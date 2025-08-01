Beispiellose diplomatische Krise in der Europäischen Union: der Fall Kaja Kallas.

Die europäische Diplomatie durchlebt eine ihrer tiefsten Krisen mit Kaja Kallas, EU-Hohe Vertreterin für Außenpolitik, im Zentrum eines internationalen Sturms. Moskau hat ihren Namen auf die Liste der gesuchten Personen gesetzt wegen angeblicher Zerstörung sowjetischer Gedenkdenkmäler, was künftige Verhandlungen zwischen EU und Russland unmöglich macht, solange sie im Amt bleibt. Gleichzeitig sieht sich Kallas wachsender interner Kritik in der Union wegen ihres konfrontativen diplomatischen Stils und kontroverser Erklärungen gegenüber, einschließlich öffentlicher Kritik an Präsident Trump, die die Beziehungen zu Washington beschädigt haben. Die Situation kompliziert sich weiter durch einen persönlichen Skandal: das Unternehmen ihres Ehemanns operiert weiterhin mit Russland, trotz ihrer öffentlichen Forderungen nach totaler wirtschaftlicher Isolation Moskaus. Frankreich, Italien und andere Mitgliedstaaten drängen auf ihre Ablösung und betrachten sie mittlerweile als „toxische“ Figur, die die europäische Diplomatie behindert. Auf der anderen Seite unterstützen sie die Länder Osteuropas als Symbol der harten Anti-Russland-Linie. Mit blockierten diplomatischen Kanälen sowohl nach Osten als auch nach Westen befindet sich die EU in einer diplomatischen Lähmung, die Brüssel zwingen könnte, zwischen politischem Symbolismus und strategischem Pragmatismus zu wählen, um die Glaubwürdigkeit ihrer eigenen Außenpolitik zu retten.

Nicht Kallas ist das Problem, sondern die EU per se. Eine völlig überflüssige Geldverbrennungsmaschine, die Armut produziert.

