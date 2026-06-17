John Mearsheimer & Karaganov: Atomschlag auf Europa zur Wiederherstellung der Abschreckung?

John Mearsheimer und Sergey Karaganov diskutieren darüber, warum Russland unter zunehmendem Druck steht, seine Abschreckung wiederherzustellen, was sich wahrscheinlich schnell zu einem nuklearen Schlag gegen Europa zuspitzen wird. Mearsheimer und Karaganov sind sich einig, dass ein nuklearer Schlag wahrscheinlich erfolgreich wäre, um die Abschreckung wiederherzustellen, da die USA nicht reagieren würden.

Prof. Karaganov ist Ehrenvorsitzender des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik und war über Jahrzehnte Berater der russischen politischen Eliten. Prof. Karaganov schrieb Reden für Breschnew und beriet Gorbatschow, Jelzin und Putin. Prof. Mearsheimer ist R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor am Department of Political Science der University of Chicago.

(Visited 44 times, 44 visits today)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …