutschen. Wie seit 1945.

Das AfD Programm spricht sich für Freundschaft mit allen Völkern aus. Also „Friede, Freude, Eierkuchen“, eine oberflächliche und verdeckte Fortschreibung des Status Quo. Dabei ist doch Amerika unser Feind. Wir müssen davon ausgehen, dass sich unter einer AfD Regierung nichts von Bedeutung ändern wird.

Neutral und unabhängig

Die sogenannte Wiedervereinigung war eine Katastrophe. Die sogenannte Wiedervereinigung hatte aber auch gar nichts mit Demokratie zu tun. Die Menschen im Osten wurden Hals über Kopf in eine Situation gezwungen, die ihnen kurzfristig einen gewissen Lebensstandard versprach. Mehr nicht.

Hätte die DDR oder ein Nachfolgeland in den gleichen Grenzen überlebt, dann wäre es niemals zu dem Einsturz des Lebensstandards und der demokratischen Normen im Westen gekommen. Der „Segen“ des kalten Krieges für den Westen war, dass das politische System zufriedene Bürgerinnen und Bürger brauchte.

Mit dem Wegfall der Mauer brachen alle moralischen Normen ein. Der Staat, die Bürokratien verselbständigten sich und machen heute, im Verbund mit der EU, im Verbund mit den U.S.A., geradezu was sie wollen. Anstand, Moral, Gerechtigkeit, Schutz vor Ausländern, gesunder Menschenverstand, Respekt vor den Bürgern, Interessen der Deutschen und ihrer Heimat, haben keine Bedeutung mehr.

Da die Bundesrepublik ihre freie Handlungsfähigkeit weitgehend eingebüsst hat, müsste doch wohl die AfD die vielleicht einzige Alternative sehen, um wieder zu einem Land mit Namen Deutschland zu gelangen: Das Land aufzuteilen, um damit eine Reihe von unabhängigen deutschen Staaten zu erhalten, die ihr eigenes Schicksal selbst bestimmen können. Und damit Alternativen. Die AfD Partei müsste daher eigentlich heißen: Alternativen für Deutschland. Oder etwa nicht?

Wie viele Wahlen brauchen wir noch bis zur Freiheit?

Sie können sich dumm und dämlich wählen, Sie werden niemals per Wahlzettel Ihre Freiheit bekommen. Das ist nun mal nicht vorgesehen. Nicht einmal die gewählte Regierungspartei AfD wird einen wesentlichen Unterschied ausmachen.

Sollte es Ihnen aber momentan Trost bereiten, dann kann ich Ihnen versprechen, dass die AfD an die Macht kommen wird. So ist es geplant. So wird es geschehen. Denn nichts geschieht per Zufall. Sie staunen? Also:

Vladimir Zelensky war ein Schauspieler, der einst als Schauspieler einen Präsidenten spielte. Und dann wurde er der Präsident. Aber er ist nicht der Präsident der Ukraine. Er spielt lediglich diese Rolle. Und wird dafür fürstlich belohnt. Er und seine Freunde. Nicht mit Millionen. Angeblich sind bis zu 45 Milliarden Euro oder Dollar spurlos verschwunden. Milliarden, nicht Millionen. Futschikato! Einige seiner engsten Mitarbeiter machten sich auf und davon nach Israel. Ein Jude darf niemals von Israel ausgeliefert werden. Da sind sie und ihr Geld sicher.

Noch zwei Beispiele: Jacinda Ardern in Neuseeland war eine unbekannte Abgeordnete im Parlament. Per Liste da hineingemogelt. Dann, auf einmal, war sie Premierministerin. Ihr Nachfolger, Christopher Luxon, war bis 2019 der Boss von Air New Zealand. 2020 kam er ins Parlament. 2023 war er Premierminister. Zufall? Nein, nichts geschieht per Zufall in der Politik. Diese Weisheit wird dem U.S. Präsidenten Franklin Delano Roosevelt zugeschrieben. Zitat: „In der Politik passiert nichts zufällig. Wenn es doch passiert, war es so geplant.“

Alice Weidel wird Bundeskanzlerin werden

Das gebe ich Ihnen hiermit schriftlich. Sonst würde das ganze Theater überhaupt keinen Sinn machen. Sollten Sie die AfD unterstützen, dann wird Ihnen auch das Freude bereiten. Ich kann Ihnen aber ebenso garantieren, dass sich unter der Bundeskanzlerin Alice Weidel nichts wesentlich in Deutschland ändern wird.

Übrigens finden Sie in dem AfD Parteiprogramm nichts zu Israel, ein Land, das die Bundesrepublik aus irgendwelchen seltsamen Gründen noch immer massiv unterstützt. Obwohl Israel nichts im Gegenzug leistet. Nichts. Es ist doch wohl an der Zeit, endlich diese Verbindung abzubrechen. Und zwar total.

Was wird unter der Bundeskanzlerin Alice Weidel geschehen? Nun, die gute Frau wird sich nach ihrer Wahl ins Flugzeug setzen und nach Washington fliegen, um sich dort ihre Anweisungen zu holen. Und das war es dann.

Ohne die Loslösung von den U.S.A. und von Israel und von London, ohne den Austritt aus der NATO und der EU, ohne Erklärung der Neutralität und ohne die Hinwendung zu Russland wird sich nichts von Bedeutung in deutschen Landen ändern. Die ganze Laberei der AfD wird nichts sein als Staub im Wind. Mit Alice im Wunderland oder ohne Alice im Wunderland.

Dabei brauchen wir aber doch vor allem dringend unsere Rechte zurück. Welche Rechte? Das Recht der Deutschen auf ihre Heimat. Das Recht der Deutschen auf Freiheit und Selbstbestimmung. Und diese Freiheit muss natürlich eine Weiterführung unserer Geschichte und unserer Traditionen sein. Wir sind schließlich nicht Deutsche seit gestern.

Das Lied der Deutschen

Das Lied der Deutschen ist nicht das Lied der Bundesrepublik. Es ist auch nicht das Lied Deutschlands. Es ist das Lied der Deutschen. Und die Deutschen, mit ihrer Kultur und ihren Traditionen, konnte man einst wahrhaftig in den Gebieten von der Maas bis an die Memel und von der Etsch bis an den Belt antreffen. Jedoch: Niemand will da heute was erobern. Obwohl es zugegebenermaßen natürlich traurig stimmt, dass in ehemaligen deutschen Gebieten eben nicht mehr die deutschen Traditionen leben. Aber das ist Teil unserer Geschichte.

Sollen wir uns unserer Geschichte schämen? Kein gesundes Volk auf Erden tut das. Also freuen wir uns auf den Tag, an dem wir das gesamte Deutschlandlied, das Lied der Deutschen, wieder, in aller Öffentlichkeit, stolz und lautstark singen dürfen, so wie von August Heinrich Hoffman von Fallersleben 1841 gedichtet. Auch die erste Strophe, denn natürlich steht für uns Deutsche das Kulturland Deutschland über allen Ländern dieser Welt. Es ist schließlich unsere Heimat.

„Deutschland, Deutschland über alles,

Über alles in der Welt,

Wenn es stets zu Schutz und Trutze

Brüderlich zusammenhält,

Von der Maas bis an die Memel,

Von der Etsch bis an den Belt –

Deutschland, Deutschland über alles,

Über alles in der Welt!“

Nachwort von Otto von Bismarck: „Wenn Russland und Deutschland Freunde sind, geht es Europa gut.“

Und: Wir wollen doch nicht mehr als Neutralität, Frieden und Freiheit. Amen.

