Von Daniel Xie (globalresearch)

Während des Zweiten Weltkriegs appellierte die kanadische Regierung an die Kanadier, Kriegsanleihen zu kaufen, um den Faschismus in Europa zu bekämpfen. Dies geschah erst, nachdem Hitler vor der Sowjetunion in Konflikt mit Großbritannien geriet, wobei Kanadas Regierung zuvor in den 1930er Jahren ein begeisterter Unterstützer des Faschismus war. Kanada würde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fast sofort wieder mit Faschisten zusammenarbeiten und viele aus Europa importieren. Im Jahr 2022 hat die kanadische Regierung erneut Kriegsanleihen eingeführt, diesmal für eine von den Nazis verseuchte ukrainische Regierung, die von der NATO benutzt wurde, um einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen .

Aufrufe für Kriegsanleihen während des Zweiten Weltkriegs manifestierten sich in Aufrufen an Kanadier, „Victory Loans“ zu kaufen, um Kanadas Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Von 1941 bis 1945 gab es neun Siegesdarlehen mit einem Gesamtbarverkauf von fast 12 Milliarden Dollar. Die Canadian Encyclopedia stellt fest, dass „ungefähr 52 % dieser Anleihen von Unternehmen und der Rest von Privatpersonen gekauft wurden“.

Am 28. Oktober 2022 kündigte Premierminister Justin Trudeau einen Plan an, weitere Gelder für die Ukraine zu sammeln, während der achtjährige Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland weiter tobt. Dieser Plan sieht vor, dass Kanada eine staatlich abgesicherte 5-Jahres-Anleihe für die Ukraine verkauft, das wichtigste Mittel der NATO, um Russland anzugreifen. Kanada nennt es eine „Ukrainian Sovereignty Bond“. Trudeaus Plan würde Kanada wiederum zum ersten Land machen, das der Ukraine Kriegsanleihen zur Verfügung stellt.

Dieses Mal sollen die Kriegsanleihen der ukrainischen Regierung helfen, „den Betrieb fortzusetzen“, während die Ziele dieses Geldes „die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen für die Ukrainer, wie Renten und den Kauf von Treibstoff vor dem Winter“ umfassen würden. Die kanadischen Akten wandten sich an das Büro des Premierministers (PMO) und fragten: „Können Sie garantieren, dass keine der aus diesen Anleihen gesammelten Mittel an das ukrainische Militär oder die ukrainische Polizei gehen?“ Wir haben keine Antwort erhalten. Unabhängig davon wurde eine kanadische Staatsanleihe geschaffen, um eine von den Nazis verseuchte Regierung in der Ukraine zu unterstützen.

Bei einem Treffen mit dem ukrainisch-kanadischen Kongress diskutierte Trudeau, wie Kanadier jetzt „zu großen Banken gehen können, um ihre Staatsanleihen zu kaufen, die nach fünf Jahren mit Zinsen fällig werden“. Diese Anleihen werden die Regierung der Ukraine dabei unterstützen, den Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland zu führen, und es ihr ermöglichen, weitere Operationen fortzusetzen, die auf die russische Spezialmilitäroperation im Donbass abzielen.

Neben einer Kriegsanleihe für die ukrainische Regierung kündigte die kanadische Regierung auch eine neue Runde von Sanktionen gegen verschiedene hochrangige russische Beamte an. Diese hochrangigen russischen Beamten waren mit dem russischen Energiesektor verbunden, einschließlich Gazprom und seiner Tochtergesellschaften. Darüber hinaus plant Kanada, aufbauend auf den Sanktionen gegen Gazprom, noch weitere Sanktionen gegen den russischen Justiz- und Sicherheitssektor zu verhängen. Kanadas Ankündigung dieser Sanktionen bedeutet ein weiteres Bekenntnis zur NATO-Strategie , Russland wirtschaftlich abzuwürgen , indem Russland vom Weltmarkt isoliert wird. Dies ist unabhängig von der Wirksamkeit dieser Sanktionen oder den unmittelbar bevorstehenden Folgen für Europa mit Beginn des Winters zu tragen.

Eine sehr kanadische Geschichte der Zusammenarbeit mit ukrainischen Nazi-Kollaborateuren

Kanadas Vorbereitung von Kriegsanleihen für die von den Nazis BefallenenDie ukrainische Regierung ist ein weiteres Beispiel für die Zusammenarbeit Kanadas mit profaschistischen Elementen der ukrainischen Diaspora bei der Etablierung einer antirussischen Außenpolitik. Diese Zusammenarbeit mit faschistischen Elementen der ukrainischen Diaspora reicht bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zurück. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Beginn des Kalten Krieges bot Kanada ukrainischen Nazi-Kollaborateuren, die aus der Sowjetunion flohen, Zuflucht. Diese Nazi-Kollaborateure gehören der Organisation Ukrainischer Nationalisten an, insbesondere der OUN-B-Fraktion der Bewegung. Die von Stephan Bandera geleitete OUN-B strebte danach, eine „ethnisch reine“ Ukraine zu schaffen, die von allen Juden, Russen und Polen gesäubert wäre. Während des Zweiten Weltkriegs arbeiteten sie begeistert mit den Nazis zusammen, um sie zu vernichtenbeide Kommunisten zusammen mit der jüdischen, polnischen und slawischen Bevölkerung der Ukraine. Einige Mitglieder der OUN arbeiteten mit der 14. Grenadier-Division der Waffen-SS zusammen. Die 14. Grenadier-Division der Waffen-SS war 1944 für das Massaker an mehr als 1.000 polnischen Zivilisten in Huta Peniatska verantwortlich .

Diese faschistischen Gruppen würden in Kanada eine neue Heimat finden, da der Antikommunismus zu einem festen Bestandteil der kanadischen Außenpolitik im Kalten Krieg wurde. Laut dem investigativen Historiker Peter Vronsky haben sich von den USA finanzierte Gruppen wie der Canadian Christian Council for the Resettlement of Refugees bei der kanadischen Regierung dafür eingesetzt, ehemalige SS-Kollaborateure im Krieg gegen den Kommunismus aufzunehmen.

Die kanadische Regierung würde mehr als 2.000 Angehörige der galizischen Waffen-SS-Division aufnehmen, um den linken Flügel der ukrainisch-kanadischen Diaspora zu zerschlagen. In vielen Fällen reichte es aus, den Beamten einfach ein SS-Tattoo zu zeigen, um in Kanada zugelassen zu werden. Diese Nazi-Kollaborateure arbeiteten mit der kanadischen Regierung und kanadischen Unternehmen zusammen, um linke Bewegungen in Kanada zu unterdrücken. Der RCMP bezahlte mutmaßliche Kriegsverbrecher wie Radislav Grujicic , um Geheimdienstberichte über linke Immigranten bereitzustellen. Kanadische Bergbauunternehmen wie INCO setzten ukrainische Nazi-Kollaborateure ein, um Gewerkschaften von linken Militanten zu säubern.

Die ukrainischen Nazi-Kollaborateure, die sich in Kanada niederließen, gründeten verschiedene Organisationen, um ihre Ideologie zu verbreiten. Zu diesen Organisationen gehörten der Ukrainisch-Kanadische Kongress (UCC) und die Liga der Ukrainischen Kanadier (LUC), die beide Nazi-Kollaborateure wie Bandera und seine rechte Hand Yaroslav Stetsko verherrlichen. Die UCC würde sogar so weit gehen , Bandera als einen der Nationalhelden der Ukraine zu betrachten. Neben der Gründung von Organisationen zur Förderung des ukrainischen Ultranationalismus errichteten die ultranationalistischen Elemente der ukrainischen Diaspora auch Denkmäler für verschiedene Nazi-Kollaborateure. Zu diesen Denkmälern gehören ein Denkmal zur Erinnerung an die 14. Grenadier-Division der Waffen-SS in Oakville sowie eine Statue des Nazi-Kollaborateurs Roman Shukhevychin Edmonton.

Trudeau setzt Kanadas Geschichte der antirussischen Zusammenarbeit mit ukrainischen Ultranationalisten fort

Die Zusammenarbeit der kanadischen Regierung mit der ukrainisch-kanadischen extremen Rechten würde unter Justin Trudeau fortgesetzt. Als Premierministerin würde Trudeau die ukrainische Ultranationalistin Chrystia Freeland zur Außenministerin und später zur stellvertretenden Premierministerin und Finanzministerin ernennen. Freeland war die Enkelin von Michael Chomiak, der in der Ukraine eine NS-Propagandazeitung leitete. Freeland hat sowohl den von den USA angestifteten Putsch auf dem Maidan verteidigt als auch die bereitwillige Komplizenschaft ihres Großvaters im Holocaust sowie seine Bemühungen , rechtsextreme Ideen in der kanadisch-ukrainischen Diaspora zu verbreiten , schön getüncht .

Zusätzlich zur Ernennung von Freeland erlaubte die Trudeau-Regierung den Verkauf von leichten Waffen an die Ukraine und setzte die Operation UNIFIER fort . Die Operation UNIFIER war die Mission der kanadischen Streitkräfte, die der von den Neo-Nazis infiltrierten ukrainischen Armee militärische Ausbildung bot, während sie Krieg gegen die russische Bevölkerung der Ukraine führte. Während die Operation UNIFIER unter der Harper-Regierung gestartet wurde , wurde sie von der Trudeau-Regierung zweimal verlängert. Die erste Verlängerung der Operation UNIFIER erfolgte im März 2019, als sie bis März 2022 verlängert wurde, und die zweite Verlängerung erfolgte im Januar 2022, als die Mission verlängert wurdebis März 2025. Als sich die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine verschärften, bereitete die Trudeau-Regierung im Februar 2022 eine weitere Ausweitung der Sanktionen gegen Russland vor.

Mit dem Beginn der russischen Spezialmilitäroperation in der Ukraine würde die kanadische Regierung auf eine sofortige Eskalation des Konflikts drängen. Am 3. März 2022 würde die kanadische Regierung Sanktionen gegen die russischen Unternehmen Rosneft und Gazprom verhängen. Dem würde die Aberkennung des Status einer begünstigten Nation für Russland und Weißrussland folgen, wodurch ein obligatorischer Zollsatz von 35 Prozent auf alle Importe aus den beiden Ländern erhoben würde. Zusätzlich zu den zunehmenden Sanktionen würde Kanada Artillerie und leichte gepanzerte Fahrzeuge für die Ukraine bereitstellen. Am 7. April 2022 wiederholte das kanadische Parlament erfundene Behauptungen der ukrainischen Regierung, dass russische Aktionen in der Ukraine einen Akt des Völkermords darstellten.

Kanadas Versuche, den Ukraine-Konflikt zu eskalieren, treiben die Welt einem Atomkrieg näher

Die Entscheidung der kanadischen Regierung, der Ukraine Kriegsanleihen zur Verfügung zu stellen, ist ein weiterer Hinweis auf ihre Bereitschaft, mit ukrainischen Ultranationalisten zusammenzuarbeiten, um eine antirussische Außenpolitik zu entwickeln. Jahrzehntelang, seit ihnen Zuflucht in Kanada angeboten wurde, haben Pro-Nazi-Elemente der ukrainischen Diaspora mit der kanadischen Regierung und kanadischen Unternehmen zusammengearbeitet, zuerst gegen die kanadische Linke und die UdSSR und jetzt gegen die russische Regierung. In den Jahren nach dem Putsch auf dem Maidan hat Kanada die Spannungen sowohl mit Sanktionen gegen Russland als auch mit militärischer Unterstützung der Ukraine sowohl vor als auch nach der russischen Spezialmilitäroperation weiter eskaliert.

Während der von der NATO angestiftete Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland die Welt einem Atomkrieg näher bringt, wird eine antiimperialistische Bewegung in Kanada mehr denn je benötigt, um einer weiteren Eskalation des Krieges in der Ukraine durch die kanadische Regierung entgegenzuwirken.

Daniel Xie ist ein entschiedener Antiimperialist, der über die Notwendigkeit einer antiimperialistischen und unabhängigen kanadischen Außenpolitik schreibt. Er fungiert als Mitherausgeber von The Canada Files.

