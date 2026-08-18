Kaiser Trump will Straße von Hormus

Nach Grönland Kuba und dem Iran jetzt ganz Vorderasien

Autor: Uli Gellermann (rationalgalerie)

Schon als Tump Grönland haben wollte, hätten wohlmeinende Bekannte von ihm psychiatrische Hilfe anfordern können. Aber Trump verkörpert den Charakter des US-Imperialismus, der ist nicht heilbar. Und noch haben die Völker der Welt keine geschlossene Anstalt für das imperialistische Raubtier gebaut. Man wird auf China und Russland setzen müssen und wenn die nicht helfen, müssen die Deutschen schnellstens raus aus der NATO, um sich in Sicherheit zu bringen.

Russen an der Ukrainefront

Selbst Menschen, die von der Gefährlichkeit des US-Imperialismus wissen und seinen Krakenarm – die NATO – kennen, begreifen häufig den russischen Zwang zum Krieg gegen die Ukraine nicht: Nachdem die Ukraine-Putschregierung im Februar 2019 einen NATO-Beitritt in die Verfassung implementierte, drohte das US-Monster, den Russen auf den Pelz zu rücken. Damit ging es um die nationale Souveränität Russlands: Um die zu sichern, mussten die Russen alle Kräften mobilisieren. Seit diesem Tag kämpfen die Russen an der Ukrainefront.

Völkerrechtswidriger Krieg gegen den Iran

Seit dem 28. Februar 2026 führen die US-Streitkräfte und die Streitkräfte Israels einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Iran. Wie schon beim US-Raubzug gegen Venezuela geht es erneut um Öl: Der amerikanische Imperialismus will das Blut der Volkswirtschaften nur in seinen Adern fliessen lassen. Die Straße von Hormus ist jene Meerenge, die den Persischen Golf im Westen mit dem Golf von Oman im Osten verbindet. Sie ist der weltweit wichtigste Engpass für die Erdöl- und Flüssigerdgas-Exporte. Rund ein Fünftel der weltweiten Erdöl- und Flüssigerdgas-Transporte passieren diese Meerenge.

„Sobald wir Iran besiegt haben . . .“

Genau deshalb will Kaiser Trump die Straße von Hormus besitzen »Sobald wir Iran besiegt haben . . . werde ich die Hormus-Straße zum Territorium der Vereinigten Staaten erklären«, sagte er bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat New Jersey. „Sobald wir Iran besiegt haben“, sagt der Irre im Weißen Haus; aber genau im Iran marschieren die US-Militärs in eine vernichtende Niederlage. Fremde Truppen mobilisieren in angegriffenen Ländern immer alle Kräfte der Gegenwehr: Innere Streitigkeiten schweigen zugunsten der Landesverteidigung und machen ungeahnte Kräfte frei. Die Tötung des Aggressors wird zur patriotischen Tat. Das hätten die USA aus dem Vietnamkrieg als Lehre ziehen können; das mussten die Deutschen im Vaterländischen Krieg der Russen ab dem 22. Juni 1941 bitter lernen.

Atomwaffen als Lebensversicherung

Noch hat der Iran sein ziviles Atomprogramm nicht in ein Programm zur militärischen Nutzung umprofiliert. Aber eine weitere Anreicherung der im Iran vorhandenen hochangereichertem 400 Kilogramm Uran ist jederzeit möglich. Und keiner weiß, wie der Iran auf weiteren militärischen Druck der USA reagieren wird. Nordkorea, von den USA seit Jahrzehnten als Erzfeind ausgesucht, hat seine atomaren Reserven zum Selbstschutz immer weiter ausgebaut. Man muß diesen Staat heute zu den Atommächten zählen. Auch Atomwaffen als Lebensversicherung sind für die Welt gefährlich. Damit Deutschland sich aus der Befehlsstruktur der USA befreien kann, muß es raus aus der NATO, muß sich das Land für neutral erklären. Wie Österreich und die Schweiz.

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