JUSTIZ: Politiker in Roben (DER SPIEGEL)

von Hans Schöpper

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Schwarz,

noch eine Anmerkung zu Ihren Ausführungen „AfD-Verbot“ im Thüringer Landtag:

Sie unterstellten, so weit ich das verstanden habe, MdB Brander das Bundesverfassungsgericht zu „delegitimieren“, weil er dessen Urteil kritisierte, bezüglich der x-fach von den Alt-Parteien nicht gewählten AfD-Kandidaten für das Amt eines Bundestags-Vizepräsidenten.

Nun, in den zurückliegenden Jahrzehnten parlamentarischer Gepflogenheit war es so, dass jede im Parlament vertretene Partei einen MdB/MdL aus ihren Reihen für das Amt des Parlaments-Präsidenten/Vizepräsidenten vorschlagen konnte. Die übrigen Parteien haben dann, nach der jeweiligen Fraktionsstärke, diese Kandidaten gewählt. WENN MAL EIN KANDIDAT NICHT GEWÄHLT WURDE, DANN AUS SACHLICHEN GRÜNDEN.

Seit die AfD in den Parlamenten vertreten ist, ging es aber bei der Wahl der von der AfD vorgeschlagenen Kandidaten für das Amt des Parlaments-Präsidenten/Vize NICHT MEHR DARUM, ob diese Kandidaten „für das Amt sachlich qualifiziert waren“, sondern AUSSCHLIESSLICH darum, dass die Alt-Parteien DER AFD DIESES AMT GENERELL VERWEIGERTEN. Denn die von der AfD vorgeschlagenen Kandidaten waren durchweg mental in der Lage dieses Amt auszuüben. Es ist m.E. die Pervertierung des Wählerwillens, wenn ca. 10 Millionen Wähler dadurch „ausgegrenzt werden“, weil man z.B. einem AfD-Kandidaten, Oberst a.D., der Deutschland Jahrzehnte treu gedient hat und mit beiden Beinen auf dem Boden es Grundgesetzes steht, seine Zustimmung VERWEIGERT.

Dass sich das von der AfD angerufenen Bundesverfassungsgericht in dieser Sache auf den Standpunkt zurückzieht, die Wahl sei nicht zu beanstanden, weil es den Abgeordneten freistehe, ob sie einen Kandidaten wählen oder ablehnen, BLENDET AUS, dass damit die Demokratie und der bisherige Konsens dieser Ämterbesetzung AUSGEHEBELT WIRD.

Im Übrigen, können Sie in dem beigefügten Spiegelartikel nachlesen, dass Kritik am Bundesverfassungsgericht auch schon in der Vergangenheit geübt wurde und selbst Verfassungsrichter ihr Wirken durchaus kritisch sahen und offen zugaben, dass die Besetzung des Bundesverfassungsgerichtes durchaus „politisch“ beeinflusst ist.

Wie Sie wissen, wurde der heutige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Stephan Harbarth, von der CDU-Bundestagsbank weg, von Kanzlerin Merkel als „Bundesverfassungsrichter bestimmt“.

Peter Müller, von 1999 – 2011 CDU-MP im Saarland, wurde danach Bundesverfassungsrichter.

Herbert Wehner (SPD)soll gesagt haben, als die CSU Willy Brandts Ostpolitik vor das Bundesverfassungsgericht brachte: „Wir lassen uns doch von acht Arschlöchern in Karlsruhe nicht unsere Ostpolitik kaputtmachen“.

D.h. Ihr Argument, die AfD wolle den Staat oder das Bundesverfassungsgericht „delegitimieren“, ist sachlich nicht begründet.

Ihr „Gegenpart“ bei der Anhörung am 1.10.2026 im Thüringer Landtag – Dr. Vosgerau – sagte gar:

„Die Regierung zu delegitimieren ist das Recht jedes Bürgers und die Pflicht der Opposition“.

Meint

Hans Schöpper

Jahrgang 1946

Unternehmer

Ex-SaZ 12 der Heeresfliegertruppe

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